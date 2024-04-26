https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/aziz-yildirimdan-secime-katilma-karari-1083197387.html

Aziz Yıldırım'dan seçime katılma kararı

Aziz Yıldırım'dan seçime katılma kararı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin yarın yapacağı Yüksek Divan Kurulu seçimine katılma kararı aldı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T21:29+0300

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spor

aziz yıldırım

seçim

fenerbahçe

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Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertlilerde yarın yapılacak Yüksek Divan Kurulu seçimi için kararını verdi. Hürriyet'in Sports Digitale'den aktardığı habere göre; başkanlığının ardından hiçbir genel kurula katılmayan Aziz Yıldırım, eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aday olduğu Yüksek Divan Kurulu'na katılma kararı aldı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışacak. 31 Mart 2024 tarihine kadar aidatlarını ödemiş, geçmiş aidat borcu bulunmayan tüm Yüksek Divan Kurulu üyelerinin katılabileceği toplantıda, giriş kartları saat 09.00'dan itibaren teslim edilecek.

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aziz yıldırım, seçim, fenerbahçe