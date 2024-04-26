https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cinden-kirmizi-cizgilerin-asilmamasi-konusunda-abdye-uyari-1083183170.html

Çin'den 'kırmızı çizgilerin aşılmaması' konusunda ABD'ye uyarı

Çin'den 'kırmızı çizgilerin aşılmaması' konusunda ABD'ye uyarı

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı Yi, ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede Çin-ABD ilişkilerindeki olumsuz faktörlerin arttığını belirterek 'kırmızı çizgilerim'... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T14:30+0300

2024-04-26T14:30+0300

2024-04-26T14:30+0300

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'li mevkidaşı Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Çin'in temel çıkarlarına meydan okuduğunu ve ülkenin kalkınmasını engellediğini belirtti.Pekin'de gerçekleşen görüşmede Yi, Çin-ABD ilişkilerinin istikrara kavuştuğunu ancak 'münasebetlerdeki olumsuz faktörlerin artmaya ve gelişmeye devam ettiğini' de söyledi.Dışişleri Bakanı Yi, Pekin ve Washington'un ya işbirliği ya da çatışma içine girebileceği uyarısında bulunarak, "İkili ilişkiler her türlü aksaklıkla karşı karşıya. Çin'in meşru kalkınma hakları makul olmayan bir şekilde bastırılıyor ve temel çıkarlarımız zorluklarla karşı karşıya” dedi.Çin'in ABD ile 'istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir' ilişkiler ve 'kazan-kazan işbirliği' ile ilgilendiğini belirten Yi, bunun devam edebilmesi için Washington'un Çin'in içişlerine karışmaması ya da ülkenin egemenliği, güvenliği ve kalkınması söz konusu olduğunda Pekin'in 'kırmızı çizgilerini' aşmaması gerektiğini vurguladı.Blinken ise Wang'a iki ülke arasında 'yüz yüze diplomasinin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını' belirterek ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin en azından yanlış anlamaları önlemek ve yanlış hesaplamalardan kaçınmak için farklılıklarımızın olduğu alanlar konusunda mümkün olduğunca net olunduğunda emin olmak istediğini belirtti.Blinken'in gezisi öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Çin'in Ukrayna'daki çatışma sırasında Rusya'ya verdiği iddia edilen desteğin Çinli yetkililerle yapacağı görüşmelerde gündemin üst sıralarında yer alacağını belirtmişti. ABD'li yetkililer Çin yapımı devre, uçak parçaları ve makine aletlerinin Rusya'nın askeri sanayi kapasitesini arttırmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cin-disisleri-bakani-yi-abd-tarihe-utanc-verici-bir-kayit-daha-birakti-1082979879.html

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