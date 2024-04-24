https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/biden-95-milyar-dolarlik-ukrayna-israil-yardim-paketini-imzaladi-1083120727.html

Biden, 95 milyar dolarlık Ukrayna-İsrail yardım paketini imzaladı

Biden, 95 milyar dolarlık Ukrayna-İsrail yardım paketini imzaladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, içinde Ukrayna’ya 61, İsrail’e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini imzaladı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Kongre’nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen paketi hemen imzalayarak Ukrayna’ya derhal yardımları göndermeye başlayacaklarını belirtti.Biden, “Hafta sonu Temsilciler Meclisi’nden geçen ve dün Senato tarafından onaylanan, Amerika’yı ve dünyayı daha güvenli hale getirecek ve Amerika’nın dünyadaki liderliğini sürdürecek ulusal güvenlik yasa tasarısını imzaladım” açıklamasında bulundu.ABD Başkanı, Amerika’nın müttefikleri kadar güçlü olduğunu ve söz konusu dış yardım paketiyle hem Ukrayna, hem İsrail hem de Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) kayda değer ölçüde yardım göndereceklerini ifade etti.“Bugün birkaç saat sonra Ukrayna’ya bazı silah ve ekipmanları, hava savunma mühimmatlarını ve zırhlı araçları göndermeye başlayacağız” diye konuşan Biden, Ukrayna’ya uzun zamandır gönderemedikleri ciddi boyuttaki askeri yardımı bu paketin geçmesiyle hızlı şekilde göndereceklerini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/abd-baskani-biden-amcamin-cesedini-yamyamlar-yuzunden-bulamadik-1082901120.html

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