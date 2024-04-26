Erdoğan: Lobi gücüyle Gazze'deki cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar

Müslüman olmanın, hukuku adaleti savunmanın zor olduğu günlerden geçiyoruz Müslüman olmanın, hukuku adaleti savunmanın zor olduğu günlerden geçiyoruz

İsrail tarafından Kudüs'ün kimliği yok ediliyor İsrail tarafından Kudüs'ün kimliği yok ediliyor

Filistin'de yaşananları takip ediyoruz Filistin'de yaşananları takip ediyoruz

Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmak, barışı savunmaktır. Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmak, barışı savunmaktır.

Netanyahu adını tarihe Gazze kasabı olarak yazdırmıştır Netanyahu adını tarihe Gazze kasabı olarak yazdırmıştır

Biz böyle konuşunca birileri rahatsız oluyor. İsrail lobi gücüyle Gazze'deki cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Ne yaparsanız boş. Tayyip Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazsınız. Biz böyle konuşunca birileri rahatsız oluyor. İsrail lobi gücüyle Gazze'deki cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Ne yaparsanız boş. Tayyip Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazsınız.

'Ya Rabb, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahru perişan eyle 'Ya Rabb, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahru perişan eyle

Biz şartlara göre tavrını belirleyen tatlı su siyasetçisi değiliz. Biz şartlara göre tavrını belirleyen tatlı su siyasetçisi değiliz.

Tüm imkansızlıklara rağmen Filistin kardeşlerimiz tam 203 gündür tek başlarına direnirken, hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı bekleyemez Tüm imkansızlıklara rağmen Filistin kardeşlerimiz tam 203 gündür tek başlarına direnirken, hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı bekleyemez

İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız. İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız.

İsrail ile artık ilişkilerimizi ticari anlamda başta olmak üzere kestik kesiyoruz. İsrail ile artık ilişkilerimizi ticari anlamda başta olmak üzere kestik kesiyoruz.

'İsrail'e jet yakıtı gönderdiler' diyecek kadar akıldışı iddia gündeme taşındı. Erdoğan'ın böyle bir adım atması mümkün mü? Bu seçimlerde bunlar gündeme taşındı. 'İsrail'e jet yakıtı gönderdiler' diyecek kadar akıldışı iddia gündeme taşındı. Erdoğan'ın böyle bir adım atması mümkün mü? Bu seçimlerde bunlar gündeme taşındı.

Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz

Ticari açıdan 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye'dir

Amerikan yönetimi İsrail'e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor. Sorunun daha da büyümesine vesile oluyor. Amerikan yönetimi İsrail'e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor. Sorunun daha da büyümesine vesile oluyor.