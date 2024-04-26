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Erdoğan: Lobi gücüyle Gazze'deki cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar
Erdoğan: Lobi gücüyle Gazze'deki cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lobi gücüyle Gazze'deki cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Ne yaparsanız boş." dedi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı”nda konuştu:
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recep tayyip erdoğan, filistin
recep tayyip erdoğan, filistin

Erdoğan: Lobi gücüyle Gazze'deki cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar

15:47 26.04.2024 (güncellendi: 16:16 26.04.2024)
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lobi gücüyle Gazze'deki cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Ne yaparsanız boş." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı”nda konuştu:
Müslüman olmanın, hukuku adaleti savunmanın zor olduğu günlerden geçiyoruz
İsrail tarafından Kudüs'ün kimliği yok ediliyor
Filistin'de yaşananları takip ediyoruz
Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmak, barışı savunmaktır.
Netanyahu adını tarihe Gazze kasabı olarak yazdırmıştır
Biz böyle konuşunca birileri rahatsız oluyor. İsrail lobi gücüyle Gazze'deki cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Ne yaparsanız boş. Tayyip Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazsınız.
'Ya Rabb, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahru perişan eyle
Biz şartlara göre tavrını belirleyen tatlı su siyasetçisi değiliz.
Tüm imkansızlıklara rağmen Filistin kardeşlerimiz tam 203 gündür tek başlarına direnirken, hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı bekleyemez
İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız.
İsrail ile artık ilişkilerimizi ticari anlamda başta olmak üzere kestik kesiyoruz.
'İsrail'e jet yakıtı gönderdiler' diyecek kadar akıldışı iddia gündeme taşındı. Erdoğan'ın böyle bir adım atması mümkün mü? Bu seçimlerde bunlar gündeme taşındı.
Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz
Ticari açıdan 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye'dir
Amerikan yönetimi İsrail'e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor. Sorunun daha da büyümesine vesile oluyor.
Batı'nın demokrasi, özgürlük, hukuk, ifade, düşünce, basın hürriyeti gibi değerleri işin ucu İsrail'e dokununca unutuldu, hemen rafa kaldırıldı
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Haniye: Hamas'ı Kuvay-i Milliye'ye benzeten açıklama bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır
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