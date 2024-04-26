https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cumhurbaskani-erdogan-hollanda-basbakani-rutte-ile-gorustu-1083192797.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşerek toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T18:23+0300

2024-04-26T18:23+0300

2024-04-26T18:35+0300

dünya

türkiye

recep tayyip erdoğan

hollanda

savunma sanayi

terörizm

israil

filistin

israil-filistin

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1a/1083192639_0:197:2944:1853_1920x0_80_0_0_8b5e31957da71ffbd3d2f06ad900ac81.jpg

Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alması konudaun Hollanda’nın desteğini isteyen Erdoğan, Rutte ile Gazze ve Ukrayna özelinde ortak güvenliği ilgilendiren gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.Gazze’de devam eden katliamların durdurulması ve katliamların durdurulmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, İsrail’e daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi.Bölge ile temaslarında ateşkes, barış ve istikrar için gereken adımların atılması yönündeki beklentilerini vurguladığını belirten Erdoğan, terörle mücadelenin de istişarelerin önemli başlıklarından biri olduğunu dile getirdi.Erdoğan görüşmede hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini de vurguladığını dile getirdi.NATO Genel Sekreterliği hususuna da değişnen Erdoğan, Rutte’nin adaylığına ilişkin açıklamasında yeni NATO Genel Sekreteri’nin hangi özelliklere sahip olmasını gerektiğini kendisine ilettiklerini belirtti."Hollanda Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır" diyen Erdoğan, "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların bir an önce başlatılması önemlidir" açıklamasında bulundu.Müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki yaptırım, kısıtılama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasında yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesinin şart olduğunun altını çizen Erdoğan, ziyaretleri için Rutte’ye teşekkür etti.'Türkiye jeopolitik bir aktör ve bölgede bir etkisi var'‘Değerli Dostum’ hitabıyla konuşmasına başlayan Hollanda Başbakanı Rutte konuşmasının başlangıcında sıcak ev sahipliği için Erdoğan’a teşekkür etti.Türkiye şu anda belirleyici bir rol oynamakta olduğunu ifade eden Rutte, bunu yaparken de Türkiye'nin Gazze’deki durumu çözme çabaları gösterdiğini dile getirdi.Siz bölgede Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını belirten Rutte, "Türkiye jeopolitik bir aktör ve Türkiye'nin bölgede etkisi var" dedi.Yine konuşmasında, Türkler ile Hollanda'nın 400 yılı aşan ilişkilere sahip olduğunu belirten Rutte, Türkiye’nin NATO’da ABD’nin ardından en büyük ikinci askeri gücü temsil ettiğini vurguladı.Türkiye’nin zorlu bir bölgede ve zorlu komşuları olan bir ülke olduğunu belirten Rutte, Türkiye'nin gündemlerinden birinin de terörizm olduğunu dile getirdi. Rutte konuşmasında ayrıca NATO’nun güney kanadının bu bölgede Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/erdogan-israil-tarafindan-kudusun-kimligi-yok-ediliyor-1083188654.html

hollanda

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, recep tayyip erdoğan, hollanda, savunma sanayi, terörizm, israil, filistin, israil-filistin, nato, mark rutte, abd