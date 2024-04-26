https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/hamas-lideri-haniye-istanbulda-ismailaga-cemaatini-ziyaret-etti-1083177482.html
Hamas lideri Haniye, İstanbul'da İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti
Hamas lideri Haniye, İstanbul'da İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro lideri İsmail Haniye, İsmailağa Cemaati'ne ziyaret gerçekleştirdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T12:23+0300
2024-04-26T12:23+0300
2024-04-26T12:23+0300
türkiye
ismailağa cemaati
ismail haniye
hamas
cemaat
mahmut ustaosmanoğlu
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İsmailağa Cemaati'nin bir önceki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu, X sosyal medya hesabından duyurarak Haniye ziyaretine ilişkin, "Hamas lideri İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle şeyhimiz Hasan Efendi hz taziyesi için tekkemiz İsmailağa Camii'ne teşrif ettiler" sözlerini paylaştı. İsmailağa Cemaati, 21 Nisan tarihinde liderleri Hasan Kılıç'ın öldüğünü duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/cumhurbaskani-erdogan-ismailaga-cemaati-lideri-hasan-kilicin-cenaze-torenine-katildi-1083072423.html
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ismailağa cemaati, ismail haniye, hamas, cemaat, mahmut ustaosmanoğlu
ismailağa cemaati, ismail haniye, hamas, cemaat, mahmut ustaosmanoğlu
Hamas lideri Haniye, İstanbul'da İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti
Hamas Siyasi Büro lideri İsmail Haniye, İsmailağa Cemaati'ne ziyaret gerçekleştirdi.
İsmailağa Cemaati'nin bir önceki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu, X sosyal medya hesabından duyurarak Haniye ziyaretine ilişkin, "Hamas lideri İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle şeyhimiz Hasan Efendi hz taziyesi için tekkemiz İsmailağa Camii'ne teşrif ettiler" sözlerini paylaştı.
İsmailağa Cemaati, 21 Nisan tarihinde liderleri Hasan Kılıç'ın öldüğünü duyurmuştu.