https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/elon-musktan-israilin-irana-saldiri-iddiasini-degerlendirdi-dolar-bir-sekilde-dolari-vuruyor-1082946003.html

Musk İsrail’in İran’a saldırısını değerlendirdi: ‘Dolar bir şekilde doları vuruyor’

Musk İsrail’in İran’a saldırısını değerlendirdi: ‘Dolar bir şekilde doları vuruyor’

Sputnik Türkiye

ABD’li iş insanı ve teknoloji milyarderi Elon Musk, İsrail’in İran’da ABD yapımı F-14 Tomcat jetlerinin bulunduğu bir hava üssünü vurduğu iddiasını kinaye dolu... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T15:46+0300

2024-04-19T15:46+0300

2024-04-19T15:49+0300

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Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te bir kullanıcı, İsrail’in İran’da vurduğu iddia edilen 8. Hava Kuvvetleri Üssü’nde, ABD’nin 1970’li yıllarda Şah rejimine sağladığı F-14 Tomcat savaş uçaklarının bulunduğuna dikkat çekti.Musk, bu paylaşımın altında yaptığı yorumda, “Vergilerden elde ettiğimiz dolarlar, yine bizim vergilerden elde ettiğimiz dolarları bir şekilde vuruyor” diye yazdı.ABC televizyonu, İsrail’in İran’a füze saldırısı düzenlediğini iddia etmişti. İran medyası, İsfahan havalimanı yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. Fars haber ajansı, 8. Hava Kuvvetleri Üssü’nde hava savunma sisteminin devreye girdiğini belirtmişti. Tahran, İsfahan ve Şiraz hava sahaları tüm uçuşlara kapatılmıştı.

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elon musk, israil, iran, dolar, f-14, tesla, space x, abd, israil-filistin, gazze, gazze şeridi