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İYİ Parti genel başkan adayları kimler?
İYİ Parti genel başkan adayları kimler?
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından, Olağanüstü Kurultay için yarış hız kazanıyor. Peki... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T12:19+0300
2024-04-26T12:21+0300
politika
iyi parti
meral akşener
uğur poyraz
mehmet tolga akalın
müsavat dervişoğlu
koray aydın
genel başkan
seçim
kurultay
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İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının ardından harekete geçmiş, 1 Nisan'da Genel Başkan Meral Akşener seçimli olağanüstü kurultaya gidileceği açıklanmıştı. Ancak, Akşener, 8 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamayla yeniden aday olmayacağını belirtti.Öte yandan İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nı, 27 Nisan Cumartesi günü Ankara ATO Congresium'da yapılacağı açıklamıştı. İYİ Parti'nin geleceğini belirleyecek bu önemli süreçte, adaylar da netleşmeye başladı.Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlık için yarışacak isimler arasında Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Mehmet Tolga Akalın yer alıyor. Diğer yandan, Uğur Poyraz ise aday olmayacağını ancak delegelerin aday göstermesi halinde yarışa dahil olabileceğini belirtti. Peki, bu adaylar hakkında neler biliniyor?Parti içindeki tecrübeli isim: Koray Aydın kimdir?Koray Aydın, genel başkanlığa adaylığını “Pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım” diyerek açıklamıştı.Aydın, 1955 doğumlu ve Trabzonlu bir siyasetçidir. Mühendislik eğitimi alan Aydın, 1978'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine ve Elektrik Fakültesi'nden mezun oldu.Uzun yıllar boyunca çeşitli kademelerde görev almış, TBMM Grup Başkanı olarak İYİ Parti'nin en etkili seslerinden biri haline gelmiştir. İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Koray Aydın, Genel Başkan Yardımcısı unvanıyla Kurucu Teşkilat Başkanı ve Siyasi İşler Başkanı olarak görev yaptı. 27. ve 28. Dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Aydın, 7 Haziran 2023 tarihinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanı olarak seçilmiştir.MHP kökenli Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi’nden 19. Dönemde Trabzon, 21. Dönemde Ankara, 24 ve 25. Dönemde Trabzon Milletvekili seçildi. 19. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, 24. Dönemde Milli Savunma Komisyonu Üyesi; 21. Dönemde Grup Başkanvekili ve 25. Dönemde de TBMM Başkanvekili görevlerinde bulundu. 57. Hükümette Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini yürüttü.Aydın, 2012’de MHP 10. Büyük Olağan Kongresi’nde genel başkanlığa aday olsa da Devlet Bahçeli karşısında kaybetmişti.Aydın, siyasi tecrübesiyle dikkat çekerken, partideki reform ve yenilik yanlısı tutumuyla tanınır. Halen bu görevini sürdüren Koray Aydın evli ve 3 çocuk babasıdır.Akşener'in de desteklediği iddia ediliyordu: Müsavat Dervişoğlu kimdir?Akşener’in kararına saygılı olduğunun altını çizen Dervişoğlu, “Böylesine kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir” diyerek adaylığını açıklamıştı.İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, 1964 Ankara doğumludur. Aslen Fatsalı olan ama İzmir'de ikamet eden Dervişoğlu, siyaset bilimi alanında uzmanlaşmış ve TBMM Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Dervişoğlu, partide stratejik planlama ve politika geliştirme konularında öncü bir rol üstlenmiştir.Ülkü Ocakları başkanlığı ve Devlet Bahçeli'nin korumalığını da yapan Dervişoğlu, Alparslan Türkeş tarafından İzmir teşkilatı'nda görev yapmak için İzmir'e gönderilmiş MHP kökenli bir isimdir.2000-2009 yılları arasında Milliyetçi Haraket Partisi İzmir İl Başkanı olarak görev yaptı.29 Mart 2009 Yerel seçimlerinde MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için Mhp İzmir İl Başkanı görevinden istifa etti. Olamayınca ilk Kongrede yeniden il başkanı seçildi.12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Genel Milletvekilli seçimlerinde milletvekili olmak için tekrar istifa etti. 4 Kasım 2012'de MHP Genel Başkanlığı'na aday oldu. Seçimi kazanamadı ancak parti içerisinde söz sahibi olduğunu ispatladı. Kendisi ticaretle uğraşmaktadır.İYİ Parti’li yetkililerden edinilen bilgiye göre Akşener'in de Dervişoğlu’nu destekleyeceği düşünülüyor.Adaylık açıklayan ilk isim oldu: Mehmet Tolga Akalın kimdir?5 Nisan'da adaylığını açıklayan ilk isim olan ve neden aday olduğunu da anlatan Akalın “Biz bir partimizi Erdoğan’a birlikte kaybettik. İkinci defa Erdoğan’a bir parti kaybetmemek üzere yola çıktık” demişti.1974'te Edirne doğumlu olan Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti'nin Göç Politikaları Başkanı olarak görev yapmaktadır. Hukuk eğitimi alan Akalın, 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okumuştur.Akalın Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapan Akalın, göç ve insan hakları konularında önemli çalışmalar yürütmüş, bu alandaki uzmanlığıyla genç ve dinamik bir lider olarak öne çıkmıştır.Ergenekon ve Balyoz olarak davalarında müdafilik görevleri yapmıştır. Kendisine ait tarımsal işletmede fiğ, arpa, buğday, Ayçiçek, kanola ve çeltik tarımı ile uğraşmakta ve ceviz yetiştiriciliğinde bulunmaktadır.Ülkü Ocakları ve MHP kökenli olan Akalın Ülkü Ocakları Başkanlığı ve MHP’de Edirne İl Başkanlığı yapmış, İYİ Parti kurucuları arasında yer almıştı.Evli ve iki çocuk babasıdır.En genç aday: Uğur Poyraz kimdir?1977 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğan Uğur Poyraz, avukatlık mesleğinden siyasete geçiş yapmış bir isimdir. İYİ Parti Antalya Milletvekili ve önceki dönem Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın da bu yarışa dahil olup olmayacağı ise henüz kesin değil. Çünkü Poyraz aday olmayacağını ancak delegelerin aday göstermesi halinde yarışa dahil olabileceğini belirtmişti.Hukuk alanındaki derin bilgisi ve adaletli siyaset anlayışı, onu partide farklı kademelerde önemli görevlere taşımıştır.İYİ Parti’nin 24 Haziran 2023’te yaptığı 3. Olağan Kurultayı’nda Genel İdare Kurulu’na seçilen ancak Başkanlık Divanı’nda görev almayan Poyraz, yerel seçimlere kadar parti yönetimine yönelik eleştirilerini parti içi toplantılarında dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/iyi-parti-5-olaganustu-kurultayi-27-nisanda-ankarada-yapilacak-kurultaya-izleyici-alinmayacak-1083122818.html
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İYİ Parti genel başkan adayları kimler?

12:19 26.04.2024 (güncellendi: 12:21 26.04.2024)
© İHA / YUNUS EMRE AYTEKİN-İYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© İHA / YUNUS EMRE AYTEKİN-
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından, Olağanüstü Kurultay için yarış hız kazanıyor. Peki, şimdiye kadar kimler İYİ Parti genel başkan adayları olarak öne çıktı ve bu isimler hakkında neler biliniyor?
İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerindeki oy kaybının ardından harekete geçmiş, 1 Nisan'da Genel Başkan Meral Akşener seçimli olağanüstü kurultaya gidileceği açıklanmıştı.
Ancak, Akşener, 8 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamayla yeniden aday olmayacağını belirtti.
Öte yandan İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nı, 27 Nisan Cumartesi günü Ankara ATO Congresium'da yapılacağı açıklamıştı. İYİ Parti'nin geleceğini belirleyecek bu önemli süreçte, adaylar da netleşmeye başladı.
Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlık için yarışacak isimler arasında Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Mehmet Tolga Akalın yer alıyor. Diğer yandan, Uğur Poyraz ise aday olmayacağını ancak delegelerin aday göstermesi halinde yarışa dahil olabileceğini belirtti.
Peki, bu adaylar hakkında neler biliniyor?

Parti içindeki tecrübeli isim: Koray Aydın kimdir?

© AAKoray Aydın
Koray Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
Koray Aydın
© AA
Koray Aydın, genel başkanlığa adaylığını “Pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım” diyerek açıklamıştı.
Aydın, 1955 doğumlu ve Trabzonlu bir siyasetçidir. Mühendislik eğitimi alan Aydın, 1978'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine ve Elektrik Fakültesi'nden mezun oldu.
Uzun yıllar boyunca çeşitli kademelerde görev almış, TBMM Grup Başkanı olarak İYİ Parti'nin en etkili seslerinden biri haline gelmiştir. İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Koray Aydın, Genel Başkan Yardımcısı unvanıyla Kurucu Teşkilat Başkanı ve Siyasi İşler Başkanı olarak görev yaptı. 27. ve 28. Dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Aydın, 7 Haziran 2023 tarihinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanı olarak seçilmiştir.
MHP kökenli Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi’nden 19. Dönemde Trabzon, 21. Dönemde Ankara, 24 ve 25. Dönemde Trabzon Milletvekili seçildi. 19. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, 24. Dönemde Milli Savunma Komisyonu Üyesi; 21. Dönemde Grup Başkanvekili ve 25. Dönemde de TBMM Başkanvekili görevlerinde bulundu. 57. Hükümette Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini yürüttü.
Aydın, 2012’de MHP 10. Büyük Olağan Kongresi’nde genel başkanlığa aday olsa da Devlet Bahçeli karşısında kaybetmişti.
Aydın, siyasi tecrübesiyle dikkat çekerken, partideki reform ve yenilik yanlısı tutumuyla tanınır. Halen bu görevini sürdüren Koray Aydın evli ve 3 çocuk babasıdır.

Akşener'in de desteklediği iddia ediliyordu: Müsavat Dervişoğlu kimdir?

© AAMüsavat Dervişoğlu
Müsavat Dervişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
Müsavat Dervişoğlu
© AA
Akşener’in kararına saygılı olduğunun altını çizen Dervişoğlu, “Böylesine kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir” diyerek adaylığını açıklamıştı.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, 1964 Ankara doğumludur. Aslen Fatsalı olan ama İzmir'de ikamet eden Dervişoğlu, siyaset bilimi alanında uzmanlaşmış ve TBMM Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. Dervişoğlu, partide stratejik planlama ve politika geliştirme konularında öncü bir rol üstlenmiştir.
Ülkü Ocakları başkanlığı ve Devlet Bahçeli'nin korumalığını da yapan Dervişoğlu, Alparslan Türkeş tarafından İzmir teşkilatı'nda görev yapmak için İzmir'e gönderilmiş MHP kökenli bir isimdir.
2000-2009 yılları arasında Milliyetçi Haraket Partisi İzmir İl Başkanı olarak görev yaptı.29 Mart 2009 Yerel seçimlerinde MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için Mhp İzmir İl Başkanı görevinden istifa etti. Olamayınca ilk Kongrede yeniden il başkanı seçildi.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Genel Milletvekilli seçimlerinde milletvekili olmak için tekrar istifa etti. 4 Kasım 2012'de MHP Genel Başkanlığı'na aday oldu. Seçimi kazanamadı ancak parti içerisinde söz sahibi olduğunu ispatladı. Kendisi ticaretle uğraşmaktadır.
İYİ Parti’li yetkililerden edinilen bilgiye göre Akşener'in de Dervişoğlu’nu destekleyeceği düşünülüyor.

Adaylık açıklayan ilk isim oldu: Mehmet Tolga Akalın kimdir?

© AA / Mehmet Ali ÖzcanMehmet Tolga Akalın
Mehmet Tolga Akalın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
Mehmet Tolga Akalın
© AA / Mehmet Ali Özcan
5 Nisan'da adaylığını açıklayan ilk isim olan ve neden aday olduğunu da anlatan Akalın “Biz bir partimizi Erdoğan’a birlikte kaybettik. İkinci defa Erdoğan’a bir parti kaybetmemek üzere yola çıktık” demişti.
1974'te Edirne doğumlu olan Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti'nin Göç Politikaları Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Hukuk eğitimi alan Akalın, 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okumuştur.
Akalın Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapan Akalın, göç ve insan hakları konularında önemli çalışmalar yürütmüş, bu alandaki uzmanlığıyla genç ve dinamik bir lider olarak öne çıkmıştır.
Ergenekon ve Balyoz olarak davalarında müdafilik görevleri yapmıştır. Kendisine ait tarımsal işletmede fiğ, arpa, buğday, Ayçiçek, kanola ve çeltik tarımı ile uğraşmakta ve ceviz yetiştiriciliğinde bulunmaktadır.
Ülkü Ocakları ve MHP kökenli olan Akalın Ülkü Ocakları Başkanlığı ve MHP’de Edirne İl Başkanlığı yapmış, İYİ Parti kurucuları arasında yer almıştı.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

En genç aday: Uğur Poyraz kimdir?

© DHAİyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz
İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz
© DHA
1977 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğan Uğur Poyraz, avukatlık mesleğinden siyasete geçiş yapmış bir isimdir. İYİ Parti Antalya Milletvekili ve önceki dönem Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın da bu yarışa dahil olup olmayacağı ise henüz kesin değil. Çünkü Poyraz aday olmayacağını ancak delegelerin aday göstermesi halinde yarışa dahil olabileceğini belirtmişti.
Hukuk alanındaki derin bilgisi ve adaletli siyaset anlayışı, onu partide farklı kademelerde önemli görevlere taşımıştır.
İYİ Parti’nin 24 Haziran 2023’te yaptığı 3. Olağan Kurultayı’nda Genel İdare Kurulu’na seçilen ancak Başkanlık Divanı’nda görev almayan Poyraz, yerel seçimlere kadar parti yönetimine yönelik eleştirilerini parti içi toplantılarında dile getirdi.
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
TÜRKİYE
İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı: 27 Nisan'da Ankara'da yapılacak kurultaya, izleyici alınmayacak
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