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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/eski-fransiz-istihbarat-subayi-ukrayna-saflarinda-en-az-75-fransiz-askeri-savasti-1083136926.html
Eski Fransız istihbarat subayı: Ukrayna saflarında en az 75 Fransız askeri savaştı
Eski Fransız istihbarat subayı: Ukrayna saflarında en az 75 Fransız askeri savaştı
Sputnik Türkiye
Fransız terörle mücadele istihbaratı eski subayı Nicolas Cinquini, Rusya’nın özel askeri harekatı başladığı günden bu yana Ukrayna’da en az 75 Fransız paralı... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T11:14+0300
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Ukrayna ordu saflarında savaşan Fransızlar hakkında bilgi arayan Nicolas Cinquini, Sputnik’e açıklamasında, “Bugün itibariyle yayınladığım liste, öldürülenler, yaralananlar ve geri dönenler dahil kimliği kesinleşmiş veya takma ad kullanan 75 kişiyi içeriyor. Bu bize şimdiden çok şey anlatabilir” diye kaydetti.Listede, Fransız yetkililerin ‘gönüllü’ olarak gösterdiği iki kişinin de yer aldığını anlatan uzman, “Hükümet bu kişileri, bir İsviçre sivil toplum kuruluşu için çalışan ‘insani personel’ olarak tanıttı, ama eminim onlar devlet ajanıydı. Varlıkları, 1 Şubat’ta ölüm haberiyle birlikte ortaya çıktı” diye belirtti.Ukrayna ordu saflarında savaşan diğer Fransız paralı askerler hakkında da bilgi sahibi olduğunu kaydeden Cinquini, “Geri kalanlar yeni keşfedildi ve henüz onlar hakkında yayınlanacak kadar yeterli bilgi yok” diye ekledi.Fransa medyasında, Ukrayna’da ölen Fransızlara ilişkin bilgilerin yayınlanmasına rağmen Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordu saflarında Fransız militanların savaştığını reddederek Rusya’yı ‘dezenformasyon’ ile suçluyor.Rusya Savunma Bakanlığı, mart ayındaki açıklamasında, Ukrayna ordu saflarında 13 bin 387 yabancı paralı askerin savaştığını, 5 bin 962’sinin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.‘Batı Ukrayna’da Rusya’yı zayıflatmaya çalışıyor’Cinquini, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın bir ihtiyaç olduğunu, çünkü Batı’nın Rusya’yı ve düşman olarak gördüğü tüm ülkeleri zayıflatma amacı güttüğünü de ekledi.Uzman, “Suriye’deki radikal Sünni isyancılar veya Ukraynalı aşırı milliyetçiler olsun Batı, hegemonyasını sürdürmek için düşman olarak gördüğü Rusya, Çin, Pan-Afrikancı aktivistler ve nihayetinde geriye kalan tüm dünyayı zayıflatmak için ittifaklara destek veriyor. Yine de bu hegemonya, demografi ve kalkınma nedeniyle sona ermeye mahkum. Tam da bu bağlamda, Şubat 2022’de Rusya’nın özel askeri harekatı bir zorunluluk haline geldi” dedi.Fransa’da polis olarak çalıştığı yıllarda, Suriye’deki savaşın mekanizmasıyla ilgilenmeye başladığını, çünkü bu savaşın Fransa’nın içinde de trajik sonuçlara yol açtığını anlatan Cinquini, “Zamanla bu sonuç inkar edilemez hale geldi. ABD’ye boyun eğen Avrupa (Jacques Chirac’ın İngiltere-ABD’nin Irak işgaline karşı çıktığı günler çoktan geride kaldı), dünya genelinde savaşlara yol açan ortak politikaya katılıyor. 13 Kasım 2015 Paris’teki saldırıya benzer terör saldırılar, dünyanın diğer yerlerindeki acılarla karşılaştırıldığında ikincil hasarlar ve küçük trajedi” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rus-ordusu-slavyanskta-bulunan-fransiz-parali-askerleri-vurdu-1082772349.html
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Eski Fransız istihbarat subayı: Ukrayna saflarında en az 75 Fransız askeri savaştı

11:14 25.04.2024
© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHIFransa asker ordu
Fransa asker ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHI
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Fransız terörle mücadele istihbaratı eski subayı Nicolas Cinquini, Rusya’nın özel askeri harekatı başladığı günden bu yana Ukrayna’da en az 75 Fransız paralı askerinin öldürüldüğünü, yaralandığını veya ülkelerine döndüğünü belirtti.
Ukrayna ordu saflarında savaşan Fransızlar hakkında bilgi arayan Nicolas Cinquini, Sputnik’e açıklamasında, “Bugün itibariyle yayınladığım liste, öldürülenler, yaralananlar ve geri dönenler dahil kimliği kesinleşmiş veya takma ad kullanan 75 kişiyi içeriyor. Bu bize şimdiden çok şey anlatabilir” diye kaydetti.
Listede, Fransız yetkililerin ‘gönüllü’ olarak gösterdiği iki kişinin de yer aldığını anlatan uzman, “Hükümet bu kişileri, bir İsviçre sivil toplum kuruluşu için çalışan ‘insani personel’ olarak tanıttı, ama eminim onlar devlet ajanıydı. Varlıkları, 1 Şubat’ta ölüm haberiyle birlikte ortaya çıktı” diye belirtti.
Ukrayna ordu saflarında savaşan diğer Fransız paralı askerler hakkında da bilgi sahibi olduğunu kaydeden Cinquini, “Geri kalanlar yeni keşfedildi ve henüz onlar hakkında yayınlanacak kadar yeterli bilgi yok” diye ekledi.
Fransa medyasında, Ukrayna’da ölen Fransızlara ilişkin bilgilerin yayınlanmasına rağmen Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordu saflarında Fransız militanların savaştığını reddederek Rusya’yı ‘dezenformasyon’ ile suçluyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, mart ayındaki açıklamasında, Ukrayna ordu saflarında 13 bin 387 yabancı paralı askerin savaştığını, 5 bin 962’sinin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

‘Batı Ukrayna’da Rusya’yı zayıflatmaya çalışıyor’

Cinquini, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın bir ihtiyaç olduğunu, çünkü Batı’nın Rusya’yı ve düşman olarak gördüğü tüm ülkeleri zayıflatma amacı güttüğünü de ekledi.
Uzman, “Suriye’deki radikal Sünni isyancılar veya Ukraynalı aşırı milliyetçiler olsun Batı, hegemonyasını sürdürmek için düşman olarak gördüğü Rusya, Çin, Pan-Afrikancı aktivistler ve nihayetinde geriye kalan tüm dünyayı zayıflatmak için ittifaklara destek veriyor. Yine de bu hegemonya, demografi ve kalkınma nedeniyle sona ermeye mahkum. Tam da bu bağlamda, Şubat 2022’de Rusya’nın özel askeri harekatı bir zorunluluk haline geldi” dedi.
Fransa’da polis olarak çalıştığı yıllarda, Suriye’deki savaşın mekanizmasıyla ilgilenmeye başladığını, çünkü bu savaşın Fransa’nın içinde de trajik sonuçlara yol açtığını anlatan Cinquini, “Zamanla bu sonuç inkar edilemez hale geldi. ABD’ye boyun eğen Avrupa (Jacques Chirac’ın İngiltere-ABD’nin Irak işgaline karşı çıktığı günler çoktan geride kaldı), dünya genelinde savaşlara yol açan ortak politikaya katılıyor. 13 Kasım 2015 Paris’teki saldırıya benzer terör saldırılar, dünyanın diğer yerlerindeki acılarla karşılaştırıldığında ikincil hasarlar ve küçük trajedi” ifadesini kullandı.
Fransa asker ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu, Slavyansk'ta bulunan Fransız paralı askerleri vurdu
15 Nisan, 10:36
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