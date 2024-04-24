https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/zaharova-abd-ukrayna-sorununun-bariscil-cozumu-konusunda-dunya-toplumunu-aldatiyor-1083123346.html

Zaharova: ABD, Ukrayna sorununun barışçıl çözümü konusunda dünya toplumunu aldatıyor

Zaharova: ABD, Ukrayna sorununun barışçıl çözümü konusunda dünya toplumunu aldatıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin ‘Ukrayna'daki ihtilafı çözmek’ bahanesiyle bazı ülkeleri ‘Zelenskiy formülü’ üzerine düzenlenecek... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T23:50+0300

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2024-04-24T23:51+0300

mariya zaharova

ukrayna krizi

ukrayna krizi

abd

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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), ATACMS taktik füzelerini Nisan ayında Ukrayna’ya gizlice teslim etmesini Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, ABD’nin sözde Ukrayna'daki ihtilafı çözmek ve aynı zamanda Kiev'i silahlandırmak için bazı ülkeleri ‘Zelenskiy formülü’ üzerine düzenlenecek konferanslarda bir araya getirmeye çalışarak dünya toplumunu aldattığını ifade etti.Zaharova, “Ve tüm bunlar, Anglo-Saksonlar ve Kiev rejiminin dünya toplumunu kandırarak ‘Zelenskiy formülü’ üzerine bazı konferanslara çekmeye yönelik sorunlu girişimleri zemininde yaşanıyor. Dünya çoğunluğu, Amerikalıların ne tür bir ‘niyete’ sahip olduğunu bilmeli. Washington'un planı mide bulandırıcı derecede basit: Herkesi ‘barışçıl niyetler’ bahanesiyle boş bir toplantıya çekmek ve Zelenskiy'in terörist potansiyelini artırmak” ifadelerini kullandı.Daha önce Pentagon, Sputnik’e ATACMS uzun menzilli taktik füzelerini ‘egemen Ukrayna topraklarında’ kullanılmak üzere Kiev rejimine teslim ettiğini doğrulamıştı.

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mariya zaharova, ukrayna krizi, abd