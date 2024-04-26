https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/belcika-ukraynaya-f-16-savas-ucaklarini-yil-sonuna-kadar--tedarik-edebiliriz-1083197190.html
Belçika: Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını yıl sonuna kadar tedarik edebiliriz
Belçika: Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını yıl sonuna kadar tedarik edebiliriz
Sputnik Türkiye
Belçika Savunma Bakanı Dedonder, ülkesinin yıl sonuna kadar Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını tedarik edebileceğini belirtti. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T21:15+0300
2024-04-26T21:15+0300
2024-04-26T21:19+0300
ukrayna krizi
belçika
ukrayna
f-16
abd
ludivine dedonder
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082812021_0:69:3071:1796_1920x0_80_0_0_c417f636afed4c09394d858abe208dea.jpg
Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Brüksel'deki hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 2024 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını tedarik edebileceğini söyledi.Dedonder, “Ukrayna'nın savunma kabiliyetini güçlendirmek amacıyla F-16 savaş uçaklarımızı en kısa sürede teslim etme kararı aldık. Bunun 2024 yılı bitmeden gerçekleşmesi için mümkün olan her şeyi yapacağız" dedi.Dedonder, nihai teslimat tarihlerinin, yedek parçaların yanı sıra ABD'den sipariş edilen yeni uçakların gelişine bağlı olacağını vurguladı.Daha önce Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülkesinin ‘Ukrayna'ya hava savunma araçları sağlamak’ amacıyla F-16 savaş uçaklarıyla çalışacak Ukraynalı pilot ve teknisyenleri eğitme sürecini hızlandırmak istediğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/polonya-batiya-fuze-savunma-sistemini-kaliningrad-bolgesine-yakinlastirmayi-onerdi-1083193397.html
belçika
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/10/1082812021_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c93fbe92cdaf637753b9d3a0deb5e187.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belçika, ukrayna, f-16, abd, ludivine dedonder
belçika, ukrayna, f-16, abd, ludivine dedonder
Belçika: Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını yıl sonuna kadar tedarik edebiliriz
21:15 26.04.2024 (güncellendi: 21:19 26.04.2024)
Belçika Savunma Bakanı Dedonder, ülkesinin yıl sonuna kadar Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını tedarik edebileceğini belirtti.
Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Brüksel'deki hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 2024 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını tedarik edebileceğini söyledi.
Dedonder, “Ukrayna'nın savunma kabiliyetini güçlendirmek amacıyla F-16 savaş uçaklarımızı en kısa sürede teslim etme kararı aldık. Bunun 2024 yılı bitmeden gerçekleşmesi için mümkün olan her şeyi yapacağız" dedi.
Dedonder, nihai teslimat tarihlerinin, yedek parçaların yanı sıra ABD'den sipariş edilen yeni uçakların gelişine bağlı olacağını vurguladı.
Daha önce Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülkesinin ‘Ukrayna'ya hava savunma araçları sağlamak’ amacıyla F-16 savaş uçaklarıyla çalışacak Ukraynalı pilot ve teknisyenleri eğitme sürecini hızlandırmak istediğini ifade etmişti.