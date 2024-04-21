https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/haniye-hamasi-kuvay-i-milliyeye-benzeten-aciklama-bizim-ve-filistin-halki-icin-ovunc-kaynagidir-1082984950.html

Haniye: Hamas'ı Kuvay-i Milliye'ye benzeten açıklama bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır

Haniye: Hamas'ı Kuvay-i Milliye'ye benzeten açıklama bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır

Sputnik Türkiye

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği İstanbul’daki görüşmenin ardından AA’ya açıklamalarda bulundu. 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T01:08+0300

2024-04-21T01:08+0300

2024-04-21T01:08+0300

israil- filistin çatışması

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Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin davasına verdiği destekten övgüyle bahsederek, ”Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamento bloku toplantısında yaptığı ve Hamas'ı 'Ulusal kurtuluş hareketi' olarak tanımlayan ve Kuvay-i Milliye'ye benzeten açıklaması şüphesiz ki, bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır" dedi."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamento bloku toplantısında yaptığı ve Hamas'ı 'Ulusal kurtuluş hareketi' olarak tanımlayan ve Kuvay-i Milliye'ye benzeten açıklaması şüphesiz ki, bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır" ifadesini kullanan Haniye, "Hamas, topraklarımızı, kutsal değerlerimizi ve halkımızı tarihi işgalden kurtarmak için direnen bir harekettir" dedi.Bölgesel ve İslami konumuyla Türkiye'nin Filistin davasıyla tarihi bağları olduğunu, Erdoğan'ın Hamas ve Gazze ile Filistin davası konusundaki açıklamasının, Filistin davasını kendi davası olarak gören, Gazze'yi insani açıdan ele alan ve zulme karşı duran Türk halkının vicdanını yansıttığını söyleyen Haniye, ABD desteğiyle ayakta kalan Siyonistlerin saldırılarının durması için her türlü çabanın birleştirilmesi gerektiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının Filistin davasına karşı fikri, tarihi ve siyasi tutumundan övgüyle bahseden Haniye, "Halen Erdoğan'ın BM'deki hitabında Filistin haritasını kaldırarak ve Filistin'in aşamalı olarak nasıl işgal edildiğini açıklayarak Şimon Peres'e karşılığını hatırlıyoruz" diye konuştu.Filistin'in hakkının savunulmasını daima gururla takip ettiklerini söyleyen Haniye, "Türkiye'nin bölgedeki konumunu, bölgesel ve uluslararası siyasetini, Filistin davasına ve Gazze'ye tutumunu önemle yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı."Türk halkının Gazze'deki ablukanın kalkması için Mavi Marmara'da nasıl şehit verdiklerini hâlen hatırlıyoruz" diyen Haniye, Türkiye'nin Filistin davası ve Gazze ablukası konusunda tek tutum sergilediğini ekledi."Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde İsrail ile ticari kısıtlamalar konusunda alınan kararları ve bu kararların ticari hareketliliğe etkilerini dinledik" ifadelerini kullanan Haniye konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cumhurbaskani-erdogan-israil-filistinlilere-uyguladigi-zulmun-bedelini-mutlaka-bir-gun-odeyecek-1082978704.html

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ismail haniye, hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, türkiye, recep tayyip erdoğan, kuvay-ı milliye