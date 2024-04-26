https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/elon-musktan-ilginc-paylasim-iklim-degisikligine-karsi-mucadele-edenler-komunisttir--1083173660.html

Elon Musk'tan ilginç paylaşım: 'İklim değişikliğine karşı mücadele eden komünisttir'

Elon Musk'tan ilginç paylaşım: 'İklim değişikliğine karşı mücadele eden komünisttir'

Sputnik Türkiye

Milyarder iş insanı Elon Musk, X'te yaptığı paylaşımda iklim ile mücadele eden kişilerin komünizm istediğini vurguladı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T10:35+0300

2024-04-26T10:35+0300

2024-04-26T10:50+0300

dünya

iklim krizi

musk

elon musk

komünizm

komünist parti

sovyetler birliği

aşı

lgbt

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Dünyanın en zengin insanlarından ve X'in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda 'İklim krizi ile mücadele eden komünizm istiyor' mantığına sahip bir gönderi paylaştı. Önceden de aşı ve LGBT gibi konulara karşı şüpheci davranan ve geçmişteki Twitter politikasına tamamen karşı çıkan Musk, paylaştığı gönderilerle sürekli gündeme geliyor. Bu seferde bir gönderide David Beckham'ın paylaşıldığı resimde Musk, 'iklim krizi ile mücadelenin komünizm isteğiyle alakalı' olduğu mesajını verdi.Gönderide şu yazıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/elon-musktan-israilin-irana-saldiri-iddiasini-degerlendirdi-dolar-bir-sekilde-dolari-vuruyor-1082946003.html

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iklim krizi, musk, elon musk, komünizm, komünist parti, sovyetler birliği, aşı, lgbt