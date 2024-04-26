https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/konut-fiyatlarinda-dusus-kiralama-icin-en-iyi-zaman-su-an-1083174813.html

Büyükşehirlerde konutlarda fiyat artışı sınırlı kaldı: 'Kiralama için en iyi zaman şu an'

Büyükşehirlerde konutlarda fiyat artışı sınırlı kaldı: 'Kiralama için en iyi zaman şu an'

Sputnik Türkiye

Son yıllarda yükseliş eğilimi ile hareket eden konut fiyatları, Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından biri olmuştu. Emlak uzmanı İdikat, "İstanbul ve... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T11:37+0300

2024-04-26T11:37+0300

2024-04-26T11:40+0300

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Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ‘’Şu anda kiralama anlamında en iyi sezon diyebiliriz. Diyarbakır’da bile 80 TL olan kiralar metrekarede 100 TL seviyelerine yaklaşmış durumda. Kiralama için en iyi zaman şu an’’ dedi.Milliyet’te yer alan habere göre Merkez Bankası’nın konut fiyat endeksine bakıldığında Türkiye’de ilk defa reel anlamda konut fiyatlarının geriye gittiğini belirten Özelmacıklı, ‘’Türkiye’de bir önceki yılın aynı ayına göre nominal anlamda yüzde 58 artan konut fiyatları reel olarak yüzde 5.1 oranında azalmış oldu. Yani ilk defa konut fiyatları reelde geriledi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili açıklama yapan Emlakjet CEO'su Tolga İdikat ise şu şekilde konuştu: 'Konutta fiyat artışı durdu'İdikat’ın açıklamasının devamı şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kiralik-evlere-yeni-uygulama-apartman-ve-site-maliklerinin-onayi-gerekiyor-100-bin-tl-ceza-yolda-1082888512.html

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emlak, emlak konut, konut, kiralık, merkez bankası