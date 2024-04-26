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Eski Fransız istihbaratçı Cinquini: Ukrayna’nın Paris Büyükelçiliği paralı asker arıyor
Eski Fransız istihbaratçı Cinquini: Ukrayna’nın Paris Büyükelçiliği paralı asker arıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu saflarında savaşan Fransızlar hakkında bilgi veren Fransız terörle mücadele istihbaratı eski subayı Nicolas Cinquini, Ukrayna... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T10:11+0300
2024-04-26T10:11+0300
2024-04-26T10:39+0300
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Eski Fransız istihbarat subayı Nicolas Cinquini, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya’nın özel askeri harekatının başladığı günden itibaren Ukrayna büyükelçilikleri 'paralı asker alım merkezi' işlevini görüyor. Hatta Ukrayna’ya giden ilk gönüllülerin sosyal medya üzerinden paralı asker arayışına başladığını fark ettim” ifadesini kullandı.Bir resmi işe alım kanalını şahsen test ettiğini kaydeden Cinquini, “Adayların Ukrayna’daki merkezi servise bir mektup gönderip kişisel bilgilerini özel bir web sitesine girdikten sonra oluşturulan dosyayı eklemeleri gerekiyor” diye ekledi.‘Büyük para veriyorlar’Cinquini, “Kaynaklar bize, Fransa ordusundaki uzmanlara çok cazip teklifler yapıldığını anlattı. Bunlar arasında göstermelik istifa, görev bittikten sonra eski işine yeniden alınma garantisi, normal kazançlarından çok daha yüksek gelir yer alıyor” dedi.Ukrayna’ya gönüllü olarak giden Fransızların yanı sıra, Ukrayna ordusu saflarında Fransız devlet ajanlarının da yer aldığını belirten Cinquini, “Bunlar, gizliliğini çok iyi koruyan ve kimliği belirlenmesi çok zor olan ajanlardır” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/eski-fransiz-istihbarat-subayi-ukrayna-saflarinda-en-az-75-fransiz-askeri-savasti-1083136926.html
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Eski Fransız istihbaratçı Cinquini: Ukrayna’nın Paris Büyükelçiliği paralı asker arıyor
10:11 26.04.2024 (güncellendi: 10:39 26.04.2024)
Ukrayna ordusu saflarında savaşan Fransızlar hakkında bilgi veren Fransız terörle mücadele istihbaratı eski subayı Nicolas Cinquini, Ukrayna büyükelçiliklerinin ordu için işe alım merkezi işlevini gördüğünü belirtti.
Eski Fransız istihbarat subayı Nicolas Cinquini, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya’nın özel askeri harekatının başladığı günden itibaren Ukrayna büyükelçilikleri 'paralı asker alım merkezi' işlevini görüyor. Hatta Ukrayna’ya giden ilk gönüllülerin sosyal medya üzerinden paralı asker arayışına başladığını fark ettim” ifadesini kullandı.
Bir resmi işe alım kanalını şahsen test ettiğini kaydeden Cinquini, “Adayların Ukrayna’daki merkezi servise bir mektup gönderip kişisel bilgilerini özel bir web sitesine girdikten sonra oluşturulan dosyayı eklemeleri gerekiyor” diye ekledi.
Cinquini, “Kaynaklar bize, Fransa ordusundaki uzmanlara çok cazip teklifler yapıldığını anlattı. Bunlar arasında göstermelik istifa, görev bittikten sonra eski işine yeniden alınma garantisi, normal kazançlarından çok daha yüksek gelir yer alıyor” dedi.
Ukrayna’ya gönüllü olarak giden Fransızların yanı sıra, Ukrayna ordusu saflarında Fransız devlet ajanlarının da yer aldığını belirten Cinquini, “Bunlar, gizliliğini çok iyi koruyan ve kimliği belirlenmesi çok zor olan ajanlardır” diye kaydetti.