https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/cumhurbaskani-erdogan-ismailaga-cemaati-lideri-hasan-kilicin-cenaze-torenine-katildi-1083072423.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T18:37+0300

2024-04-23T18:37+0300

2024-04-23T18:37+0300

recep tayyip erdoğan

hasan kılıç

türkiye

cenaze

cenaze töreni

ismailağa cemaati

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İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Kılıç'ın çok sayıda yakını cenazede yer aldı. Hasan Kılıç'ın naaşı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ismailaga-cemaatinin-lideri-hasan-kilic-hayatini-kaybetti-1083032488.html

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recep tayyip erdoğan, hasan kılıç, cenaze, cenaze töreni, ismailağa cemaati