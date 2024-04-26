https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/968-milyon-kisi-oy-kullanacak-hindistanda-7-asamali-genel-secimlerin-ikinci-asamasi-basladi-1083181621.html

968 milyon kişi oy kullanacak: Hindistan'da 7 aşamalı genel seçimlerin ikinci aşaması başladı

968 milyon kişi oy kullanacak: Hindistan'da 7 aşamalı genel seçimlerin ikinci aşaması başladı

Sputnik Türkiye

Hindistan'da 7 aşamalı gerçekleşen genel seçimin ikinci aşaması başladı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T13:59+0300

2024-04-26T13:59+0300

2024-04-26T13:59+0300

dünya

hindistan

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Hindistan'da, Halk Meclisi (Lok Sabha) için gerçekleşecek 7 aşamalı genel seçimlerin 2. aşamasında oy verme işlemi başladı. India Today'in bildirdiğine göre, Kerala ve Pradesh'in de aralarında bulunduğu 13 eyalette milyonlarca seçmen sandık başına gitti.Bu aşamada, 88 meclis üyesinin belirleneceği seçimde muhalif lider Rahul Gandhi ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderlerinden eski oyuncu ve film yapımcısı Hema Malini gibi önde gelen isimler aday olarak yarışıyor. Bahujan Samaj Partisi'nden (BSP) 74, BJP'den 69 ve ana muhalefetteki Kongre Partisi'nden 68 adayın yer aldığı seçimde toplamda 1210 aday yarışıyor.6 hafta boyunca seçim sürecek Hindistan genel seçimleri 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek. Yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak.Modi liderliğindeki BJP, 'Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)' ile birçok muhalefet partisinin 'Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)' adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.Seçim sonuçları, 4 Haziran'da açıklanacak.

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