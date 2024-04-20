https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/arabali-vapurda-firtina-etkisi-dalgalar-arac-camlarini-kirdi-gocukler-olusturdu-1082979216.html
Arabalı vapurda fırtına etkisi: Dalgalar araç camlarını kırdı, göçükler oluşturdu
Arabalı vapurda fırtına etkisi: Dalgalar araç camlarını kırdı, göçükler oluşturdu
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Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisiyle yükselen dalgalar araçların camının kırılmasına ve göçükler... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T18:33+0300
2024-04-20T18:33+0300
2024-04-20T18:34+0300
yaşam
arabalı vapur
dalga
cam
istanbul
yalova
fırtına
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Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı.İstanbul’da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu.Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cankirida-firtina-nedeniyle-bir-caminin-minaresi-devrildi-1082975516.html
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arabalı vapur, dalga, cam, istanbul, yalova, fırtına
arabalı vapur, dalga, cam, istanbul, yalova, fırtına
Arabalı vapurda fırtına etkisi: Dalgalar araç camlarını kırdı, göçükler oluşturdu
18:33 20.04.2024 (güncellendi: 18:34 20.04.2024)
Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisiyle yükselen dalgalar araçların camının kırılmasına ve göçükler oluşmasına neden oldu.
Yenikapı-Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı.
İstanbul’da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar vapurda bulunan bazı araçların camının kırılmasına ve göçük oluşmasına neden oldu.
Yaşanan o anlar vapurda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.