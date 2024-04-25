https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/halk-otobusu-soforu-talebini-reddettigi-yolcu-tarafindan-bicaklandi-1083162710.html
Halk otobüsü şoförü talebini reddettiği yolcu tarafından bıçaklandı
Halk otobüsü şoförü talebini reddettiği yolcu tarafından bıçaklandı
Sputnik Türkiye
Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü, güzergah dışına çıkma talebini yerine getirmediği yolcu tarafından bıçaklandı. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T21:09+0300
2024-04-25T21:09+0300
2024-04-25T21:22+0300
türkiye
aksaray
halk otobüsü
otobüs
otobüs şöförü
bıçaklama
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Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü yolcu tarafından bıçaklandı.19 yaşındaki Abdurrahman Ç., Atatürk Bulvarı'nda özel halk otobüsü sürücüsü Alattin O'dan güzergah değiştirmesini istedi.Alattin O, bu talebi yerine getirmeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Ç, üzerindeki bıçakla Alattin O'yu bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaya olarak kaçan şüpheli Abdurrahman Ç, ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/freni-bosalan-otobus-yolcu-bekleme-alanina-daldi-1083064353.html
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aksaray, halk otobüsü, otobüs, otobüs şöförü, bıçaklama
aksaray, halk otobüsü, otobüs, otobüs şöförü, bıçaklama
Halk otobüsü şoförü talebini reddettiği yolcu tarafından bıçaklandı
21:09 25.04.2024 (güncellendi: 21:22 25.04.2024)
Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü, güzergah dışına çıkma talebini yerine getirmediği yolcu tarafından bıçaklandı.
Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü yolcu tarafından bıçaklandı.
19 yaşındaki Abdurrahman Ç., Atatürk Bulvarı'nda özel halk otobüsü sürücüsü Alattin O'dan güzergah değiştirmesini istedi.
Alattin O, bu talebi yerine getirmeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Ç, üzerindeki bıçakla Alattin O'yu bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaya olarak kaçan şüpheli Abdurrahman Ç, ise polis ekiplerince gözaltına alındı.