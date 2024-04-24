https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/kuzey-kore-zelenskiy-senaryosunu-abdnin-yazdigi-filmde-rolunu-iyi-oynuyor-1083107342.html

Kuzey Kore: Zelenskiy, senaryosunu ABD’nin yazdığı filmde rolünü iyi oynuyor

Kuzey Kore: Zelenskiy, senaryosunu ABD’nin yazdığı filmde rolünü iyi oynuyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD’nin yazdığı senaryoya göre oynadığına dikkat çeken Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Im Chon-Il... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T15:00+0300

2024-04-24T15:00+0300

2024-04-24T15:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

kuzey kore

nato

askeri yardım

abd senatosu

kiev

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1a/1081107783_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee8192f8db8e86d4b420cb6da5293b76.jpg

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın aktardığına göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Im Chon-Il, ABD Senatosu’ndan geçen Ukrayna’ya yeni askeri yardıma ilişkin tasarıyı değerlendirdi.ABD ve diğer Batılı ülkelerdeki ana akım medyanın, söz konusu kararın Ukrayna’ya Rusya’ya karşı savaşta yeni güç katacağının reklamını yaptığına işaret eden Kuzey Koreli diplomat, “Ukrayna’daki savaş alanı, ABD ve NATO’nun övündüğü çeşitli silahlar için çoktandır bir mezarlığa dönüştü” diye hatırlattı.ABD’nin Ukrayna’ya yeni askeri yardımının, ‘Zelenskiy sürüsünün korkusunu geçici olarak hafifleten uyuşturucu ve psikotrop madde’ olduğunu kaydeden Im Chon-Il, “Zelenskiy ise, senaryosunu ABD’nin yazdığı bir filmde rolünü iyi oynayan bir yıldız gibi” yorumunu yaptı.Kuzey Koreli diplomat, Zelenskiy’in Rusya’ya karşı direnişi sürdürmek istediği yönündeki sözlerini, “21. yüzyıl Don Kişot’unun histerisi” şeklinde nitelendirdi.Im Chon Il, daha önce yaptığı konuşmada, ABD’nin Kuzey Kore ile Rusya’nın ikili ilişkilerini geliştirmesini eleştirmesini, iki ülke iş birliğinin dünyanın barış ve güvenliğine tehdit oluşturduğu yönündeki açıklamalarını değerlendirmişti.Im Chon Il, söz konusu eleştirilerin Soğuk Savaş zihniyetini savunan ABD’nin hegemonyacı tarzını yansıttığını söylemişti.Rusya dahil olmak üzere, egemen devletlerle geleneksel dostluk ve iş birliği ilişkilerini geliştireceklerine işaret eden Im Chon Il, ‘emperyalist askeri provokasyonları’ önleyeceklerini, Kore Yarımadası ile tüm dünyanın barış ve güvenliğini kararlılıkla koruyacaklarını kaydetti.ABD Kongresi’nin her iki kanadı, Ukrayna’ya yaklaşık 61 milyar dolarlık askeri yardım içeren yasa tasarısını kabul etmişti.Aralık ayında askıya alınan yardımın bu hafta sonuna kadar yeniden Ukrayna’ya ulaştırılmaya başlaması bekleniyor. Yardımın bir kısmının Rusya’da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs’a kadar Kiev’e teslim edileceği tahmin ediliyor.Öte yandan Katar merkezli yayın organı Al Jazeera'nin haberine göre, ABD’nin Ukrayna için hazırlanan yeni yardım paketinin yarısından fazlasını kendisinin harcayacağı gözden kaçmazken, ilan edilen 61 milyar doların çok azına sahip olacak olan Kiev, bu parayı çoğunlukla krediyle alacak.Biden’ın imzasına kalan yardım paketinin geri ödenmesi zorunlu kredi şeklinde sağlanmasının borç esaretinden başka bir şey olarak adlandırılamayacağı vurgulandı.Kremlin, Ukrayna'ya yardımın onaylanmasını ‘beklenen ve öngörülebilir’ olarak nitelendirirken, yeni yardım paketinin sadece çatışmayı uzatacağı ve can kayıplarını artıracağını belirterek, “ABD bunun hesabını vermek zorunda kalacak” diye konuşmuştu.'Bu karar ABD’yi daha fazla zenginleştirecek'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Washington'un çatışmanın fiili bir tarafı olarak eylemlerinin koşulsuz ve kararlı bir karşılık bulacağını ve Rusya'ya karşı hibrid bir savaşa giderek daha derin bir şekilde dalmasının Vietnam ve Afganistan'daki kadar büyük ve aşağılayıcı bir fiyaskoya dönüşeceğinin altını çizerek, “Her halükarda Zelenskiy'nin neo-Nazi rejimini kurtarmaya yönelik ateşli girişimler başarısızlığa mahkumdur. Özel askeri operasyonun amaç ve hedeflerine tamamen ulaşılacaktır” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/abdnin-ukrayna-yardimlarinda-bir-ilk-kredi-ayrintisi-dikkat-cekiyor-1083105088.html

ukrayna

abd

kuzey kore

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, abd, kuzey kore, nato, askeri yardım, abd senatosu, kiev, rusya