https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/beyaz-saray-su-anda-ukrayna-verebilecegimiz-patriot-hava-savunma-sistemi-yok-1083194645.html
Beyaz Saray: Şu anda Ukrayna verebileceğimiz Patriot hava savunma sistemi yok
Beyaz Saray: Şu anda Ukrayna verebileceğimiz Patriot hava savunma sistemi yok
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin şu anda Ukrayna'ya verebilecek Patriot hava savunma sistemi olmadığını belirtti. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T20:05+0300
2024-04-26T20:05+0300
2024-04-26T20:05+0300
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, MSNBC televizyonuna verdiği demeçte ABD'nin elinde şu anda Ukrayna'ya verebilecek Patriot hava savunma sistemi olmadığını söyledi.Sullivan, “Amerikan Patriot sistemleri şu anda ABD birliklerini korumak için Ortadoğu da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde konuşlandırılmış durumda. Eğer bunlardan bazılarını boşa çıkarabilirsek Ukrayna'ya göndereceğiz” dedi.Sullivan, ABD’nin Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki ortaklarını sahip oldukları hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermeye ikna etmeye çalıştığını vurguladı.
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abd, ukrayna, patriot, msnbc, beyaz saray, jake sullivan
abd, ukrayna, patriot, msnbc, beyaz saray, jake sullivan
Beyaz Saray: Şu anda Ukrayna verebileceğimiz Patriot hava savunma sistemi yok
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD'nin şu anda Ukrayna'ya verebilecek Patriot hava savunma sistemi olmadığını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, MSNBC televizyonuna verdiği demeçte ABD'nin elinde şu anda Ukrayna'ya verebilecek Patriot hava savunma sistemi olmadığını söyledi.
Sullivan, “Amerikan Patriot sistemleri şu anda ABD birliklerini korumak için Ortadoğu da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde konuşlandırılmış durumda. Eğer bunlardan bazılarını boşa çıkarabilirsek Ukrayna'ya göndereceğiz” dedi.
Sullivan, ABD’nin Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki ortaklarını sahip oldukları hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermeye ikna etmeye çalıştığını vurguladı.