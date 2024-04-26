https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/beyaz-saray-su-anda-ukrayna-verebilecegimiz-patriot-hava-savunma-sistemi-yok-1083194645.html

Beyaz Saray: Şu anda Ukrayna verebileceğimiz Patriot hava savunma sistemi yok

Beyaz Saray: Şu anda Ukrayna verebileceğimiz Patriot hava savunma sistemi yok

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin şu anda Ukrayna'ya verebilecek Patriot hava savunma sistemi olmadığını belirtti. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T20:05+0300

2024-04-26T20:05+0300

2024-04-26T20:05+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

patriot

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beyaz saray

jake sullivan

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, MSNBC televizyonuna verdiği demeçte ABD'nin elinde şu anda Ukrayna'ya verebilecek Patriot hava savunma sistemi olmadığını söyledi.Sullivan, “Amerikan Patriot sistemleri şu anda ABD birliklerini korumak için Ortadoğu da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde konuşlandırılmış durumda. Eğer bunlardan bazılarını boşa çıkarabilirsek Ukrayna'ya göndereceğiz” dedi.Sullivan, ABD’nin Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki ortaklarını sahip oldukları hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermeye ikna etmeye çalıştığını vurguladı.

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abd, ukrayna, patriot, msnbc, beyaz saray, jake sullivan