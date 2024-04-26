https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/adalet-bakani-tunctan-dem-partili-belediyelere-teror-uyarisi-teyakkuzda-olacagiz--1083189786.html

Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Partili belediyelere terör uyarısı: 'Teyakkuzda olacağız'

Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Partili belediyelere terör uyarısı: 'Teyakkuzda olacağız'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde yaptığı açıklamada DEM partili belediye başkanlarını belediye gelirlerinin teröre aktarılmaması... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T16:26+0300

2024-04-26T16:26+0300

2024-04-26T16:28+0300

politika

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adalet bakanlığı

türkiye adalet bakanlığı

yılmaz tunç

ak parti

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde yaptığı açıklamada, DEM partili belediye başkanlarını uyararak, belediye gelirlerinin teröre aktarılmaması gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'da seçimi kazanan Ak Partili belediye başkanlarını hayırlı olsun ziyaretlerine başladı. Bakan Tunç yaptığı konuşmasa DEM partili belediye başkanlarını uyardı. Tunç, konuşmasında belediyelerin önemine dikkat çekerek, 'Belediyeler, yerel yönetimlerimiz demokrasinin beşiği. Yerel yönetimler, vasıtasıyla vatandaşlarımıza doğumdan vefatına kadar her türlü hizmeti götüren kamu kurumlarımız aynı zamanda. Seçimle işbaşına gelen belediye başkanlarımız, milletten ve devletten aldığı desteği, devletin ve milletin kaynaklarını yine millete hizmet olarak akıtmak için görevlidirler. Onların yaptığı eserler, gerek ilçenin yeniden imarı, beldenin yeniden imarıyla ilgili, şehrin daha yaşanılabilir hale getirilmesi için gerçekleştirilen hizmetler tabii ki artarak devam etmelidir'' dedi.'Terörle bağlantısını sürdürene kayyum uygulaması devam eder'Terör örgütleri ile bağlantısını sürdüren belediyelere yönelik kayyum uygulamasının devam edeceği sinyalini de veren Bakan Tunç, şöyle devam etti:

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dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), doğu, adalet bakanlığı, türkiye adalet bakanlığı, yılmaz tunç, ak parti, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri