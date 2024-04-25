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Rus askeri uzman: Türkiye, NATO'da 'yabancılar arasındaki öteki'

Rus askeri uzman: Türkiye, NATO'da 'yabancılar arasındaki öteki'

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman Vladimir Yevseyev, Türkiye'nin NATO’da hiçbir zaman ‘öz’ muamelesi görmediğini, ittifak içinde ‘yabancılar arasındaki üvey’ olarak kaldığını... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T00:16+0300

2024-04-25T00:16+0300

2024-04-25T00:16+0300

görüş

vladimir yevseyev

rusya bdt ülkeleri enstitüsü direktör yardımcısı vladimir yevseyev

türkiye

nato

mark rutte

hollanda

recep tayyip erdoğan

suriye

abd

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliği adaylığını görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşmeyi planlıyor. Mart ayının sonunda Rutte, Erdoğan'la NATO'ya liderlik etme isteği konusunda telefon görüşmeleri yapmıştı. Erdoğan, Ankara'nın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir adayı desteklemeye hazır olduğunu ifade etmişti.Moskova merkezli Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Enstitüsü ŞİÖ Avrasya Entegrasyonu ve Kalkınma Bölümü Başkanı askeri uzman Vladimir Yevseyev, Rutte ile Erdoğan arasında gerçekleşecek görüşmede hangi konuların gündeme gelebileceğini Sputnik’e değerlendirdi.Yevseyev, Türkiye’nin hiçbir zaman NATO'da ‘öz’ muamelesi görmediğini ve bunun da Ankara'nın İttifak ülkelerine karşı ihtiyatlı davranmasına neden olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Rus uzman, Ankara'nın NATO liderliğinin kendisi üzerinde baskı kurmaya yönelik tüm girişimlerin farkında olduğunu ve bu konuda dengeli bir politika izlediğine vurgu yaparak, şunları kaydetti.Yevseyev, Türkiye'nin artık NATO'dan taviz talep etme hakkına sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:Washington’un NATO ve muhtemel yeni Genel Sekreter Rutte şahsında, gemilerin boğazlardan geçişine izin verilmesi konusunda Ankara'ya açıkça baskı yapmaya çalışacağını kaydeden Yevseyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

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hollanda

suriye

abd

isveç

ukrayna

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vladimir yevseyev, rusya bdt ülkeleri enstitüsü direktör yardımcısı vladimir yevseyev, türkiye, nato, mark rutte, hollanda, recep tayyip erdoğan, suriye, abd, abd, isveç demokratlar partisi, isveç, ukrayna, ukrayna krizi