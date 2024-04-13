https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/trumptan-abd-baskani-bidena-agir-sozler-iki-cumleyi-bir-araya-getiremeyen-bir-baskanimiz-var-1082725819.html
Trump'tan ABD Başkanı Biden'a ağır sözler: 'İki cümleyi bir araya getiremeyen bir başkanımız var'
Trump'tan ABD Başkanı Biden'a ağır sözler: 'İki cümleyi bir araya getiremeyen bir başkanımız var'
Sputnik Türkiye
Eski Başkan Trump, Başkan Biden'ı 'oldukça zavallı' biri olarak nitelendirerek görevde olması halinde İran'ın İsrail'e saldıramayacağını öne sürdü. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T12:00+0300
2024-04-13T12:00+0300
2024-04-13T12:00+0300
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Cumhuriyetçilerin 2024'teki muhtemel adayı Donald Trump, Mar-a-Lago'da Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenledi.Trump, Biden'ın ülkeyi bir 'dünya savaşına' sokabileceğini söyledi.Trump İran'ın İsrail'i vurmak üzere olduğu yönündeki iddialara ve ABD'nin pozisyonunu soran bir muhabire verdiği yanıtta, "Ülkemizin başkanının saldırıya uğrayacağımızı ya da onların saldırıya uğrayacağını düşündüğüne dair bir uyarıda bulunması oldukça acınası acınası bir durum" dedi.Trump ayrıca konuşmasında, "Ben başkan olsaydım İsrail'e saldırmazlardı, bunu size söyleyebilirim. İran saldıracak durumda değildi. Paraları yoktu. Beş parasızdılar" açıklamasında bulundu.Trump konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Trump konuşmasında yine Biden'a yüklenerek "İki cümleyi bir araya getiremeyen, sahneden inecek merdivenleri bulamayan ve ne yaptığını bilmeyen bir başkanımız var. Sonunda bir dünya savaşına girebiliriz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/trump-zelenskiy-ile-dalga-gecti-tarihin-en-iyi-tuccarlarindan-biri-1081796330.html
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abd, donald trump, joe biden, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçiler partisi, demokratlar
abd, donald trump, joe biden, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçiler partisi, demokratlar
Trump'tan ABD Başkanı Biden'a ağır sözler: 'İki cümleyi bir araya getiremeyen bir başkanımız var'
Eski Başkan Trump, Başkan Biden'ı 'oldukça zavallı' biri olarak nitelendirerek görevde olması halinde İran'ın İsrail'e saldıramayacağını öne sürdü.
Cumhuriyetçilerin 2024'teki muhtemel adayı Donald Trump, Mar-a-Lago'da Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüştükten sonra bir basın toplantısı düzenledi.
Trump, Biden'ın ülkeyi bir 'dünya savaşına' sokabileceğini söyledi.
Trump İran'ın İsrail'i vurmak üzere olduğu yönündeki iddialara ve ABD'nin pozisyonunu soran bir muhabire verdiği yanıtta, "Ülkemizin başkanının saldırıya uğrayacağımızı ya da onların saldırıya uğrayacağını düşündüğüne dair bir uyarıda bulunması oldukça acınası acınası bir durum" dedi.
Trump ayrıca konuşmasında, "Ben başkan olsaydım İsrail'e saldırmazlardı, bunu size söyleyebilirim. İran saldıracak durumda değildi. Paraları yoktu. Beş parasızdılar" açıklamasında bulundu.
Trump konuşmasında şu cümlelere yer verdi:
Yaptığımız onca şeye, onca savaşa, onca ölüme rağmen, bakın ne oldu. Her şey ne kadar beceriksizce yapıldı. Kiminle konuştuğumu söylemek istemiyorum ama bence bu çok, çok tehlikeli bir dönem. Bu ulusumuz için çok tehlikeli bir dönem ve bunun tehlikeli olmasının en büyük nedeni de son derece beceriksiz bir başkana sahip olmamızdır.
Trump konuşmasında yine Biden'a yüklenerek "İki cümleyi bir araya getiremeyen, sahneden inecek merdivenleri bulamayan ve ne yaptığını bilmeyen bir başkanımız var. Sonunda bir dünya savaşına girebiliriz" dedi.