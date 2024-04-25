https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/fenerbahce-besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1083144276.html
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T11:56+0300
2024-04-25T11:56+0300
2024-04-25T12:08+0300
spor
fenerbahçe
beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayraslan yönetecekLigin 34. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:Yarın:20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek27 Nisan Cumartesi:16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: Halil Umut Meler16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan28 Nisan Pazar:16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman29 Nisan Pazartesi:20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: Kadir Sağlam
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
11:56 25.04.2024 (güncellendi: 12:08 25.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Volkan Bayraslan yönetecek
Ligin 34. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: Halil Umut Meler
16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: Kadir Sağlam