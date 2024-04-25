https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/bakan-simsekten-ekonomi-degerlendirmesi-abartilacak-bir-sey-yok-1083153039.html

Bakan Şimşek'ten ekonomi değerlendirmesi: 'Abartılacak bir şey yok'

Bakan Şimşek'ten ekonomi değerlendirmesi: 'Abartılacak bir şey yok'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN'de katıldığı bir programda Richard Quest'in 'Borcunuzu şişiriyor musunuz?' sorusuna 'Abartılacak bir şey yok'... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T15:26+0300

2024-04-25T15:26+0300

2024-04-25T15:26+0300

ekonomi

mehmet şimşek

ekonomi

abd

cnn

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN'in ünlü programcısı Richard Quest’e konuştu.Richard Quest, Şimşek'e, "Tüm bunları yolunuzdan sapmadan nasıl yapacaksınız? Borcunuzu şişiriyor musunuz? Kendi hükümetinizin yarattığı hasarı mı tamir ediyorsunuz?" soruları yöneltti.Şimşek'in bu sorulara yanıtı ise şöyle oldu:Şimşek, enflasyonun yılın ikinci yarısında düşmeye başlayacağını söyledi. CNN International'dan Richard Quest'e konuşan Şimşek, Türkiye’nin ulaşmayı hedeflediği enflasyon verilerine dikkati çekti. Hazine ve Maliye Bakanı, “Enflasyon hedefimiz bu yılın sonu için yüzde 36, önümüzdeki sene yüzde 14 ve 2026 için de yüzde 9” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/mevduat-faizleri-icin-merkez-bankasindan-yeni-karar-faiz-orani-yukseldi-1083152528.html

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mehmet şimşek, ekonomi, abd, cnn, enflasyon