Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan 'manidar' paylaşım
07:13 25.04.2024 (güncellendi: 07:16 25.04.2024)
© AA / Harun ÖzalpCHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti
© AA / Harun Özalp
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" açıklaması, hızla gündemdeki yerini aldı. İddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği ve gelecekte yeniden yapılacak olan görüşmelere tepki olarak geldi.
23 Nisan'da TBMM'de verilen resepsiyon kapsamında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. İki lider gelecek hafta için ayrıntılı görüşme talebi üzerine konuşmuşlardı.
Söz konusu görüşmenin yankıları sürerken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'manidar' bir paylaşım geldi.
"Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede;
Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!"
Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!"
ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:
"Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi;
Saraylar saltanatlar çöker
kan susar birgün
zulüm biter.
Menekşelerde açılır üstümüzde
leylaklarda güler.
Bugünlerden geriye,
bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler..."
Saraylar saltanatlar çöker
kan susar birgün
zulüm biter.
Menekşelerde açılır üstümüzde
leylaklarda güler.
Bugünlerden geriye,
bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler..."
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda gündeme geldi. Özellikle, CHP'nin Saray ile ilişkileri ve stratejisi üzerine yapılan yorumlar artarken,