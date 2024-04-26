https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/adanada-bir-yolcu-kapisi-acik-seyreden-otobusten-dustu-1083167604.html
Adana'da bir yolcu kapısı açık seyreden otobüsten düştü
Adana'da bir yolcu kapısı açık seyreden otobüsten düştü
Sputnik Türkiye
Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı. Kadının düşme anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T00:37+0300
2024-04-26T00:37+0300
2024-04-26T00:37+0300
türkiye
otobüs
sarıçam
adana
otobüs şöförü
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı.Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsünden inmek isteyen Hatice S. dengesini kaybederek düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan Hatice S, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/halk-otobusu-soforu-talebini-reddettigi-yolcu-tarafindan-bicaklandi-1083162710.html
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otobüs, sarıçam, adana, otobüs şöförü
otobüs, sarıçam, adana, otobüs şöförü
Adana'da bir yolcu kapısı açık seyreden otobüsten düştü
Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı. Kadının düşme anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı.
Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsünden inmek isteyen Hatice S. dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Hatice S, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.