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Büyükşehirlerde konutlarda fiyat artışı sınırlı kaldı: 'Kiralama için en iyi zaman şu an'
Büyükşehirlerde konutlarda fiyat artışı sınırlı kaldı: 'Kiralama için en iyi zaman şu an'
Sputnik Türkiye
Son yıllarda yükseliş eğilimi ile hareket eden konut fiyatları, Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından biri olmuştu. Emlak uzmanı İdikat, "İstanbul ve... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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2024-04-26T11:37+0300
2024-04-26T11:40+0300
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Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ‘’Şu anda kiralama anlamında en iyi sezon diyebiliriz. Diyarbakır’da bile 80 TL olan kiralar metrekarede 100 TL seviyelerine yaklaşmış durumda. Kiralama için en iyi zaman şu an’’ dedi.Milliyet’te yer alan habere göre Merkez Bankası’nın konut fiyat endeksine bakıldığında Türkiye’de ilk defa reel anlamda konut fiyatlarının geriye gittiğini belirten Özelmacıklı, ‘’Türkiye’de bir önceki yılın aynı ayına göre nominal anlamda yüzde 58 artan konut fiyatları reel olarak yüzde 5.1 oranında azalmış oldu. Yani ilk defa konut fiyatları reelde geriledi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili açıklama yapan Emlakjet CEO'su Tolga İdikat ise şu şekilde konuştu: 'Konutta fiyat artışı durdu'İdikat’ın açıklamasının devamı şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kiralik-evlere-yeni-uygulama-apartman-ve-site-maliklerinin-onayi-gerekiyor-100-bin-tl-ceza-yolda-1082888512.html
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emlak, emlak konut, konut, kiralık, merkez bankası
Büyükşehirlerde konutlarda fiyat artışı sınırlı kaldı: 'Kiralama için en iyi zaman şu an'
11:37 26.04.2024 (güncellendi: 11:40 26.04.2024)
Son yıllarda yükseliş eğilimi ile hareket eden konut fiyatları, Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından biri olmuştu. Emlak uzmanı İdikat, "İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde fiyat artışı nispeten daha sınırlı kalırken, Diyarbakır ve Gaziantep gibi bazı şehirlerde fiyatlarda gerilemeler gözlendi" dedi.
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ‘’Şu anda kiralama anlamında en iyi sezon diyebiliriz. Diyarbakır’da bile 80 TL olan kiralar metrekarede 100 TL seviyelerine yaklaşmış durumda. Kiralama için en iyi zaman şu an’’ dedi.
Milliyet’te yer alan habere göre Merkez Bankası’nın konut fiyat endeksine bakıldığında Türkiye’de ilk defa reel anlamda konut fiyatlarının geriye gittiğini belirten Özelmacıklı, ‘’Türkiye’de bir önceki yılın aynı ayına göre nominal anlamda yüzde 58 artan konut fiyatları reel olarak yüzde 5.1 oranında azalmış oldu. Yani ilk defa konut fiyatları reelde geriledi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Emlakjet CEO'su Tolga İdikat ise şu şekilde konuştu:
"Son 3 ayda Türkiye'deki kiralık konut piyasası dalgalı bir seyir izledi. Ocak ayında İstanbul, Ankara ve Tekirdağ gibi önemli şehirlerde kiralık fiyatlarda artışlar gözlendi. Bu artışların, talep artışı ve enflasyon gibi faktörlerden kaynaklandığını gördük. Şubat ayında ise İstanbul'da fiyatlar nispeten sabitlenirken, Ankara, Aydın ve Diyarbakır gibi şehirlerde artışlar devam etti. Ancak Mart ayında İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Konya, Mersin ve Diyarbakır'da fiyatlarda durgunluk yaşandı. Öte yandan, Gaziantep'te Mart ayında kiralık fiyatlarda %6'lık bir düşüş görüldü.
'Konutta fiyat artışı durdu'
İdikat’ın açıklamasının devamı şu şekilde:
‘’Son 3 aylık verilere göre, kiralık konut piyasasında bölgesel farklılıkların belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Büyükşehirlerde fiyatlar artarken, bazı Anadolu şehirlerinde düşüşler görüldü. Bu durum, bölgesel ekonomik koşulların, arz-talep dengesindeki değişikliklerin ve mevsimsel etkilerin bir sonucu olabilir. 2024'e girerken kiralık konut fiyatlarında genel bir artış gözlemlenmişti. Ancak Ocak ayından sonra bu artış yavaşladı ve Şubat-Mart aylarında birçok şehirde fiyat artışı durdu, hatta bazı şehirlerde düşüşler yaşandı. Farklı şehirlerde kiralık konut fiyat değişimleri oldukça çeşitlilik gösterdi. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde fiyat artışı nispeten daha sınırlı kalırken, Diyarbakır ve Gaziantep gibi bazı şehirlerde fiyatlarda gerilemeler gözlendi.’ ‘Bununla birlikte, kiralık piyasası genel olarak sağlam bir temel üzerinde duruyor. Talep hala yüksek seviyelerde seyrediyor ve yeni konut arzı hala yetersiz. 2024'ün ilk 3 ayında kiralık konut piyasası genel olarak durağanlaştı. Fiyat artışı yavaşladı ve bazı şehirlerde fiyatlar geriledi."