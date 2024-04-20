https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/cin-disisleri-bakani-yi-abd-tarihe-utanc-verici-bir-kayit-daha-birakti-1082979879.html

Çin Dışişleri Bakanı Yi: ABD tarihe utanç verici bir kayıt daha bıraktı

Çin Dışişleri Bakanı Yi: ABD tarihe utanç verici bir kayıt daha bıraktı

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin'in BM tam üyeliğini reddetme yönündeki ABD'nin vetosu nedeniyle derin bir memnuniyetsizlik ve hayal kırıklığı yaşadığını... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T18:45+0300

2024-04-20T18:45+0300

2024-04-20T18:45+0300

israil- filistin çatışması

çin

çin halk cumhuriyeti

wang yi

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi yaptığı açıklamada, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e bir an önce kabul edilmesinin uzun süredir devam eden tarihi adaletsizliği düzeltecek bir adım olduğunu söyledi.Birleşmiş Milletler'in küresel sorunlara yanıt vermede gereken rolü oynamak için çalışması ve BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma görevini yerine getirmesi gerektiğini belirten Wang, uluslararası toplumun Filistin'in BM tam üyeliğini reddetme yönündeki ABD'nin vetosu nedeniyle derin bir memnuniyetsizlik ve hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti.Filistin'in BM'ye erken tam üyeliğinin uzun süreli tarihi adaletsizliği düzeltmeye yönelik bir hamle olduğunu vurgulayan Wang, bunun her BM üyesi devlet tarafından yerine getirilmesi gereken uluslararası bir yükümlülük olduğunu sözlerine ekledi.Çin Dışişleri Bakanı, Wang ABD'nin bir kez daha açıkça uluslararası ahlaka ve uluslararası topluma karşı durduğunu ve tarihe çok utanç verici bir kayıt daha bıraktığını belirtti.Wang, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin İsrail-Filistin müzakerelerinin bir sonucu olarak değil, müzakereler için Filistin'e tanınan eşit bir önkoşul olarak gerçekleşmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi yolunda önemli bir adım teşkil etmesi gerektiğine dikkat çekti.Filistin'in BM'ye tam üye olması için koşulların olgunlaşmadığını değil, adaletin gecikmiş olduğunu ifade eden Wang, ABD'nin iki devletli çözüme verdiği desteği göstermek için harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/cinden-filistinin-bmye-kabulune-karsi-cikan-abdye-sert-tepki-tarih-hatirlayacak-1082951136.html

çin

çin halk cumhuriyeti

filistin

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çin, çin halk cumhuriyeti, wang yi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)