https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/968-milyon-kisi-oy-kullanacak-hindistanda-7-asamali-genel-secimlerin-ikinci-asamasi-basladi-1083181621.html
968 milyon kişi oy kullanacak: Hindistan'da 7 aşamalı genel seçimlerin ikinci aşaması başladı
968 milyon kişi oy kullanacak: Hindistan'da 7 aşamalı genel seçimlerin ikinci aşaması başladı
Sputnik Türkiye
Hindistan'da 7 aşamalı gerçekleşen genel seçimin ikinci aşaması başladı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T13:59+0300
2024-04-26T13:59+0300
2024-04-26T13:59+0300
dünya
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hindistan başbakanı narendra modi
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kongre partisi (hindistan)
seçim
genel seçim
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aşama
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Hindistan'da, Halk Meclisi (Lok Sabha) için gerçekleşecek 7 aşamalı genel seçimlerin 2. aşamasında oy verme işlemi başladı. India Today'in bildirdiğine göre, Kerala ve Pradesh'in de aralarında bulunduğu 13 eyalette milyonlarca seçmen sandık başına gitti.Bu aşamada, 88 meclis üyesinin belirleneceği seçimde muhalif lider Rahul Gandhi ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderlerinden eski oyuncu ve film yapımcısı Hema Malini gibi önde gelen isimler aday olarak yarışıyor. Bahujan Samaj Partisi'nden (BSP) 74, BJP'den 69 ve ana muhalefetteki Kongre Partisi'nden 68 adayın yer aldığı seçimde toplamda 1210 aday yarışıyor.6 hafta boyunca seçim sürecek Hindistan genel seçimleri 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek. Yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak.Modi liderliğindeki BJP, 'Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)' ile birçok muhalefet partisinin 'Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)' adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.Seçim sonuçları, 4 Haziran'da açıklanacak.
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hindistan, hindistan halk partisi (bjp), hindistan başbakanı narendra modi, hindistan kongre partisi , kongre partisi (hindistan), seçim, genel seçim, seçim sonuçları, aşama
hindistan, hindistan halk partisi (bjp), hindistan başbakanı narendra modi, hindistan kongre partisi , kongre partisi (hindistan), seçim, genel seçim, seçim sonuçları, aşama
968 milyon kişi oy kullanacak: Hindistan'da 7 aşamalı genel seçimlerin ikinci aşaması başladı
Hindistan'da 7 aşamalı gerçekleşen genel seçimin ikinci aşaması başladı.
Hindistan'da, Halk Meclisi (Lok Sabha) için gerçekleşecek 7 aşamalı genel seçimlerin 2. aşamasında oy verme işlemi başladı. India Today'in bildirdiğine göre, Kerala ve Pradesh'in de aralarında bulunduğu 13 eyalette milyonlarca seçmen sandık başına gitti.
Bu aşamada, 88 meclis üyesinin belirleneceği seçimde muhalif lider Rahul Gandhi ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderlerinden eski oyuncu ve film yapımcısı Hema Malini gibi önde gelen isimler aday olarak yarışıyor. Bahujan Samaj Partisi'nden (BSP) 74, BJP'den 69 ve ana muhalefetteki Kongre Partisi'nden 68 adayın yer aldığı seçimde toplamda 1210 aday yarışıyor.
6 hafta boyunca seçim sürecek
Hindistan genel seçimleri 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek. Yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak.
Modi liderliğindeki BJP, 'Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)' ile birçok muhalefet partisinin 'Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)' adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.
Seçim sonuçları, 4 Haziran'da açıklanacak.