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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cin-disisleri-bakanligi-ukrayna-krizinden-nato-sorumlu-1083189982.html
Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna krizinden NATO sorumlu
Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna krizinden NATO sorumlu
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wenbin yaptığı açıklamada NATO'nun Ukrayna'daki çatışmada doğrudan sorumlu olduğunu dile getirdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği basın brifinginde, ABD liderliğindeki askeri blok tarafından yöneltilen eleştirilere tepki göstererek, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmadan doğrudan sorumlu olduğunu söyledi.Perşembe günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Pekin'i çift kullanımlı bileşenlerin ihracatı yoluyla Rus silah üretimini desteklemekle itham ederek, “Çin Batı ile iyi ilişkiler istediğini söylüyor. Pekin aynı zamanda Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük silahlı çatışmayı körüklemeye devam ediyor. İkisini birden yürütemezler” cümlelerini kaydetmişti.Wenbin bu iddialarını reddettiklerini belirterek bu cümlelerin söylentiden başka bir şeye dayanmadığını söyledi. Ukrayna krizini Çin'in başlatmadığını ve NATO'nun bu krizdeki sorumluluğunun 'inkar edilemez' olduğunu vurgulayarak, ABD liderliğindeki NATO'nun 'kendi rolü üzerinde düşünmesi, suçu başka tarafa atmayı bırakması ve siyasi bir çözümü teşvik etmek için pratik bir şeyler yapması gerektiğini' sözlerine ekledi.Çin daha önce NATO'nun Avrupa'da genişlemesi ve Rusya'nın ulusal güvenlik kaygılarını dikkate almayı reddetmesinin çatışmaları tetiklediğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cinden-kirmizi-cizgilerin-asilmamasi-konusunda-abdye-uyari-1083183170.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, wang wenbin, abd, nato, jens stoltenberg, ukrayna
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Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna krizinden NATO sorumlu

16:35 26.04.2024
© AFP 2023 / Odd ANDERSENÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AFP 2023 / Odd ANDERSEN
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Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wenbin yaptığı açıklamada NATO'nun Ukrayna'daki çatışmada doğrudan sorumlu olduğunu dile getirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği basın brifinginde, ABD liderliğindeki askeri blok tarafından yöneltilen eleştirilere tepki göstererek, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmadan doğrudan sorumlu olduğunu söyledi.
Perşembe günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Pekin'i çift kullanımlı bileşenlerin ihracatı yoluyla Rus silah üretimini desteklemekle itham ederek, “Çin Batı ile iyi ilişkiler istediğini söylüyor. Pekin aynı zamanda Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük silahlı çatışmayı körüklemeye devam ediyor. İkisini birden yürütemezler” cümlelerini kaydetmişti.
Wenbin bu iddialarını reddettiklerini belirterek bu cümlelerin söylentiden başka bir şeye dayanmadığını söyledi. Ukrayna krizini Çin'in başlatmadığını ve NATO'nun bu krizdeki sorumluluğunun 'inkar edilemez' olduğunu vurgulayarak, ABD liderliğindeki NATO'nun 'kendi rolü üzerinde düşünmesi, suçu başka tarafa atmayı bırakması ve siyasi bir çözümü teşvik etmek için pratik bir şeyler yapması gerektiğini' sözlerine ekledi.
Çin daha önce NATO'nun Avrupa'da genişlemesi ve Rusya'nın ulusal güvenlik kaygılarını dikkate almayı reddetmesinin çatışmaları tetiklediğini dile getirmişti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
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