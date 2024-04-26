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‘ABD, Ukrayna’ya silah sevkiyatı için 6 milyar dolarlık sözleşmeler imzalamaya hazırlanıyor’
‘ABD, Ukrayna’ya silah sevkiyatı için 6 milyar dolarlık sözleşmeler imzalamaya hazırlanıyor’
Sputnik Türkiye
Politico gazetesi, Washington idaresinin Ukrayna’ya silah ve teçhizat ulaştırılması için ABD’li firmalarla toplamda 6 milyar dolar değerinde sözleşmeler... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T13:47+0300
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ABD merkezli Politico gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden idaresi, 26 Nisan Cuma günü ilan edilmesi beklenen, Ukrayna’ya en büyük askeri yardım paketlerinden birini sağlama sürecinde ‘son dokunuşunu’ yapıyor.Gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’ya sağlanacak askeri yardım paketinde Patriot hava savunma sistemleri, topçu mühimmat, insansız hava araçları, anti-İHA sistemleri ve ‘havadan havaya’ tipi füzelerin yer aldığını dile getirdi.Sözleşmelerin imzalanması için gereken fonun, ABD Kongresi’nin Ukrayna’ya askeri yardım için tahsis ettiği yaklaşık 61 milyar dolarlık bütçeden sağlanacağı kaydedildi.Söz konusu silahların ancak birkaç yıl sonra Ukrayna’ya ulaştırılacağı tahmin ediliyor, zira sözleşmeler Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamında imzalanıyor, bu da Ukrayna’ya verilen silah ve teçhizatın doğrudan ABD stoklarından çıkmayacağı, Ukrayna’ya özel üretileceği anlamına geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/biden-95-milyar-dolarlik-ukrayna-israil-yardim-paketini-imzaladi-1083120727.html
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, mali yardım, askeri yardım
abd, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, mali yardım, askeri yardım

‘ABD, Ukrayna’ya silah sevkiyatı için 6 milyar dolarlık sözleşmeler imzalamaya hazırlanıyor’

13:47 26.04.2024
© İHA / BONNIE CASH / POOL / POOLABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© İHA / BONNIE CASH / POOL / POOL
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Politico gazetesi, Washington idaresinin Ukrayna’ya silah ve teçhizat ulaştırılması için ABD’li firmalarla toplamda 6 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalamaya hazırlandığını belirtti.
ABD merkezli Politico gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden idaresi, 26 Nisan Cuma günü ilan edilmesi beklenen, Ukrayna’ya en büyük askeri yardım paketlerinden birini sağlama sürecinde ‘son dokunuşunu’ yapıyor.
Gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’ya sağlanacak askeri yardım paketinde Patriot hava savunma sistemleri, topçu mühimmat, insansız hava araçları, anti-İHA sistemleri ve ‘havadan havaya’ tipi füzelerin yer aldığını dile getirdi.
Sözleşmelerin imzalanması için gereken fonun, ABD Kongresi’nin Ukrayna’ya askeri yardım için tahsis ettiği yaklaşık 61 milyar dolarlık bütçeden sağlanacağı kaydedildi.
Söz konusu silahların ancak birkaç yıl sonra Ukrayna’ya ulaştırılacağı tahmin ediliyor, zira sözleşmeler Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamında imzalanıyor, bu da Ukrayna’ya verilen silah ve teçhizatın doğrudan ABD stoklarından çıkmayacağı, Ukrayna’ya özel üretileceği anlamına geliyor.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
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Biden, 95 milyar dolarlık Ukrayna-İsrail yardım paketini imzaladı
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