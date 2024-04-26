https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/elon-musktan-ilginc-paylasim-iklim-degisikligine-karsi-mucadele-edenler-komunisttir--1083173660.html
Elon Musk'tan ilginç paylaşım: 'İklim değişikliğine karşı mücadele eden komünisttir'
Elon Musk'tan ilginç paylaşım: 'İklim değişikliğine karşı mücadele eden komünisttir'
Sputnik Türkiye
Milyarder iş insanı Elon Musk, X'te yaptığı paylaşımda iklim ile mücadele eden kişilerin komünizm istediğini vurguladı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T10:35+0300
2024-04-26T10:35+0300
2024-04-26T10:50+0300
dünya
iklim krizi
musk
elon musk
komünizm
komünist parti
sovyetler birliği
aşı
lgbt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1080993141_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_6dd20c18757ca179c77efac6cfd8ee5b.jpg
Dünyanın en zengin insanlarından ve X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda 'İklim krizi ile mücadele eden komünizm istiyor' mantığına sahip bir gönderi paylaştı. Önceden de aşı ve LGBT gibi konulara karşı şüpheci davranan ve geçmişteki Twitter politikasına tamamen karşı çıkan Musk, paylaştığı gönderilerle sürekli gündeme geliyor. Bu seferde bir gönderide David Beckham'ın paylaşıldığı resimde Musk, 'iklim krizi ile mücadelenin komünizm isteğiyle alakalı' olduğu mesajını verdi.Gönderide şu yazıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/elon-musktan-israilin-irana-saldiri-iddiasini-degerlendirdi-dolar-bir-sekilde-dolari-vuruyor-1082946003.html
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/16/1080993141_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_9de2f0759a34c08c7b4510a9d1dd3e89.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iklim krizi, musk, elon musk, komünizm, komünist parti, sovyetler birliği, aşı, lgbt
iklim krizi, musk, elon musk, komünizm, komünist parti, sovyetler birliği, aşı, lgbt
Elon Musk'tan ilginç paylaşım: 'İklim değişikliğine karşı mücadele eden komünisttir'
10:35 26.04.2024 (güncellendi: 10:50 26.04.2024)
Milyarder iş insanı Elon Musk, X'te yaptığı paylaşımda iklim ile mücadele eden kişilerin komünizm istediğini vurguladı.
Dünyanın en zengin insanlarından ve X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda 'İklim krizi ile mücadele eden komünizm istiyor' mantığına sahip bir gönderi paylaştı.
Önceden de aşı ve LGBT gibi konulara karşı şüpheci davranan ve geçmişteki Twitter politikasına tamamen karşı çıkan Musk, paylaştığı gönderilerle sürekli gündeme geliyor. Bu seferde bir gönderide David Beckham'ın paylaşıldığı resimde Musk, 'iklim krizi ile mücadelenin komünizm isteğiyle alakalı' olduğu mesajını verdi.
İklim krizi ile mücadele etmek istiyorum.
Dürüst ol.
Zaten dürüstüm, iklim krizi ile mücadele etmek istiyorum.
Dürüst ol.
Ben komünizm istiyorum!
Teşekkürler.