https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/rusya-disisleri-bakanligi-ermenistanin-kgaoyu-elestirmeye-devam-etmesi-uzucu-1083156617.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan’ın KGAÖ’yü eleştirmeye devam etmesi üzücü

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan’ın KGAÖ’yü eleştirmeye devam etmesi üzücü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Ermenista’a yönelik tüm taahhütlerine bağlılığını teyit... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T16:58+0300

2024-04-25T16:58+0300

2024-04-25T16:58+0300

dünya

rusya

ermenistan

nikol paşinyan

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kafkasya

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İngiliz medyasına açıklamasında, Ermeni toplumunun ülke yönetimine yönelttiği, “Neden hala KGAÖ’deyiz?” sorusunun cevabını bilmediğini söyledi. Paşinyan, “Ermenistan’ın 2021 mayıs ve kasım aylarında ve 2022 eylül ayında sınırları ihlal edildiğinde” ülke sınırları belirlenmediği gerekçesiyle KGAÖ’nün kriz durumlarına tepki verme mekanizması devreye girmediğini iddia etti.Bugünkü basın toplantısında Paşinyan’ın bu sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Ermenistan yönetiminin KGAÖ’ye yönelik aleni eleştirilere devam etmesinden dolayı üzgünüz. Bu sıradan bir eleştiri de değil. Eleştirebilir ve hatta bunu yapmalı da. Ama söz konusu eleştiriler asılsız. Asılsız eleştirilerden bahsediyoruz. Üstelik örgütün idaresi ve sekreterliği, Ermenistan’a yönelik tüm taahhütlere tamamen bağlı kaldıklarını teyit etti” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rusyadan-ermenistana-cagri-ab-ve-abdnin-gecici-vaatlerle-sizi-kandirmasina-izin-vermeyin-1082513276.html

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rusya, ermenistan, nikol paşinyan, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kafkasya