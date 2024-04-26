https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cin-disisleri-bakanligi-ukrayna-krizinden-nato-sorumlu-1083189982.html

Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna krizinden NATO sorumlu

Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna krizinden NATO sorumlu

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wenbin yaptığı açıklamada NATO'nun Ukrayna'daki çatışmada doğrudan sorumlu olduğunu dile getirdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T16:35+0300

2024-04-26T16:35+0300

2024-04-26T16:35+0300

ukrayna krizi

çin

çin halk cumhuriyeti

çin dışişleri bakanlığı

wang wenbin

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nato

jens stoltenberg

ukrayna

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Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin düzenlediği basın brifinginde, ABD liderliğindeki askeri blok tarafından yöneltilen eleştirilere tepki göstererek, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmadan doğrudan sorumlu olduğunu söyledi.Perşembe günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Pekin'i çift kullanımlı bileşenlerin ihracatı yoluyla Rus silah üretimini desteklemekle itham ederek, “Çin Batı ile iyi ilişkiler istediğini söylüyor. Pekin aynı zamanda Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük silahlı çatışmayı körüklemeye devam ediyor. İkisini birden yürütemezler” cümlelerini kaydetmişti.Wenbin bu iddialarını reddettiklerini belirterek bu cümlelerin söylentiden başka bir şeye dayanmadığını söyledi. Ukrayna krizini Çin'in başlatmadığını ve NATO'nun bu krizdeki sorumluluğunun 'inkar edilemez' olduğunu vurgulayarak, ABD liderliğindeki NATO'nun 'kendi rolü üzerinde düşünmesi, suçu başka tarafa atmayı bırakması ve siyasi bir çözümü teşvik etmek için pratik bir şeyler yapması gerektiğini' sözlerine ekledi.Çin daha önce NATO'nun Avrupa'da genişlemesi ve Rusya'nın ulusal güvenlik kaygılarını dikkate almayı reddetmesinin çatışmaları tetiklediğini dile getirmişti.

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