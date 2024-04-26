https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-paylasimina-tepki-1083194876.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın paylaşımına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın paylaşımına tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla ilgili olarak, "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T20:14+0300
2024-04-26T20:14+0300
2024-04-26T20:29+0300
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.Katz'ın paylaşımının "ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklama" olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır.Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir.Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/erdogan-israil-tarafindan-kudusun-kimligi-yok-ediliyor-1083188654.html
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dışişleri bakanlığı, israil-filistin, israil, türkiye, yisrael katz
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın paylaşımına tepki
20:14 26.04.2024 (güncellendi: 20:29 26.04.2024)
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla ilgili olarak, "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Katz'ın paylaşımının "ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklama" olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır.
Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.
İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir.
Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."