https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/hayranlari-umutlandiran-dedikodu-arda-guler-icin-real-madridde-bir-ilk-yasanabilir--1083176402.html
Hayranları umutlandıran dedikodu: Arda Güler için Real Madrid'de bir ilk yaşanabilir
Hayranları umutlandıran dedikodu: Arda Güler için Real Madrid'de bir ilk yaşanabilir
Sputnik Türkiye
Uzun zamandır maça çıkamayan ve hakkında transfer dedikoduları dönen Güler'in Real Sociedad maçında ilk 11 oynayacağı iddia ediliyor. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T12:00+0300
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Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. İddialara göre, Arda Güler'in Real Madrid forması altında ilk kez bir La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre, Real Madrid'in Real Sociedad karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde olacak: Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz.Bu durumda Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk La Liga maçına ilk 11'de başlamış olacak. Milli futbolcu, şimdiye kadar Real Madrid formasıyla 7 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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Hayranları umutlandıran dedikodu: Arda Güler için Real Madrid'de bir ilk yaşanabilir
12:00 26.04.2024 (güncellendi: 12:02 26.04.2024)
Uzun zamandır maça çıkamayan ve hakkında transfer dedikoduları dönen Güler'in Real Sociedad maçında ilk 11 oynayacağı iddia ediliyor.
Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. İddialara göre, Arda Güler'in Real Madrid forması altında ilk kez bir La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre, Real Madrid'in Real Sociedad karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde olacak:
Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz.
Bu durumda Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk La Liga maçına ilk 11'de başlamış olacak. Milli futbolcu, şimdiye kadar Real Madrid formasıyla 7 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.