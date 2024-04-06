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Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa açıklaması
Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa açıklaması
Sputnik Türkiye
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Süper Kupa maçına ilişkin yaptığı açıklamada,, "U19 takımımızı Süper Kupa finalinde sahaya sürmek suretiyle maçın yarıda... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T13:07+0300
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spor
aziz yıldırım
fenerbahçe
süper kupa
şanlıurfa
galatasaray
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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli yönetimin Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına ilişkin dün bir açıklama yayınladı.Aziz Yıldırım, açıklamasında "TFF’nin, UEFA Konfederasyon Kupası maçımıza rağmen; Süper Kupa final tarihini değiştirmemesi futbol federasyonlarının son yirmi yılda görmeye alıştığımız kulübümüze karşı olan kasıtlı tasarruflarının bir tezahürüdür" dedi ve şunları ekledi:'Bataklığın ortasında da bugüne kadar FETÖ temizliğinin yapılmadığı TFF bulunmaktadır'"Günlük kararlarla, gelecek nesillere, ancak pişmanlık ve hayal kırıklığı dolu anılar bırakabilirsiniz" diye devam eden Yıldırım, açıkamasında şu ifadelere yer verdi:
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aziz yıldırım, fenerbahçe, süper kupa, şanlıurfa, galatasaray
aziz yıldırım, fenerbahçe, süper kupa, şanlıurfa, galatasaray

Aziz Yıldırım'dan Süper Kupa açıklaması

13:07 06.04.2024 (güncellendi: 13:13 06.04.2024)
© AAFenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu.
Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2024
© AA
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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Süper Kupa maçına ilişkin yaptığı açıklamada,, "U19 takımımızı Süper Kupa finalinde sahaya sürmek suretiyle maçın yarıda kalmasına sebep olmak, formamıza ve armamıza yapılmış bir hakaret, bu formayı giyen gençlerimize yapılmış bir haksızlık olacaktır" dedi.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli yönetimin Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına ilişkin dün bir açıklama yayınladı.
Aziz Yıldırım, açıklamasında "TFF’nin, UEFA Konfederasyon Kupası maçımıza rağmen; Süper Kupa final tarihini değiştirmemesi futbol federasyonlarının son yirmi yılda görmeye alıştığımız kulübümüze karşı olan kasıtlı tasarruflarının bir tezahürüdür" dedi ve şunları ekledi:

'Bataklığın ortasında da bugüne kadar FETÖ temizliğinin yapılmadığı TFF bulunmaktadır'

Futbol iklimi, büyük bir bataklık olup, bu bataklığın ortasında da bugüne kadar FETÖ temizliğinin yapılmadığı TFF bulunmaktadır. Türk futbolunu içte içe sarmış olan FETÖ, kulübümüzle yıllardır savaş halindedir. 3 Temmuz'da kaybettikleri savaşın intikamı peşinde koşmaktadır. Bunlarla mücadelede camiamız sarı-lacivert bir duvar örmüştür. 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurulu da 3 Temmuz ruhunun sarsılmaz bir şekilde devam ettiğini dosta düşmana göstermiştir. Ancak yönetimimiz, büyük bir heyecanla dünyanın ve yurdun dört bir yanından Fenerbahçe’ye sahip çıkmak için gelen genel kurul üyelerimize ve onların düşüncelerine saygı göstermemiş, onları dinlememiş ve kendilerinin aldıkları kararları alkışlatma fonksiyonu dışında genel kurul üyelerimiz yok sayılmıştır. Tüm Fenerbahçe derneklerinden ve oluşumlarından beklentim, ayağa kalkıp, Erol Bilecik’in ekranlarda gülerek açıkladığı mücadelemizin ciddiyeti ile bağdaşmayan karara karşı tepki koymaları, ses çıkarmalarıdır."

"Günlük kararlarla, gelecek nesillere, ancak pişmanlık ve hayal kırıklığı dolu anılar bırakabilirsiniz" diye devam eden Yıldırım, açıkamasında şu ifadelere yer verdi:
U19’daki çocuklarımızın dahil edildiği, bu günlük kararlardan dolayı buna sebep verenlerden gelecek nesiller hesap soracak, anlamsız ve çağın gerisinde kalmış bu eyleme son derece eleştirel yaklaşarak sebep olanlara hayal kırıklıklarını tüm hayatları boyunca ifade edeceklerdir. Hiç kimsenin U19 takımımızın mensuplarını ileride pişmanlık ve hayal kırıklığı duyulacak bu karara paydaş yapma, onlara da bunu yaşatmaya hakkı yoktur. U19’daki çocuklarımızı kendinize kalkan yapmak yerine, bu sezon her kulvarda göğsümüzü kabartan A Takım kadrosu ile Şanlıurfa’da Galatasaray karşısına çıkıp galip gelmeniz ve ardından tüm kupaları kazanmanız sizin bu sezona kadar olan başarısızlıklarınızdan tek çıkış yolu olacaktır.

Fenerbahçe’ye yapılan haksızlıklarla mücadeleye, olağan üstü genel kurul çağrısı yaparak TFF’yi istifaya davet edebilme cesaretini göstererek başlayın. Ardından futbolun yönetiminde etkin olun, tüm futbol yönetimini baştan aşağı değiştirin. Öncelikle saha dışı bu konularla uğraşmak yerine saha içine girerek, sahada terlerini döken genç - olgun fark etmeksizin tüm oyuncularımızın emeklerine gölge düşürmeyin. Yapmayı düşündüğünüz mücadelemizin ciddiyetinden uzak bu eylemin büyük resimde FETÖ ve Galatasaray’dan başka hiç kimseye faydası olmayacak, ileride tarihimize kara bir leke olarak geçecektir.

U19 takımımız da Fenerbahçe Spor Kulübü’nün değerli bir parçasıdır. Üzerlerindeki forma ve göğüslerindeki arma ile Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ve onun yüksek değerlerini ifade etmektedir. Kulübümüzün armasındaki meşe dalı Fenerbahçelilerin gücünün, yeşil renk ise başarı isteğinin sembolüdür. Bu armayı göğüslerinin üzerinde taşıyan sporcularımız, Fenerbahçe’nin gücünü göstermek, başarılı olabilmek için mücadele etmek ve neticede rakiplerini gıpta ettirmek mecburiyetindedirler. Formamızı ve armamızı taşıyan U19 takımımızı Süper Kupa Finali’nde sahaya sürmek suretiyle maçın yarıda kalmasına sebep olmak, formamıza ve armamıza yapılmış bir hakaret, bu formayı giyen gençlerimize yapılmış bir haksızlık olacaktır"

Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Şampiyonluklar tehditle kazanılmıyor
3 Nisan, 01:03
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