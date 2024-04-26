https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/belcika-ukraynaya-f-16-savas-ucaklarini-yil-sonuna-kadar--tedarik-edebiliriz-1083197190.html

Belçika: Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını yıl sonuna kadar tedarik edebiliriz

Belçika: Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını yıl sonuna kadar tedarik edebiliriz

Sputnik Türkiye

Belçika Savunma Bakanı Dedonder, ülkesinin yıl sonuna kadar Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını tedarik edebileceğini belirtti. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T21:15+0300

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ukrayna krizi

belçika

ukrayna

f-16

abd

ludivine dedonder

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Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Brüksel'deki hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 2024 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını tedarik edebileceğini söyledi.Dedonder, “Ukrayna'nın savunma kabiliyetini güçlendirmek amacıyla F-16 savaş uçaklarımızı en kısa sürede teslim etme kararı aldık. Bunun 2024 yılı bitmeden gerçekleşmesi için mümkün olan her şeyi yapacağız" dedi.Dedonder, nihai teslimat tarihlerinin, yedek parçaların yanı sıra ABD'den sipariş edilen yeni uçakların gelişine bağlı olacağını vurguladı.Daha önce Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülkesinin ‘Ukrayna'ya hava savunma araçları sağlamak’ amacıyla F-16 savaş uçaklarıyla çalışacak Ukraynalı pilot ve teknisyenleri eğitme sürecini hızlandırmak istediğini ifade etmişti.

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