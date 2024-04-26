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Feribotta zarar gören araçların hasarını kim karşılayacak?
Feribotta zarar gören araçların hasarını kim karşılayacak?
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Yalova'da şiddetli fırtınaya yakalanan feribotta zarar gören araçların zararının nasıl karşılanacağı merak konusuydu. Noyan Doğan feribottaki araçların... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
kasko
feribot
sigorta
arabalı vapur
fırtına
kaza
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Yalova-Yenikapı seferi sırasında şiddetli fırtınaya yakalanan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotunda bulunan araçlar zarar gördü. Yükselen dalgalar nedeniyle feribotun içindeki araçların kimilerinin camları kırıldı, kimi araçlar da birbirlerine çarparak hasara neden oldu.Araçların zararını kim karşılayacak?Hürriyet'ten Noyan Doğan, 'O feribottaki araçların hasarını sigorta ödeyecek' dedi ve şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/arabali-vapurda-firtina-etkisi-dalgalar-arac-camlarini-kirdi-gocukler-olusturdu-1082979216.html
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kasko, feribot, sigorta, arabalı vapur, fırtına, kaza, hasar
kasko, feribot, sigorta, arabalı vapur, fırtına, kaza, hasar

Feribotta zarar gören araçların hasarını kim karşılayacak?

10:32 26.04.2024
© İHAarabalı vapur cam kırığı
arabalı vapur cam kırığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© İHA
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Yalova'da şiddetli fırtınaya yakalanan feribotta zarar gören araçların zararının nasıl karşılanacağı merak konusuydu. Noyan Doğan feribottaki araçların hasarının sigorta tarafından karşılanacağını ifade etti.
Yalova-Yenikapı seferi sırasında şiddetli fırtınaya yakalanan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotunda bulunan araçlar zarar gördü. Yükselen dalgalar nedeniyle feribotun içindeki araçların kimilerinin camları kırıldı, kimi araçlar da birbirlerine çarparak hasara neden oldu.

Araçların zararını kim karşılayacak?

Hürriyet'ten Noyan Doğan, 'O feribottaki araçların hasarını sigorta ödeyecek' dedi ve şunları ekledi:
"Hangi sigorta derseniz; kasko sigortası karşılayacak. Bilgi olsun diye söylüyorum, trafik sigortası bu zararları karşılamaz. Feribotta zarar gören araçlardan kaskolu olanlar, sigorta şirketine başvurabilir ve sigorta şirketi de tüm zararı karşılar. Peki, kaskosu olmayanlar ne yapacak? İş burada iş biraz farklılaşıyor. İDO’nun deniz araçları sigortalı. Tüm deniz araçlarının sorumluluk sigortası yaptırması zorunlu. Nasıl ki, trafikteki araçlar trafik sigortası yaptırmak zorundaysalar; yolcu ve yük taşıyan deniz araçları da denizde meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı P&I adı verilen sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundalar. Bu sayede gemideki yolculara, çalışanlara, geminin taşıdığı yüke gelecek tüm zararlar sigorta kapsamında. Yalova-Yenikapı feribotunda kaskosu olmayan araç sahipleri İDO’ya başvuracak, araçların zararı İDO’nun sorumluluk sigortasından karşılanacak. Öğrendiğime göre de sorumluluk sigortasında araç başına sigorta teminatının üst limiti 25 bin dolarmış. Şu bilgiyi de vereyim, feribotta zarar görüp de kaskosu olan araçların hasarı kaskodan ödenecek ancak sigorta şirketi ödediği hasarı İDO’nun sorumluluk sigortasından alacak. Araç sahipleri, ‘kaskodaki hasarsızlık indirimimi kaybetmek istemiyorum’ diyorsa, direk İDO’nun, sorumluluk sigortasından da hasarını talep edebilir."
arabalı vapur cam kırığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
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Arabalı vapurda fırtına etkisi: Dalgalar araç camlarını kırdı, göçükler oluşturdu
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