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Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan 'manidar' paylaşım
Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan 'manidar' paylaşım
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" açıklaması, hızla gündemdeki yerini... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T07:13+0300
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politika
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recep tayyip erdoğan
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
akp
görüşme
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23 Nisan'da TBMM'de verilen resepsiyon kapsamında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. İki lider gelecek hafta için ayrıntılı görüşme talebi üzerine konuşmuşlardı.Söz konusu görüşmenin yankıları sürerken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'manidar' bir paylaşım geldi.ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda gündeme geldi. Özellikle, CHP'nin Saray ile ilişkileri ve stratejisi üzerine yapılan yorumlar artarken,
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, akp, görüşme, ikili görüşme, saray
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, akp, görüşme, ikili görüşme, saray

Erdoğan-Özel görüşmesinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan 'manidar' paylaşım

07:13 25.04.2024 (güncellendi: 07:16 25.04.2024)
© AA / Harun ÖzalpCHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AA / Harun Özalp
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" açıklaması, hızla gündemdeki yerini aldı. İddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği ve gelecekte yeniden yapılacak olan görüşmelere tepki olarak geldi.
23 Nisan'da TBMM'de verilen resepsiyon kapsamında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. İki lider gelecek hafta için ayrıntılı görüşme talebi üzerine konuşmuşlardı.
Söz konusu görüşmenin yankıları sürerken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'manidar' bir paylaşım geldi.
"Milyonlarca çocuğumuzun beslenme ve eğitim sıkıntısı çektiği, milyonlarca gencimizin, bırakın gençliğini yaşamayı, henüz ülkesinde deniz yüzü bile göremediği, milyonlarca anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, milyonlarca emeklimizin ay sonunu getiremediği, torunlarına bile mahçup olduğu, milyonlarca sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği, doların 30 liranın üstünde olduğu, bir kuru ekmeğin 10 lira olduğu, icra dosyalarını istifleyebilmek için ek binaların kiralandığı bir ülkede;

Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!"
ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:
"Sayın Adnan Yücel'in şiirinde de dediği gibi;

Saraylar saltanatlar çöker

kan susar birgün

zulüm biter.

Menekşelerde açılır üstümüzde

leylaklarda güler.

Bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler..."
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda gündeme geldi. Özellikle, CHP'nin Saray ile ilişkileri ve stratejisi üzerine yapılan yorumlar artarken,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i çaya davet etti: 'Önümüzdeki hafta görüşeceğiz'
23 Nisan, 20:20
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