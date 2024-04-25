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Bakan Şimşek'ten ekonomi değerlendirmesi: 'Abartılacak bir şey yok'
Bakan Şimşek'ten ekonomi değerlendirmesi: 'Abartılacak bir şey yok'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN'de katıldığı bir programda Richard Quest'in 'Borcunuzu şişiriyor musunuz?' sorusuna 'Abartılacak bir şey yok'... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN'in ünlü programcısı Richard Quest’e konuştu.Richard Quest, Şimşek'e, "Tüm bunları yolunuzdan sapmadan nasıl yapacaksınız? Borcunuzu şişiriyor musunuz? Kendi hükümetinizin yarattığı hasarı mı tamir ediyorsunuz?" soruları yöneltti.Şimşek'in bu sorulara yanıtı ise şöyle oldu:Şimşek, enflasyonun yılın ikinci yarısında düşmeye başlayacağını söyledi. CNN International'dan Richard Quest'e konuşan Şimşek, Türkiye’nin ulaşmayı hedeflediği enflasyon verilerine dikkati çekti. Hazine ve Maliye Bakanı, “Enflasyon hedefimiz bu yılın sonu için yüzde 36, önümüzdeki sene yüzde 14 ve 2026 için de yüzde 9” dedi.
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mehmet şimşek, ekonomi, abd, cnn, enflasyon
mehmet şimşek, ekonomi, abd, cnn, enflasyon

Bakan Şimşek'ten ekonomi değerlendirmesi: 'Abartılacak bir şey yok'

15:26 25.04.2024
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN'de katıldığı bir programda Richard Quest'in 'Borcunuzu şişiriyor musunuz?' sorusuna 'Abartılacak bir şey yok' diyerek yanıt verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN'in ünlü programcısı Richard Quest’e konuştu.
Richard Quest, Şimşek'e, "Tüm bunları yolunuzdan sapmadan nasıl yapacaksınız? Borcunuzu şişiriyor musunuz? Kendi hükümetinizin yarattığı hasarı mı tamir ediyorsunuz?" soruları yöneltti.
Şimşek'in bu sorulara yanıtı ise şöyle oldu:
"Uzun vadede, büyümeyle dezenflasyon birbirini naksetmiyor. Esasında, 20 sene önce enflasyonu düşürdüğümüzden bu yana geçen 20 yıllık periyotta, Türkiye'nin reel GSYİH artış oranını, önceki 20 yıla kıyasla yaklaşık 1,5 yükselttik. Sürdürülebilir yüksek büyüme oranları yakalamanın en iyi yolu fiyat istikrarıdır. Türkiye'nin GSYİH'sinin borcuna oranı, yüzde 29,5; gelişmekte olan pazarlardaysa ortalama yüzde yüzde 69. Dolayısıyla ortada abartılacak bir şey yok. Mali disiplini sağlıyoruz. Şimdi adil olalım. Bakış açınıza saygı duyuyorum ama geçen sene bütçede ciddi delik yaratan büyük çaplı bir deprem yaşadık. Mali sağlığı tedavi etmekten kastım, deprem kaynaklı ortaya çıkan büyük harcama baskısıyla başa çıkmakla alakalı."
Şimşek, enflasyonun yılın ikinci yarısında düşmeye başlayacağını söyledi. CNN International'dan Richard Quest'e konuşan Şimşek, Türkiye’nin ulaşmayı hedeflediği enflasyon verilerine dikkati çekti. Hazine ve Maliye Bakanı, “Enflasyon hedefimiz bu yılın sonu için yüzde 36, önümüzdeki sene yüzde 14 ve 2026 için de yüzde 9” dedi.
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