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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/netanyahudan-israil-protestolarina-tepki-antisemitik-ceteler-universiteleri-ele-gecirdi-1083138256.html
Netanyahu'dan İsrail protestolarına tepki: 'Antisemitik çeteler üniversiteleri ele geçirdi'
Netanyahu'dan İsrail protestolarına tepki: 'Antisemitik çeteler üniversiteleri ele geçirdi'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu ABD'deki öğrenci protestolarını 'antisemitik' olarak nitelendierek sona erdirilmesi çağrısında bulundu. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T11:34+0300
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israil- filistin çatışması
israil
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israil-filistin sorunu
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protesto gösterisi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin yanlısı protestoları 'korkunç' olarak nitelendirerek kınadı. Netanyahu öğrencileri antisemitik olarak nitelendirerek gösterilerin 'durdurulması gerektiğini' söyledi.Geçen hafta Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin kamp kurarak üniversitenin İsrail'le bağlantılı silah üreticilerinden elini çekmesini talep etmelerinin ardından başlayan gösterilerle birlikte ABD genelindeki kampüslerde tansiyon yükselmişti. Protestolar New York, Teksas ve Kaliforniya'da yüzlerce öğrencinin toplu olarak okuldan uzaklaştırılmasına ve tutuklanmasına yol açtı.Netanyahu yaptığı açıklamada, “Amerika'nın üniversite kampüslerinde yaşananlar korkunç” diyerek, protestolar yoğunlaştıkça İsrailli ya da Yahudi öğrencilerin ve öğretim üyelerinin güvenliği konusunda özellikle İsrail destekçileri tarafından dile getirilen endişeleri yineledi.Bazı antisemitik olaylara işaret ederek üniversite liderlerinin yıldırma ve nefret söylemine olanak sağladığını savunan Netanyahu şu cümleleri dile getirdi:Yalnızca birkaç üniversite rektörünün tepkisinin utanç verici olduğunu ve daha fazlasının yapılması gerektiğini belirten Netanyahu, “Şu anda önemli olan hepimizin, değerlerimize ve medeniyetimize değer veren hepimizin birlikte ayağa kalkması ve ‘artık yeter’ demesidir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/israil-basbakani-netanyahu-kazanmaya-kararliyiz-1082826382.html
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israil, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, abd, protesto, protesto gösterisi, antisemitizm
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Netanyahu'dan İsrail protestolarına tepki: 'Antisemitik çeteler üniversiteleri ele geçirdi'

11:34 25.04.2024
© AP Photo / Emil Salmanİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Emil Salman
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İsrail Başbakanı Netanyahu ABD'deki öğrenci protestolarını 'antisemitik' olarak nitelendierek sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin yanlısı protestoları 'korkunç' olarak nitelendirerek kınadı. Netanyahu öğrencileri antisemitik olarak nitelendirerek gösterilerin 'durdurulması gerektiğini' söyledi.
Geçen hafta Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin kamp kurarak üniversitenin İsrail'le bağlantılı silah üreticilerinden elini çekmesini talep etmelerinin ardından başlayan gösterilerle birlikte ABD genelindeki kampüslerde tansiyon yükselmişti. Protestolar New York, Teksas ve Kaliforniya'da yüzlerce öğrencinin toplu olarak okuldan uzaklaştırılmasına ve tutuklanmasına yol açtı.
Netanyahu yaptığı açıklamada, “Amerika'nın üniversite kampüslerinde yaşananlar korkunç” diyerek, protestolar yoğunlaştıkça İsrailli ya da Yahudi öğrencilerin ve öğretim üyelerinin güvenliği konusunda özellikle İsrail destekçileri tarafından dile getirilen endişeleri yineledi.
Bazı antisemitik olaylara işaret ederek üniversite liderlerinin yıldırma ve nefret söylemine olanak sağladığını savunan Netanyahu şu cümleleri dile getirdi:
Antisemitik çeteler önde gelen üniversiteleri ele geçirdi. İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunuyorlar. Yahudi öğrencilere saldırıyorlar. Yahudi öğretim üyelerine saldırıyorlar. Bu vicdansızlıktır. Durdurulması gerekiyor.
Yalnızca birkaç üniversite rektörünün tepkisinin utanç verici olduğunu ve daha fazlasının yapılması gerektiğini belirten Netanyahu, “Şu anda önemli olan hepimizin, değerlerimize ve medeniyetimize değer veren hepimizin birlikte ayağa kalkması ve ‘artık yeter’ demesidir” dedi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
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