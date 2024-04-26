https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/adalet-bakani-tunctan-dem-partili-belediyelere-teror-uyarisi-teyakkuzda-olacagiz--1083189786.html
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Partili belediyelere terör uyarısı: 'Teyakkuzda olacağız'
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Partili belediyelere terör uyarısı: 'Teyakkuzda olacağız'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde yaptığı açıklamada DEM partili belediye başkanlarını belediye gelirlerinin teröre aktarılmaması... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T16:26+0300
2024-04-26T16:26+0300
2024-04-26T16:28+0300
politika
dem parti
halkların demokratik partisi (hdp)
doğu
adalet bakanlığı
türkiye adalet bakanlığı
yılmaz tunç
ak parti
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078453192_0:60:3028:1763_1920x0_80_0_0_702594ec33b04fa82518f6a787aaae8f.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde yaptığı açıklamada, DEM partili belediye başkanlarını uyararak, belediye gelirlerinin teröre aktarılmaması gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'da seçimi kazanan Ak Partili belediye başkanlarını hayırlı olsun ziyaretlerine başladı. Bakan Tunç yaptığı konuşmasa DEM partili belediye başkanlarını uyardı. Tunç, konuşmasında belediyelerin önemine dikkat çekerek, 'Belediyeler, yerel yönetimlerimiz demokrasinin beşiği. Yerel yönetimler, vasıtasıyla vatandaşlarımıza doğumdan vefatına kadar her türlü hizmeti götüren kamu kurumlarımız aynı zamanda. Seçimle işbaşına gelen belediye başkanlarımız, milletten ve devletten aldığı desteği, devletin ve milletin kaynaklarını yine millete hizmet olarak akıtmak için görevlidirler. Onların yaptığı eserler, gerek ilçenin yeniden imarı, beldenin yeniden imarıyla ilgili, şehrin daha yaşanılabilir hale getirilmesi için gerçekleştirilen hizmetler tabii ki artarak devam etmelidir'' dedi.'Terörle bağlantısını sürdürene kayyum uygulaması devam eder'Terör örgütleri ile bağlantısını sürdüren belediyelere yönelik kayyum uygulamasının devam edeceği sinyalini de veren Bakan Tunç, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/erdogan-israil-tarafindan-kudusun-kimligi-yok-ediliyor-1083188654.html
doğu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078453192_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_755269f0bc0a7918ab25688061de6cad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), doğu, adalet bakanlığı, türkiye adalet bakanlığı, yılmaz tunç, ak parti, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri
dem parti, halkların demokratik partisi (hdp), doğu, adalet bakanlığı, türkiye adalet bakanlığı, yılmaz tunç, ak parti, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri
Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Partili belediyelere terör uyarısı: 'Teyakkuzda olacağız'
16:26 26.04.2024 (güncellendi: 16:28 26.04.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde yaptığı açıklamada DEM partili belediye başkanlarını belediye gelirlerinin teröre aktarılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde yaptığı açıklamada, DEM partili belediye başkanlarını uyararak, belediye gelirlerinin teröre aktarılmaması gerektiğini vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'da seçimi kazanan Ak Partili belediye başkanlarını hayırlı olsun ziyaretlerine başladı. Bakan Tunç yaptığı konuşmasa DEM partili belediye başkanlarını uyardı. Tunç, konuşmasında belediyelerin önemine dikkat çekerek, 'Belediyeler, yerel yönetimlerimiz demokrasinin beşiği. Yerel yönetimler, vasıtasıyla vatandaşlarımıza doğumdan vefatına kadar her türlü hizmeti götüren kamu kurumlarımız aynı zamanda. Seçimle işbaşına gelen belediye başkanlarımız, milletten ve devletten aldığı desteği, devletin ve milletin kaynaklarını yine millete hizmet olarak akıtmak için görevlidirler. Onların yaptığı eserler, gerek ilçenin yeniden imarı, beldenin yeniden imarıyla ilgili, şehrin daha yaşanılabilir hale getirilmesi için gerçekleştirilen hizmetler tabii ki artarak devam etmelidir'' dedi.
'Terörle bağlantısını sürdürene kayyum uygulaması devam eder'
Terör örgütleri ile bağlantısını sürdüren belediyelere yönelik kayyum uygulamasının devam edeceği sinyalini de veren Bakan Tunç, şöyle devam etti:
''Hükümetimiz tarafından belediyelerimize gönderilen kamu kaynakların son kuruşuna kadar vatandaşa, millete hizmet edilmesi gerekir. İşte bunu yapan belediye başkanlarımız başarılı oluyor. Kamu kaynaklarının belediyelerimize gönderilen kaynakların son kuruşuna kadar vatandaşımıza ve milletimize hizmet olarak gösterilmesi lazım. Kamu kaynaklarını suç unsuru bulunan faaliyetlere harcayanlar, terörün finansmanı olarak kullananlar milletimiz tarafından cezalandırılmaktadır. Geçmişte bunun kötü örneklerini maalesef yaşadık, gördük. Bir belediye başkanı milletin kaynaklarını, millet düşmanlarına akıtırsa orada hukuk devleti devreye girer. Bu noktada devletin yetkili kurumları da her zaman bu konuda hassas ve teyakkuzda olacak. Belediye başkanları da bu bilinçle çalışacaklar ve halktan aldıkları, milletten aldıkları yetkiyi kötüye kullanmayacaklar.''