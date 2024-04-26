https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/adanada-bir-yolcu-kapisi-acik-seyreden-otobusten-dustu-1083167604.html

Adana'da bir yolcu kapısı açık seyreden otobüsten düştü

Adana'da bir yolcu kapısı açık seyreden otobüsten düştü

Sputnik Türkiye

Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı. Kadının düşme anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T00:37+0300

2024-04-26T00:37+0300

2024-04-26T00:37+0300

türkiye

otobüs

sarıçam

adana

otobüs şöförü

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı.Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsünden inmek isteyen Hatice S. dengesini kaybederek düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan Hatice S, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/halk-otobusu-soforu-talebini-reddettigi-yolcu-tarafindan-bicaklandi-1083162710.html

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sarıçam

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