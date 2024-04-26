Hayranları umutlandıran dedikodu: Arda Güler için Real Madrid'de bir ilk yaşanabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de artık çok yaygın kesimlerin konut sahibi olması hayal'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerli turistin zorunlu tercihi: Akraba evi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İSMMMO Başkanı Demirel: Temel sorunumuz her geçen gün artan iş yükü
12:06
84 dk
HABER MASASI
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Google’ın yapay zeka raporu
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: ‘Ben Vladimir Putin’ kitabı Türk-Rus ilişkilerine katkı sağlayacak
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
17:40
4 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mısra Öz: Dün adalet bizi şaşırttı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
İkinci Kadir Şeker vakası yaşandı. Aslında ne olmalıydı?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/hayranlari-umutlandiran-dedikodu-arda-guler-icin-real-madridde-bir-ilk-yasanabilir--1083176402.html
Hayranları umutlandıran dedikodu: Arda Güler için Real Madrid'de bir ilk yaşanabilir
Hayranları umutlandıran dedikodu: Arda Güler için Real Madrid'de bir ilk yaşanabilir
Sputnik Türkiye
Uzun zamandır maça çıkamayan ve hakkında transfer dedikoduları dönen Güler'in Real Sociedad maçında ilk 11 oynayacağı iddia ediliyor. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T12:00+0300
2024-04-26T12:02+0300
spor
arda güler
real madrid
real madrid futbol takımı
futbol
a milli futbol takımı
türkiye a milli futbol takımı
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0d/1081644964_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_1a0e4b3d09db2eb0bd52b00f6d054dce.jpg
Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. İddialara göre, Arda Güler'in Real Madrid forması altında ilk kez bir La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre, Real Madrid'in Real Sociedad karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde olacak: Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz.Bu durumda Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk La Liga maçına ilk 11'de başlamış olacak. Milli futbolcu, şimdiye kadar Real Madrid formasıyla 7 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/lebronin-cabalari-yeterli-olmadi-lakers-play-offta-ucuncu-kez-nuggetsa-yenildi-1083174217.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0d/1081644964_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_f5b2cc0d1da70519ba3c599c72afe71f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arda güler, real madrid, real madrid futbol takımı, futbol, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, transfer
arda güler, real madrid, real madrid futbol takımı, futbol, a milli futbol takımı, türkiye a milli futbol takımı, transfer

Hayranları umutlandıran dedikodu: Arda Güler için Real Madrid'de bir ilk yaşanabilir

12:00 26.04.2024 (güncellendi: 12:02 26.04.2024)
© AA / Burak AkbulutArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA / Burak Akbulut
Abone ol
Uzun zamandır maça çıkamayan ve hakkında transfer dedikoduları dönen Güler'in Real Sociedad maçında ilk 11 oynayacağı iddia ediliyor.
Real Madrid, La Liga'nın 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. İddialara göre, Arda Güler'in Real Madrid forması altında ilk kez bir La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre, Real Madrid'in Real Sociedad karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde olacak:
Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz.
Bu durumda Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk La Liga maçına ilk 11'de başlamış olacak. Milli futbolcu, şimdiye kadar Real Madrid formasıyla 7 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
LeBron James - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
SPOR
LeBron'ın çabaları yeterli olmadı: Lakers, play-off'ta üçüncü kez Nuggets'a yenildi
10:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала