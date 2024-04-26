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Fitch: İyileşme sürdürülürse Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabilir
Fitch: İyileşme sürdürülürse Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabilir
Sputnik Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, politika tutarlılığındaki iyileşmenin sürdürülmesinin, Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T18:40+0300
2024-04-26T18:40+0300
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Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de seçim sonrası mali duruşta beklenen sıkılaşmanın, para politikasının etkinliğini güçlendireceği kaydedildi.Politika tutarlılığındaki bu iyileşmenin sürdürülmesinin daha düşük enflasyonu, daha dar bir cari açığı ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, bunun da Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceği vurgulandı.Açıklamada, yerel seçimler öncesinde kamu harcamalarının bütçe açığının büyümesine neden olduğu belirtilerek, ilk çeyrekteki merkezi bütçe açığının ilk çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5.2'sine ulaştığının tahmin edildiği aktarıldı.Faiz dışı açığın da GSYH'nin yüzde 2.6'sı olduğunun öngörüldüğü belirtilen açıklamada, maliye politikasının ilk çeyrekte yurt içi talebin dirençli olmasına katkıda bulunduğu belirtildi.Açıklamada, hükümetin, özellikle depremin yeniden inşasıyla ilgisi olmayan harcamalardaki büyümeyi yavaşlatarak yılın geri kalanında mali açığı azaltmasının beklendiği bildirildi.Yeni gelir artırıcı önlemlerin olası enflasyonist etkileri dikkate alacak şekilde tasarlanmasının muhtemel olduğuna değinilen açıklamada, muhalefetin yerel seçimlerdeki başarısının mali düzenlemelerin hızını, büyüklüğünü ve alanlarını etkileyebileceğine işaret edildi.Açıklamada Türkiye'nin kamu maliyesinin; düşük borç seviyeleri, güçlü bir gelir tabanı, yönetilebilir borç amortismanları ve iyileşen finansman koşulları göz önüne alındığında, emsallerine göre kredi gücü olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.Öte yandan açıklamada kamu maliyesinin kur riski, yüksek faiz ve enflasyona maruz kaldığı da anlatıldı.
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türkiye, fitch, kredi, sürdürülebilirlik, kredi notu
türkiye, fitch, kredi, sürdürülebilirlik, kredi notu

Fitch: İyileşme sürdürülürse Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabilir

18:40 26.04.2024
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, politika tutarlılığındaki iyileşmenin sürdürülmesinin, Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceğini dile getirdi.
Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'de seçim sonrası mali duruşta beklenen sıkılaşmanın, para politikasının etkinliğini güçlendireceği kaydedildi.
Politika tutarlılığındaki bu iyileşmenin sürdürülmesinin daha düşük enflasyonu, daha dar bir cari açığı ve uluslararası rezervlerdeki toparlanmayı destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, bunun da Türkiye'nin kredi notu açısından olumlu olabileceği vurgulandı.
Açıklamada, yerel seçimler öncesinde kamu harcamalarının bütçe açığının büyümesine neden olduğu belirtilerek, ilk çeyrekteki merkezi bütçe açığının ilk çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5.2'sine ulaştığının tahmin edildiği aktarıldı.
Faiz dışı açığın da GSYH'nin yüzde 2.6'sı olduğunun öngörüldüğü belirtilen açıklamada, maliye politikasının ilk çeyrekte yurt içi talebin dirençli olmasına katkıda bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, hükümetin, özellikle depremin yeniden inşasıyla ilgisi olmayan harcamalardaki büyümeyi yavaşlatarak yılın geri kalanında mali açığı azaltmasının beklendiği bildirildi.
Yeni gelir artırıcı önlemlerin olası enflasyonist etkileri dikkate alacak şekilde tasarlanmasının muhtemel olduğuna değinilen açıklamada, muhalefetin yerel seçimlerdeki başarısının mali düzenlemelerin hızını, büyüklüğünü ve alanlarını etkileyebileceğine işaret edildi.
Açıklamada Türkiye'nin kamu maliyesinin; düşük borç seviyeleri, güçlü bir gelir tabanı, yönetilebilir borç amortismanları ve iyileşen finansman koşulları göz önüne alındığında, emsallerine göre kredi gücü olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.
Öte yandan açıklamada kamu maliyesinin kur riski, yüksek faiz ve enflasyona maruz kaldığı da anlatıldı.
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