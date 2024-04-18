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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ukraynanin-f-16lari-yerlestirmeyi-planladigi-hava-ussunde-siddetli-patlama-1082892438.html
Ukrayna’nın F-16’ları yerleştirmeyi planladığı hava üssünde şiddetli patlama
Ukrayna’nın F-16’ları yerleştirmeyi planladığı hava üssünde şiddetli patlama
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, Ukrayna’nın Hmelnitskiy bölgesinde, NATO’ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov hava üssünü planlı şekilde yok... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T09:54+0300
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Starokonstantinov’da hava üssüne isabet oldu. Çok şiddetli patlama meydana geldi” ifadesini kullandı.Rus ordusu daha önce 22 Mart, 6 Nisan ve 16 Nisan’da da söz konusu üsse füze saldırıları düzenlemişti.Lebedev’in verdiği bilgiye göre, Starokonstantinov hava üssü, NATO’ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanıyor.Rus ordusunun gece saatlerinde Harkov şehri yakınındaki hedefleri vurduğunu da bildiren koordinatör, Harkov’daki hastanelere her gün yüzlerce ağır yaralı Ukraynalı askerin gelmeye devam ettiği bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rus-ordusu-ukraynanin-f-16lari-yerlestirmeyi-planladigi-hava-ussunu-vurmaya-devam-ediyor-1082812178.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, f-16, rusya, askeri operasyon, nato, hollanda, danimarka

Ukrayna’nın F-16’ları yerleştirmeyi planladığı hava üssünde şiddetli patlama

09:54 18.04.2024 (güncellendi: 09:55 18.04.2024)
© AFP 2023 / PETRAS MALUKASF-16 savaş uçak NATO Romanya hava üssü ABD askeri yardım
F-16 savaş uçak NATO Romanya hava üssü ABD askeri yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / PETRAS MALUKAS
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Rus ordusu, Ukrayna’nın Hmelnitskiy bölgesinde, NATO’ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov hava üssünü planlı şekilde yok ediyor. Dün gece üste şiddetli patlama meydana geldiği belirtildi.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Starokonstantinov’da hava üssüne isabet oldu. Çok şiddetli patlama meydana geldi” ifadesini kullandı.
Rus ordusu daha önce 22 Mart, 6 Nisan ve 16 Nisan’da da söz konusu üsse füze saldırıları düzenlemişti.
Lebedev’in verdiği bilgiye göre, Starokonstantinov hava üssü, NATO’ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanıyor.
Rus ordusunun gece saatlerinde Harkov şehri yakınındaki hedefleri vurduğunu da bildiren koordinatör, Harkov’daki hastanelere her gün yüzlerce ağır yaralı Ukraynalı askerin gelmeye devam ettiği bilgisini verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu, Ukrayna’nın F-16’ları yerleştirmeyi planladığı hava üssünü vurmaya devam ediyor
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