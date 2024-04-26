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Adana'da bir yolcu kapısı açık seyreden otobüsten düştü
Adana'da bir yolcu kapısı açık seyreden otobüsten düştü
Sputnik Türkiye
Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı. Kadının düşme anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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sarıçam
adana
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı.Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsünden inmek isteyen Hatice S. dengesini kaybederek düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan Hatice S, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/halk-otobusu-soforu-talebini-reddettigi-yolcu-tarafindan-bicaklandi-1083162710.html
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otobüs, sarıçam, adana, otobüs şöförü

Adana'da bir yolcu kapısı açık seyreden otobüsten düştü

00:37 26.04.2024
© İHAAdana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı.
Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© İHA
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Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı. Kadının düşme anı araç içi kamerası tarafından kaydedildi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı.
Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsünden inmek isteyen Hatice S. dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Hatice S, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü, güzergah dışına çıkma talebini yerine getirmediği yolcu tarafından bıçaklandı. Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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