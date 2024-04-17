https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/kremlinden-teyit-rus-baris-gucu-karabagdan-cekilmeye-basladi-1082863448.html

Kremlin'den teyit: Rus barış gücü Karabağ'dan çekilmeye başladı

Kremlin'den teyit: Rus barış gücü Karabağ'dan çekilmeye başladı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kasım 2020'den bu yana Dağlık Karabağ'da görev yapan Rus barış gücü askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını teyit etti. Rusya ve... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T13:51+0300

2024-04-17T13:51+0300

2024-04-17T15:24+0300

savunma

rusya

türkiye

dağlık karabağ

azerbaycan

ermenistan

rus barış gücü

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

dmitriy peskov

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Azerbaycan basınında Rus barış gücünün Karabağ'dan çıkmaya başladığına dair haberleri değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerin bölgeden ayrılmaya başladığını doğruladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde 'üçlü açıklama' denilen mutabakatları imzalamıştı.9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.'Rusya ve Türkiye arasında en üst düzeydeki temaslar sürüyor'Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihinin henüz netlik kazanmadığını, ancak bunun iki ülke arasında en üst düzeydeki temasların durduğu anlamına gelmediğini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında Rusya lideri Putin'in ziyaretine ilişkin bir soruya "Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi" yanıtını vermişti.Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin Erdoğan'ın sözlerini anımsatması üzerine "Gerçekten de tarih üzerinde henüz mutabakat sağlanmadı. Ülkemizde seçimler yapıldı, şimdi göreve başlama törenine hazırlıklar yapılıyor. Erdoğan'ın da yoğun bir programı var, bu nedenle programlar üzerinde mutabakat sağlamak bazen zor oluyor" dedi.Peskov, bu durumun en üst düzeydeki ikili temaslara ara verildiği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/cumhurbaskani-erdogandan-putinin-ziyaretine-iliskin-soruya-yanit-1082838806.html

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rusya, türkiye, dağlık karabağ, azerbaycan, ermenistan, rus barış gücü, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dmitriy peskov, dimitri peskov, karabağ sorunu