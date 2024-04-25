https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/beyaz-saray-cumhurbaskani-erdoganin-ziyaretine-iliskin-programlanmis-bir-sey-yok-1083164460.html
Beyaz Saray: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok
Beyaz Saray: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T22:42+0300
2024-04-25T22:42+0300
2024-04-25T22:42+0300
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john kirby
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ABD Başkanı Joe Biden ile New York’a giden ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında açıklamada bulundu. Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/abdulkadir-selvi-erdoganin-abd-gezisi-iptal-mi-edildi-1083087016.html
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beyaz saray, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, john kirby, recep tayyip erdoğan, joe biden
beyaz saray, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, john kirby, recep tayyip erdoğan, joe biden
Beyaz Saray: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden ile New York’a giden ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında açıklamada bulundu.
Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında gelen bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" cevabını verdi.