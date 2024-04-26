Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de artık çok yaygın kesimlerin konut sahibi olması hayal'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerli turistin zorunlu tercihi: Akraba evi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İSMMMO Başkanı Demirel: Temel sorunumuz her geçen gün artan iş yükü
12:06
84 dk
HABER MASASI
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Google’ın yapay zeka raporu
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: ‘Ben Vladimir Putin’ kitabı Türk-Rus ilişkilerine katkı sağlayacak
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
17:40
4 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mısra Öz: Dün adalet bizi şaşırttı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
İkinci Kadir Şeker vakası yaşandı. Aslında ne olmalıydı?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Başarısız oldu
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
18:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cumhurbaskani-erdogan-hollanda-basbakani-rutte-ile-gorustu-1083192797.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşerek toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T18:23+0300
2024-04-26T18:35+0300
dünya
türkiye
recep tayyip erdoğan
hollanda
savunma sanayi
terörizm
israil
filistin
israil-filistin
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1a/1083192639_0:197:2944:1853_1920x0_80_0_0_8b5e31957da71ffbd3d2f06ad900ac81.jpg
Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alması konudaun Hollanda’nın desteğini isteyen Erdoğan, Rutte ile Gazze ve Ukrayna özelinde ortak güvenliği ilgilendiren gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.Gazze’de devam eden katliamların durdurulması ve katliamların durdurulmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, İsrail’e daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi.Bölge ile temaslarında ateşkes, barış ve istikrar için gereken adımların atılması yönündeki beklentilerini vurguladığını belirten Erdoğan, terörle mücadelenin de istişarelerin önemli başlıklarından biri olduğunu dile getirdi.Erdoğan görüşmede hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini de vurguladığını dile getirdi.NATO Genel Sekreterliği hususuna da değişnen Erdoğan, Rutte’nin adaylığına ilişkin açıklamasında yeni NATO Genel Sekreteri’nin hangi özelliklere sahip olmasını gerektiğini kendisine ilettiklerini belirtti."Hollanda Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır" diyen Erdoğan, "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların bir an önce başlatılması önemlidir" açıklamasında bulundu.Müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki yaptırım, kısıtılama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasında yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesinin şart olduğunun altını çizen Erdoğan, ziyaretleri için Rutte’ye teşekkür etti.'Türkiye jeopolitik bir aktör ve bölgede bir etkisi var'‘Değerli Dostum’ hitabıyla konuşmasına başlayan Hollanda Başbakanı Rutte konuşmasının başlangıcında sıcak ev sahipliği için Erdoğan’a teşekkür etti.Türkiye şu anda belirleyici bir rol oynamakta olduğunu ifade eden Rutte, bunu yaparken de Türkiye'nin Gazze’deki durumu çözme çabaları gösterdiğini dile getirdi.Siz bölgede Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını belirten Rutte, "Türkiye jeopolitik bir aktör ve Türkiye'nin bölgede etkisi var" dedi.Yine konuşmasında, Türkler ile Hollanda'nın 400 yılı aşan ilişkilere sahip olduğunu belirten Rutte, Türkiye’nin NATO’da ABD’nin ardından en büyük ikinci askeri gücü temsil ettiğini vurguladı.Türkiye’nin zorlu bir bölgede ve zorlu komşuları olan bir ülke olduğunu belirten Rutte, Türkiye'nin gündemlerinden birinin de terörizm olduğunu dile getirdi. Rutte konuşmasında ayrıca NATO’nun güney kanadının bu bölgede Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/erdogan-israil-tarafindan-kudusun-kimligi-yok-ediliyor-1083188654.html
hollanda
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1a/1083192639_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_68c90d94f03e18a97d5d2c5a67927d70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan, hollanda, savunma sanayi, terörizm, israil, filistin, israil-filistin, nato, mark rutte, abd
türkiye, recep tayyip erdoğan, hollanda, savunma sanayi, terörizm, israil, filistin, israil-filistin, nato, mark rutte, abd

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

18:23 26.04.2024 (güncellendi: 18:35 26.04.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşerek toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alması konudaun Hollanda’nın desteğini isteyen Erdoğan, Rutte ile Gazze ve Ukrayna özelinde ortak güvenliği ilgilendiren gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.
Gazze’de devam eden katliamların durdurulması ve katliamların durdurulmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, İsrail’e daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Bölge ile temaslarında ateşkes, barış ve istikrar için gereken adımların atılması yönündeki beklentilerini vurguladığını belirten Erdoğan, terörle mücadelenin de istişarelerin önemli başlıklarından biri olduğunu dile getirdi.
Erdoğan görüşmede hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini de vurguladığını dile getirdi.
NATO Genel Sekreterliği hususuna da değişnen Erdoğan, Rutte’nin adaylığına ilişkin açıklamasında yeni NATO Genel Sekreteri’nin hangi özelliklere sahip olmasını gerektiğini kendisine ilettiklerini belirtti.
"Hollanda Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır" diyen Erdoğan, "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların bir an önce başlatılması önemlidir" açıklamasında bulundu.
Müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki yaptırım, kısıtılama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasında yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesinin şart olduğunun altını çizen Erdoğan, ziyaretleri için Rutte’ye teşekkür etti.

'Türkiye jeopolitik bir aktör ve bölgede bir etkisi var'

‘Değerli Dostum’ hitabıyla konuşmasına başlayan Hollanda Başbakanı Rutte konuşmasının başlangıcında sıcak ev sahipliği için Erdoğan’a teşekkür etti.
Türkiye şu anda belirleyici bir rol oynamakta olduğunu ifade eden Rutte, bunu yaparken de Türkiye'nin Gazze’deki durumu çözme çabaları gösterdiğini dile getirdi.
Siz bölgede Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını belirten Rutte, "Türkiye jeopolitik bir aktör ve Türkiye'nin bölgede etkisi var" dedi.
Yine konuşmasında, Türkler ile Hollanda'nın 400 yılı aşan ilişkilere sahip olduğunu belirten Rutte, Türkiye’nin NATO’da ABD’nin ardından en büyük ikinci askeri gücü temsil ettiğini vurguladı.
Türkiye’nin zorlu bir bölgede ve zorlu komşuları olan bir ülke olduğunu belirten Rutte, Türkiye'nin gündemlerinden birinin de terörizm olduğunu dile getirdi.
Rutte konuşmasında ayrıca NATO’nun güney kanadının bu bölgede Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
TÜRKİYE
Erdoğan: Lobi gücüyle Gazze'deki cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar
15:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала