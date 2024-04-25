https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/netanyahudan-israil-protestolarina-tepki-antisemitik-ceteler-universiteleri-ele-gecirdi-1083138256.html
Netanyahu'dan İsrail protestolarına tepki: 'Antisemitik çeteler üniversiteleri ele geçirdi'
Netanyahu'dan İsrail protestolarına tepki: 'Antisemitik çeteler üniversiteleri ele geçirdi'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu ABD'deki öğrenci protestolarını 'antisemitik' olarak nitelendierek sona erdirilmesi çağrısında bulundu. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T11:34+0300
2024-04-25T11:34+0300
2024-04-25T11:34+0300
israil- filistin çatışması
israil
benyamin netanyahu
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
abd
protesto
protesto gösterisi
antisemitizm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081550875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16cfbed35e931090021c1edffa3f68b1.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin yanlısı protestoları 'korkunç' olarak nitelendirerek kınadı. Netanyahu öğrencileri antisemitik olarak nitelendirerek gösterilerin 'durdurulması gerektiğini' söyledi.Geçen hafta Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin kamp kurarak üniversitenin İsrail'le bağlantılı silah üreticilerinden elini çekmesini talep etmelerinin ardından başlayan gösterilerle birlikte ABD genelindeki kampüslerde tansiyon yükselmişti. Protestolar New York, Teksas ve Kaliforniya'da yüzlerce öğrencinin toplu olarak okuldan uzaklaştırılmasına ve tutuklanmasına yol açtı.Netanyahu yaptığı açıklamada, “Amerika'nın üniversite kampüslerinde yaşananlar korkunç” diyerek, protestolar yoğunlaştıkça İsrailli ya da Yahudi öğrencilerin ve öğretim üyelerinin güvenliği konusunda özellikle İsrail destekçileri tarafından dile getirilen endişeleri yineledi.Bazı antisemitik olaylara işaret ederek üniversite liderlerinin yıldırma ve nefret söylemine olanak sağladığını savunan Netanyahu şu cümleleri dile getirdi:Yalnızca birkaç üniversite rektörünün tepkisinin utanç verici olduğunu ve daha fazlasının yapılması gerektiğini belirten Netanyahu, “Şu anda önemli olan hepimizin, değerlerimize ve medeniyetimize değer veren hepimizin birlikte ayağa kalkması ve ‘artık yeter’ demesidir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/israil-basbakani-netanyahu-kazanmaya-kararliyiz-1082826382.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081550875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5015160b2ab570adf926cb6dc9a744fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, abd, protesto, protesto gösterisi, antisemitizm
israil, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, abd, protesto, protesto gösterisi, antisemitizm
Netanyahu'dan İsrail protestolarına tepki: 'Antisemitik çeteler üniversiteleri ele geçirdi'
İsrail Başbakanı Netanyahu ABD'deki öğrenci protestolarını 'antisemitik' olarak nitelendierek sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin yanlısı protestoları 'korkunç' olarak nitelendirerek kınadı. Netanyahu öğrencileri antisemitik olarak nitelendirerek gösterilerin 'durdurulması gerektiğini' söyledi.
Geçen hafta Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin kamp kurarak üniversitenin İsrail'le bağlantılı silah üreticilerinden elini çekmesini talep etmelerinin ardından başlayan gösterilerle birlikte ABD genelindeki kampüslerde tansiyon yükselmişti. Protestolar New York, Teksas ve Kaliforniya'da yüzlerce öğrencinin toplu olarak okuldan uzaklaştırılmasına ve tutuklanmasına yol açtı.
Netanyahu yaptığı açıklamada, “Amerika'nın üniversite kampüslerinde yaşananlar korkunç” diyerek, protestolar yoğunlaştıkça İsrailli ya da Yahudi öğrencilerin ve öğretim üyelerinin güvenliği konusunda özellikle İsrail destekçileri tarafından dile getirilen endişeleri yineledi.
Bazı antisemitik olaylara işaret ederek üniversite liderlerinin yıldırma ve nefret söylemine olanak sağladığını savunan Netanyahu şu cümleleri dile getirdi:
Antisemitik çeteler önde gelen üniversiteleri ele geçirdi. İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunuyorlar. Yahudi öğrencilere saldırıyorlar. Yahudi öğretim üyelerine saldırıyorlar. Bu vicdansızlıktır. Durdurulması gerekiyor.
Yalnızca birkaç üniversite rektörünün tepkisinin utanç verici olduğunu ve daha fazlasının yapılması gerektiğini belirten Netanyahu, “Şu anda önemli olan hepimizin, değerlerimize ve medeniyetimize değer veren hepimizin birlikte ayağa kalkması ve ‘artık yeter’ demesidir” dedi.