https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/kiralik-evlere-yeni-uygulama-apartman-ve-site-maliklerinin-onayi-gerekiyor-100-bin-tl-ceza-yolda-1082888512.html

Kiralık evlere yeni uygulama: Apartman ve site maliklerinin onayı gerekiyor, 100 bin TL ceza yolda

Kiralık evlere yeni uygulama: Apartman ve site maliklerinin onayı gerekiyor, 100 bin TL ceza yolda

Sputnik Türkiye

Yazlık sezonu, bu yıl yeni bir düzenleme ile başlıyor. Konutunu turizm amaçlı kiralamak isteyenlerin, bulundukları binadaki tüm kat maliklerinden onay almaları... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T07:16+0300

2024-04-18T07:16+0300

2024-04-18T07:52+0300

ekonomi

kira

kira bedeli

kira yardımı

kira sözleşmesi

yazlık

site

apartman

apartman dairesi

onay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1e/1055973152_0:6:765:436_1920x0_80_0_0_2557cc0e3a034ac9eb2acf8086de5c34.jpg

100 gün altında yapılan kiralamalar, kısa dönem kiralama olarak turizm amaçlı kiralık olarak değerlendiriliyor.Halk arasında ‘Airbnb’ düzenlemesi olarak bilinen ‘Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesini Amaçlayan Yönetmelik’teki yeni düzenlemeye göre, bir konutun yazlık olarak kiralanabilmesi için apartman veya site sakinlerinin onayı şart. Bu durum, çok sayıda konutun bulunduğu alanlar yerine müstakil konutların tercih edilmesine neden oluyor.Kiralık yazlık ilanlarında da müstakil konutların öne çıktığı görülüyor. Bu düzenleme, tatilcilerin müstakil seçeneklere yönelmesine ve bu tür konutların daha fazla tercih edilmesine yol açıyor.100 günün üzerindeki kiralamalar ise konut kiralama olarak değerlendirilirken yönetmelik dışında kalıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turist verileri ile konaklama doğru bilgiye ulaşmak için tüm dünyada olduğu gibi bu sürecin yasal zemine kavuşacağını açıklamış, yönetmelik aralık ayı sonunda hayata geçirilmişti.Apartman ve site maliklerinin onayı gerekiyorYeni düzenlemeye göre, konutta turizm amaçlı kiralama faaliyeti yürütülmesinin uygun görüldüğüne ilişkin bağımsız bölümün bulunduğu binada yer alan konut nitelikli tüm bağımsız bölümlerin kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın noter onaylı örneği isteniyor. Eğer izin başvurusunu konut işletmesi ya da seyahat acentesi yapıyorsa kiraya verenin onayı ile yönetim işletmesinin de onayını gösteren belge talep ediliyor.Milliyet'in haberine göre, aynı binada aynı kiraya veren adına izin belgesi talep edilen konut sayısının 5'i geçmesi durumunda ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatı isteniyor.Bakanlık denetliyorKültür ve Turizm Bakanlığı, sezon öncesi izinsiz işlemlerle ilgili yoğun bir takip sürecini de başlattı. Buna göre özellikle ilan siteleri mercek altında. Turizmciler, 2024 sezonunda izinsiz uygulamaların sürebileceğini ancak cezalar ile sistemin ilerleyen dönemde daha uygulanır olacağını ifade ediyor.Uzun dönem kiralamaKonutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunlu. Ancak bu zorunluluk 100 gün altındaki kiralamalar için geçerli. 100 günün üzerindeki kiralamalar ‘emlak/konut kiralamanın' konusu olarak turizm dışında kalıyor. Buna göre, sistem dışında kalmak isteyenler yıllık ve sezonu uzatarak kiralama yapan aracılardan da faydalanmak istiyor.Para cezası katlanarak uygulanacakİzinsiz kiralama faaliyetine ilk tespitte 100 bin lira ceza ve 15 gün içinde izin belgesi alma süresi veriliyor. 15 günde izin belgesi almadan faaliyete devam edene bu sefer 500 bin lira idari para cezası uygulanıp tekrar 15 gün süre tanınıyor. Bir izin belgesi olandan kiralama yapıp üçüncü kişilere kiralayanlara; mesken olarak kiraladığı konutu yazlık olarak kiralayana; izin belgesi olmayan konutların kiralanmasına aracılık edenlere her bir sözleşme için 100 bin lira ceza uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/altin-yatirimi-yapacaklara-onemli-uyari-yeni-rekor-gelir-mi-1082889230.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, yazlık, site, apartman, apartman dairesi, onay, düzenleme, ceza, turizm, kültür ve turizm bakanlığı