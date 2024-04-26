https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cumhurbaskani-erdogan-hollanda-basbakani-rutte-ile-gorustu-1083192797.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşerek toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T18:23+0300
2024-04-26T18:23+0300
2024-04-26T18:35+0300
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Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alması konudaun Hollanda’nın desteğini isteyen Erdoğan, Rutte ile Gazze ve Ukrayna özelinde ortak güvenliği ilgilendiren gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.Gazze’de devam eden katliamların durdurulması ve katliamların durdurulmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, İsrail’e daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi.Bölge ile temaslarında ateşkes, barış ve istikrar için gereken adımların atılması yönündeki beklentilerini vurguladığını belirten Erdoğan, terörle mücadelenin de istişarelerin önemli başlıklarından biri olduğunu dile getirdi.Erdoğan görüşmede hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini de vurguladığını dile getirdi.NATO Genel Sekreterliği hususuna da değişnen Erdoğan, Rutte’nin adaylığına ilişkin açıklamasında yeni NATO Genel Sekreteri’nin hangi özelliklere sahip olmasını gerektiğini kendisine ilettiklerini belirtti."Hollanda Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır" diyen Erdoğan, "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların bir an önce başlatılması önemlidir" açıklamasında bulundu.Müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki yaptırım, kısıtılama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasında yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesinin şart olduğunun altını çizen Erdoğan, ziyaretleri için Rutte’ye teşekkür etti.'Türkiye jeopolitik bir aktör ve bölgede bir etkisi var'‘Değerli Dostum’ hitabıyla konuşmasına başlayan Hollanda Başbakanı Rutte konuşmasının başlangıcında sıcak ev sahipliği için Erdoğan’a teşekkür etti.Türkiye şu anda belirleyici bir rol oynamakta olduğunu ifade eden Rutte, bunu yaparken de Türkiye'nin Gazze’deki durumu çözme çabaları gösterdiğini dile getirdi.Siz bölgede Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını belirten Rutte, "Türkiye jeopolitik bir aktör ve Türkiye'nin bölgede etkisi var" dedi.Yine konuşmasında, Türkler ile Hollanda'nın 400 yılı aşan ilişkilere sahip olduğunu belirten Rutte, Türkiye’nin NATO’da ABD’nin ardından en büyük ikinci askeri gücü temsil ettiğini vurguladı.Türkiye’nin zorlu bir bölgede ve zorlu komşuları olan bir ülke olduğunu belirten Rutte, Türkiye'nin gündemlerinden birinin de terörizm olduğunu dile getirdi. Rutte konuşmasında ayrıca NATO’nun güney kanadının bu bölgede Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/erdogan-israil-tarafindan-kudusun-kimligi-yok-ediliyor-1083188654.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, hollanda, savunma sanayi, terörizm, israil, filistin, israil-filistin, nato, mark rutte, abd
türkiye, recep tayyip erdoğan, hollanda, savunma sanayi, terörizm, israil, filistin, israil-filistin, nato, mark rutte, abd
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
18:23 26.04.2024 (güncellendi: 18:35 26.04.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşerek toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alması konudaun Hollanda’nın desteğini isteyen Erdoğan, Rutte ile Gazze ve Ukrayna özelinde ortak güvenliği ilgilendiren gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.
Gazze’de devam eden katliamların durdurulması ve katliamların durdurulmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, İsrail’e daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Bölge ile temaslarında ateşkes, barış ve istikrar için gereken adımların atılması yönündeki beklentilerini vurguladığını belirten Erdoğan, terörle mücadelenin de istişarelerin önemli başlıklarından biri olduğunu dile getirdi.
Erdoğan görüşmede hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini de vurguladığını dile getirdi.
NATO Genel Sekreterliği hususuna da değişnen Erdoğan, Rutte’nin adaylığına ilişkin açıklamasında yeni NATO Genel Sekreteri’nin hangi özelliklere sahip olmasını gerektiğini kendisine ilettiklerini belirtti.
"Hollanda Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır" diyen Erdoğan, "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların bir an önce başlatılması önemlidir" açıklamasında bulundu.
Müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki yaptırım, kısıtılama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasında yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesinin şart olduğunun altını çizen Erdoğan, ziyaretleri için Rutte’ye teşekkür etti.
'Türkiye jeopolitik bir aktör ve bölgede bir etkisi var'
‘Değerli Dostum’ hitabıyla konuşmasına başlayan Hollanda Başbakanı Rutte konuşmasının başlangıcında sıcak ev sahipliği için Erdoğan’a teşekkür etti.
Türkiye şu anda belirleyici bir rol oynamakta olduğunu ifade eden Rutte, bunu yaparken de Türkiye'nin Gazze’deki durumu çözme çabaları gösterdiğini dile getirdi.
Siz bölgede Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını belirten Rutte, "Türkiye jeopolitik bir aktör ve Türkiye'nin bölgede etkisi var" dedi.
Yine konuşmasında, Türkler ile Hollanda'nın 400 yılı aşan ilişkilere sahip olduğunu belirten Rutte, Türkiye’nin NATO’da ABD’nin ardından en büyük ikinci askeri gücü temsil ettiğini vurguladı.
Türkiye’nin zorlu bir bölgede ve zorlu komşuları olan bir ülke olduğunu belirten Rutte, Türkiye'nin gündemlerinden birinin de terörizm olduğunu dile getirdi.
Rutte konuşmasında ayrıca NATO’nun güney kanadının bu bölgede Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.