https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/cumhurbaskani-erdogan-ismailaga-cemaati-lideri-hasan-kilicin-cenaze-torenine-katildi-1083072423.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T18:37+0300
2024-04-23T18:37+0300
2024-04-23T18:37+0300
recep tayyip erdoğan
hasan kılıç
türkiye
cenaze
cenaze töreni
ismailağa cemaati
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İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Kılıç'ın çok sayıda yakını cenazede yer aldı. Hasan Kılıç'ın naaşı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ismailaga-cemaatinin-lideri-hasan-kilic-hayatini-kaybetti-1083032488.html
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recep tayyip erdoğan, hasan kılıç, cenaze, cenaze töreni, ismailağa cemaati
recep tayyip erdoğan, hasan kılıç, cenaze, cenaze töreni, ismailağa cemaati
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Kılıç'ın çok sayıda yakını cenazede yer aldı. Hasan Kılıç'ın naaşı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.