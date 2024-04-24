https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/iyi-parti-5-olaganustu-kurultayi-27-nisanda-ankarada-yapilacak-kurultaya-izleyici-alinmayacak-1083122818.html

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı: 27 Nisan'da Ankara'da yapılacak kurultaya, izleyici alınmayacak

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı: 27 Nisan'da Ankara'da yapılacak kurultaya, izleyici alınmayacak

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak partilerinin 5. olağanüstü kurultayına izleyici alınmayacağını bildirdi. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T23:04+0300

2024-04-24T23:04+0300

2024-04-24T23:04+0300

türkiye

iyi parti

hakan şeref olgun

kurultay

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nı, 27 Nisan'da gerçekleştirileceğini açıkladı.Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurultayın, 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştirileceğini anımsattı.Organizasyon komitesi ve genel başkan adayları Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, Musavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz'un katılımıyla toplantı yapıldığını aktaran Olgun, toplantıda aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, salonun fiziki şartları ve kapasitesinin de dikkate alınarak kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmemesinin kararlaştırıldığını kaydetti.Olgun, "Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken, İYİ Parti ailesi olarak kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim" ifadesini kullandı.

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