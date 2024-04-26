Elon Musk'tan ilginç paylaşım: 'İklim değişikliğine karşı mücadele eden komünisttir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de artık çok yaygın kesimlerin konut sahibi olması hayal'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerli turistin zorunlu tercihi: Akraba evi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İSMMMO Başkanı Demirel: Temel sorunumuz her geçen gün artan iş yükü
12:06
84 dk
HABER MASASI
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Google’ın yapay zeka raporu
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: ‘Ben Vladimir Putin’ kitabı Türk-Rus ilişkilerine katkı sağlayacak
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
17:40
4 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Merkez sağ seçmenin parti arayışı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/elon-musktan-ilginc-paylasim-iklim-degisikligine-karsi-mucadele-edenler-komunisttir--1083173660.html
Elon Musk'tan ilginç paylaşım: 'İklim değişikliğine karşı mücadele eden komünisttir'
Elon Musk'tan ilginç paylaşım: 'İklim değişikliğine karşı mücadele eden komünisttir'
Sputnik Türkiye
Milyarder iş insanı Elon Musk, X'te yaptığı paylaşımda iklim ile mücadele eden kişilerin komünizm istediğini vurguladı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T10:35+0300
2024-04-26T10:50+0300
dünya
iklim krizi
musk
elon musk
komünizm
komünist parti
sovyetler birliği
aşı
lgbt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1080993141_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_6dd20c18757ca179c77efac6cfd8ee5b.jpg
Dünyanın en zengin insanlarından ve X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda 'İklim krizi ile mücadele eden komünizm istiyor' mantığına sahip bir gönderi paylaştı. Önceden de aşı ve LGBT gibi konulara karşı şüpheci davranan ve geçmişteki Twitter politikasına tamamen karşı çıkan Musk, paylaştığı gönderilerle sürekli gündeme geliyor. Bu seferde bir gönderide David Beckham'ın paylaşıldığı resimde Musk, 'iklim krizi ile mücadelenin komünizm isteğiyle alakalı' olduğu mesajını verdi.Gönderide şu yazıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/elon-musktan-israilin-irana-saldiri-iddiasini-degerlendirdi-dolar-bir-sekilde-dolari-vuruyor-1082946003.html
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1080993141_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_9de2f0759a34c08c7b4510a9d1dd3e89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iklim krizi, musk, elon musk, komünizm, komünist parti, sovyetler birliği, aşı, lgbt
iklim krizi, musk, elon musk, komünizm, komünist parti, sovyetler birliği, aşı, lgbt

Elon Musk'tan ilginç paylaşım: 'İklim değişikliğine karşı mücadele eden komünisttir'

10:35 26.04.2024 (güncellendi: 10:50 26.04.2024)
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
Abone ol
Milyarder iş insanı Elon Musk, X'te yaptığı paylaşımda iklim ile mücadele eden kişilerin komünizm istediğini vurguladı.
Dünyanın en zengin insanlarından ve X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda 'İklim krizi ile mücadele eden komünizm istiyor' mantığına sahip bir gönderi paylaştı.
Önceden de aşı ve LGBT gibi konulara karşı şüpheci davranan ve geçmişteki Twitter politikasına tamamen karşı çıkan Musk, paylaştığı gönderilerle sürekli gündeme geliyor. Bu seferde bir gönderide David Beckham'ın paylaşıldığı resimde Musk, 'iklim krizi ile mücadelenin komünizm isteğiyle alakalı' olduğu mesajını verdi.
Gönderide şu yazıyor:

İklim krizi ile mücadele etmek istiyorum.

Dürüst ol.

Zaten dürüstüm, iklim krizi ile mücadele etmek istiyorum.

Dürüst ol.

Ben komünizm istiyorum!

Teşekkürler.

Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
DÜNYA
Musk İsrail’in İran’a saldırısını değerlendirdi: ‘Dolar bir şekilde doları vuruyor’
19 Nisan, 15:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала