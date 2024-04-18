https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ukraynanin-f-16lari-yerlestirmeyi-planladigi-hava-ussunde-siddetli-patlama-1082892438.html

Ukrayna’nın F-16’ları yerleştirmeyi planladığı hava üssünde şiddetli patlama

Ukrayna’nın F-16’ları yerleştirmeyi planladığı hava üssünde şiddetli patlama

Sputnik Türkiye

Rus ordusu, Ukrayna’nın Hmelnitskiy bölgesinde, NATO’ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov hava üssünü planlı şekilde yok... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T09:54+0300

2024-04-18T09:54+0300

2024-04-18T09:55+0300

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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Starokonstantinov’da hava üssüne isabet oldu. Çok şiddetli patlama meydana geldi” ifadesini kullandı.Rus ordusu daha önce 22 Mart, 6 Nisan ve 16 Nisan’da da söz konusu üsse füze saldırıları düzenlemişti.Lebedev’in verdiği bilgiye göre, Starokonstantinov hava üssü, NATO’ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanıyor.Rus ordusunun gece saatlerinde Harkov şehri yakınındaki hedefleri vurduğunu da bildiren koordinatör, Harkov’daki hastanelere her gün yüzlerce ağır yaralı Ukraynalı askerin gelmeye devam ettiği bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rus-ordusu-ukraynanin-f-16lari-yerlestirmeyi-planladigi-hava-ussunu-vurmaya-devam-ediyor-1082812178.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, f-16, rusya, askeri operasyon, nato, hollanda, danimarka