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Hamas lideri Haniye, İstanbul'da İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti
Hamas lideri Haniye, İstanbul'da İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro lideri İsmail Haniye, İsmailağa Cemaati'ne ziyaret gerçekleştirdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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İsmailağa Cemaati'nin bir önceki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu, X sosyal medya hesabından duyurarak Haniye ziyaretine ilişkin, "Hamas lideri İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle şeyhimiz Hasan Efendi hz taziyesi için tekkemiz İsmailağa Camii'ne teşrif ettiler" sözlerini paylaştı. İsmailağa Cemaati, 21 Nisan tarihinde liderleri Hasan Kılıç'ın öldüğünü duyurmuştu.
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ismailağa cemaati, ismail haniye, hamas, cemaat, mahmut ustaosmanoğlu
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Hamas lideri Haniye, İstanbul'da İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti

12:23 26.04.2024
Hamas lideri Haniye, İstanbul'da İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti
Hamas lideri Haniye, İstanbul'da İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
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Hamas Siyasi Büro lideri İsmail Haniye, İsmailağa Cemaati'ne ziyaret gerçekleştirdi.
İsmailağa Cemaati'nin bir önceki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu, X sosyal medya hesabından duyurarak Haniye ziyaretine ilişkin, "Hamas lideri İsmail Haniye ve beraberindeki heyetle şeyhimiz Hasan Efendi hz taziyesi için tekkemiz İsmailağa Camii'ne teşrif ettiler" sözlerini paylaştı.
İsmailağa Cemaati, 21 Nisan tarihinde liderleri Hasan Kılıç'ın öldüğünü duyurmuştu.
İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
23 Nisan, 18:37
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