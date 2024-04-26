https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/abdde-disisleri-bakanliginda-istifa-ulkemin-gazze-politikasina-karsi-cikiyorum-1083178068.html
ABD'de Dışişleri Bakanlığı'nda istifa: 'Ülkemin Gazze politikasına karşı çıkıyorum'
ABD'de Dışişleri Bakanlığı'nda istifa: 'Ülkemin Gazze politikasına karşı çıkıyorum'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu sözcüsü Rharritt, ülke politikaları nedeniyle görevinden istifa etti. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T12:34+0300
2024-04-26T12:34+0300
2024-04-26T12:34+0300
israil- filistin çatışması
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abd dışişleri bakanlığı
abd dışişleri bakanlığı sözcüsü heather nauert
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü olarak görev yapan Hala Rharrit, ülkesinin Gazze politikasına karşı çıkarak görevinden istifa etti.Al Arabiya'nın bildirdiğine göre, Rharrit, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, 18 yıldır ABD Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığını ve Nisan ayında istifa ettiğini belirtti. "Silahlar değil diplomasi. Barış ve birlik için çaba sarf etmek önemlidir" şeklinde ifadeler kullandı.Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rharrit'in istifasıyla ilgili haberleri doğruladı ancak kişisel meselelere dair yorum yapmayacağını belirtti.İstifa eden üçüncü ABD Dışişleri Bakanı çalışanı oldu Rharrit, 2005 yılından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapıyordu ve Ağustos 2022'den beri Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcülüğü görevini yürütüyordu.İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkesinin politikalarını protesto etmek amacıyla istifa eden üçüncü ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/trumpun-danismanlari-yaptirimlarin-dedolarizasyona-sebep-oldugunu-dusunuyor-1083175154.html
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ABD'de Dışişleri Bakanlığı'nda istifa: 'Ülkemin Gazze politikasına karşı çıkıyorum'
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu sözcüsü Rharritt, ülke politikaları nedeniyle görevinden istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü olarak görev yapan Hala Rharrit, ülkesinin Gazze politikasına karşı çıkarak görevinden istifa etti.
Al Arabiya'nın bildirdiğine göre, Rharrit, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, 18 yıldır ABD Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığını ve Nisan ayında istifa ettiğini belirtti. "Silahlar değil diplomasi. Barış ve birlik için çaba sarf etmek önemlidir" şeklinde ifadeler kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rharrit'in istifasıyla ilgili haberleri doğruladı ancak kişisel meselelere dair yorum yapmayacağını belirtti.
İstifa eden üçüncü ABD Dışişleri Bakanı çalışanı oldu
Rharrit, 2005 yılından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapıyordu ve Ağustos 2022'den beri Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcülüğü görevini yürütüyordu.
İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkesinin politikalarını protesto etmek amacıyla istifa eden üçüncü ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı oldu.