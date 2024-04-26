https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/disisleri-bakanligindan-israilli-bakanin-paylasimina-tepki-1083194876.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakanın paylaşımına tepki

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla ilgili olarak, "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T20:14+0300

2024-04-26T20:14+0300

2024-04-26T20:29+0300

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yisrael katz

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.Katz'ın paylaşımının "ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklama" olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır.Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir.Türkiye, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/erdogan-israil-tarafindan-kudusun-kimligi-yok-ediliyor-1083188654.html

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