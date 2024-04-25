https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/halk-otobusu-soforu-talebini-reddettigi-yolcu-tarafindan-bicaklandi-1083162710.html

Halk otobüsü şoförü talebini reddettiği yolcu tarafından bıçaklandı

Halk otobüsü şoförü talebini reddettiği yolcu tarafından bıçaklandı

Sputnik Türkiye

Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü, güzergah dışına çıkma talebini yerine getirmediği yolcu tarafından bıçaklandı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T21:09+0300

2024-04-25T21:09+0300

2024-04-25T21:22+0300

türkiye

aksaray

halk otobüsü

otobüs

otobüs şöförü

bıçaklama

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Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü yolcu tarafından bıçaklandı.19 yaşındaki Abdurrahman Ç., Atatürk Bulvarı'nda özel halk otobüsü sürücüsü Alattin O'dan güzergah değiştirmesini istedi.Alattin O, bu talebi yerine getirmeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Ç, üzerindeki bıçakla Alattin O'yu bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaya olarak kaçan şüpheli Abdurrahman Ç, ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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aksaray, halk otobüsü, otobüs, otobüs şöförü, bıçaklama