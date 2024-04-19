https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/elon-musktan-israilin-irana-saldiri-iddiasini-degerlendirdi-dolar-bir-sekilde-dolari-vuruyor-1082946003.html
Musk İsrail’in İran’a saldırısını değerlendirdi: ‘Dolar bir şekilde doları vuruyor’
Musk İsrail’in İran’a saldırısını değerlendirdi: ‘Dolar bir şekilde doları vuruyor’
Sputnik Türkiye
ABD’li iş insanı ve teknoloji milyarderi Elon Musk, İsrail’in İran’da ABD yapımı F-14 Tomcat jetlerinin bulunduğu bir hava üssünü vurduğu iddiasını kinaye dolu... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T15:46+0300
2024-04-19T15:46+0300
2024-04-19T15:49+0300
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Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te bir kullanıcı, İsrail’in İran’da vurduğu iddia edilen 8. Hava Kuvvetleri Üssü’nde, ABD’nin 1970’li yıllarda Şah rejimine sağladığı F-14 Tomcat savaş uçaklarının bulunduğuna dikkat çekti.Musk, bu paylaşımın altında yaptığı yorumda, “Vergilerden elde ettiğimiz dolarlar, yine bizim vergilerden elde ettiğimiz dolarları bir şekilde vuruyor” diye yazdı.ABC televizyonu, İsrail’in İran’a füze saldırısı düzenlediğini iddia etmişti. İran medyası, İsfahan havalimanı yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. Fars haber ajansı, 8. Hava Kuvvetleri Üssü’nde hava savunma sisteminin devreye girdiğini belirtmişti. Tahran, İsfahan ve Şiraz hava sahaları tüm uçuşlara kapatılmıştı.
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elon musk, israil, iran, dolar, f-14, tesla, space x, abd, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
elon musk, israil, iran, dolar, f-14, tesla, space x, abd, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
Musk İsrail’in İran’a saldırısını değerlendirdi: ‘Dolar bir şekilde doları vuruyor’
15:46 19.04.2024 (güncellendi: 15:49 19.04.2024)
ABD’li iş insanı ve teknoloji milyarderi Elon Musk, İsrail’in İran’da ABD yapımı F-14 Tomcat jetlerinin bulunduğu bir hava üssünü vurduğu iddiasını kinaye dolu bir yorumla değerlendirdi.
Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te bir kullanıcı, İsrail’in İran’da vurduğu iddia edilen 8. Hava Kuvvetleri Üssü’nde, ABD’nin 1970’li yıllarda Şah rejimine sağladığı F-14 Tomcat savaş uçaklarının bulunduğuna dikkat çekti.
Musk, bu paylaşımın altında yaptığı yorumda, “Vergilerden elde ettiğimiz dolarlar, yine bizim vergilerden elde ettiğimiz dolarları bir şekilde vuruyor” diye yazdı.
ABC televizyonu, İsrail’in İran’a füze saldırısı düzenlediğini iddia etmişti. İran medyası, İsfahan havalimanı yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. Fars haber ajansı, 8. Hava Kuvvetleri Üssü’nde hava savunma sisteminin devreye girdiğini belirtmişti. Tahran, İsfahan ve Şiraz hava sahaları tüm uçuşlara kapatılmıştı.