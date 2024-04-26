https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ismail-kartalin-sampiyonluk-hesabi-biz-5-macimizi-kazanalim-sonrasini-gorecegiz-1083172992.html
İsmail Kartal'ın şampiyonluk hesabı: 'Biz 5 maçımızı kazanalım, sonrasını göreceğiz'
İsmail Kartal'ın şampiyonluk hesabı: 'Biz 5 maçımızı kazanalım, sonrasını göreceğiz'
Sputnik Türkiye
Sivasspor beraberliğiyle Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasıyla başladı... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T10:22+0300
2024-04-26T10:22+0300
2024-04-26T10:22+0300
spor
ismail kartal
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fenerbahçe
galatasaray
puan
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Sivasspor mağlubiyetinin ardından şampiyonluk olasılığını zayıflatan Fenerbahçe havlu atmak istemiyor.Galatasaray'ın puan kaybı hesabıHürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin çarşamba günkü antrenmanında teknik direktör İsmail Kartal etkili bir konuşma yaptı. Takımını etrafına toplayan Kartal “Ben önümüzdeki 5 maçı da kazanırsak şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorum. Rakibimiz bu hafta Adana’da Demirspor’a puan kaybedebilir. Burayı galibiyetle geçse bile Olimpiyat Stadı’nda oynayacakları bir Karagümrük maçı var. Son hafta oynayacakları Konyaspor karşılaşması da Galatasaray’a puan kaybı yaşatacak kadar kritik bir maç. Biz çıkıp 5 maçımızı da kazanalım, sonrasında olacakları göreceğiz” dedi.Tüm kaptanlar söz aldıSarı lacivertli takımın teknik patronunun bu sözlerinin ardından takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş da konuşma yaptılar. Dzeko “Biz iyi bir takımız, gerçek gücümüzü sahaya yansıtırsak yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Önümüzdeki maçların hepsini kazanırsak şampiyonluk ipini biz göğüsleriz. Beni inancım tam. Buna sizler de inanyor musunuz” derken bütün takım coşkuyla alkışladı ve bu coşku ile derbinin ilk idmanı başladı.
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ismail kartal, şampiyon, fenerbahçe, galatasaray, puan
ismail kartal, şampiyon, fenerbahçe, galatasaray, puan
İsmail Kartal'ın şampiyonluk hesabı: 'Biz 5 maçımızı kazanalım, sonrasını göreceğiz'
Sivasspor beraberliğiyle Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasıyla başladı. Toplantıda takım kaptanları da söz aldı.
Sivasspor mağlubiyetinin ardından şampiyonluk olasılığını zayıflatan Fenerbahçe havlu atmak istemiyor.
Galatasaray'ın puan kaybı hesabı
Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin çarşamba günkü antrenmanında teknik direktör İsmail Kartal etkili bir konuşma yaptı. Takımını etrafına toplayan Kartal “Ben önümüzdeki 5 maçı da kazanırsak şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorum. Rakibimiz bu hafta Adana’da Demirspor’a puan kaybedebilir. Burayı galibiyetle geçse bile Olimpiyat Stadı’nda oynayacakları bir Karagümrük maçı var. Son hafta oynayacakları Konyaspor karşılaşması da Galatasaray’a puan kaybı yaşatacak kadar kritik bir maç. Biz çıkıp 5 maçımızı da kazanalım, sonrasında olacakları göreceğiz” dedi.
Sarı lacivertli takımın teknik patronunun bu sözlerinin ardından takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş da konuşma yaptılar. Dzeko “Biz iyi bir takımız, gerçek gücümüzü sahaya yansıtırsak yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Önümüzdeki maçların hepsini kazanırsak şampiyonluk ipini biz göğüsleriz. Beni inancım tam. Buna sizler de inanyor musunuz” derken bütün takım coşkuyla alkışladı ve bu coşku ile derbinin ilk idmanı başladı.