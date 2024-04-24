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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/zaharova-abd-ukrayna-sorununun-bariscil-cozumu-konusunda-dunya-toplumunu-aldatiyor-1083123346.html
Zaharova: ABD, Ukrayna sorununun barışçıl çözümü konusunda dünya toplumunu aldatıyor
Zaharova: ABD, Ukrayna sorununun barışçıl çözümü konusunda dünya toplumunu aldatıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin ‘Ukrayna'daki ihtilafı çözmek’ bahanesiyle bazı ülkeleri ‘Zelenskiy formülü’ üzerine düzenlenecek... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T23:50+0300
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ukrayna krizi
ukrayna krizi
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), ATACMS taktik füzelerini Nisan ayında Ukrayna’ya gizlice teslim etmesini Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, ABD’nin sözde Ukrayna'daki ihtilafı çözmek ve aynı zamanda Kiev'i silahlandırmak için bazı ülkeleri ‘Zelenskiy formülü’ üzerine düzenlenecek konferanslarda bir araya getirmeye çalışarak dünya toplumunu aldattığını ifade etti.Zaharova, “Ve tüm bunlar, Anglo-Saksonlar ve Kiev rejiminin dünya toplumunu kandırarak ‘Zelenskiy formülü’ üzerine bazı konferanslara çekmeye yönelik sorunlu girişimleri zemininde yaşanıyor. Dünya çoğunluğu, Amerikalıların ne tür bir ‘niyete’ sahip olduğunu bilmeli. Washington'un planı mide bulandırıcı derecede basit: Herkesi ‘barışçıl niyetler’ bahanesiyle boş bir toplantıya çekmek ve Zelenskiy'in terörist potansiyelini artırmak” ifadelerini kullandı.Daha önce Pentagon, Sputnik’e ATACMS uzun menzilli taktik füzelerini ‘egemen Ukrayna topraklarında’ kullanılmak üzere Kiev rejimine teslim ettiğini doğrulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/biden-95-milyar-dolarlik-ukrayna-israil-yardim-paketini-imzaladi-1083120727.html
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mariya zaharova, ukrayna krizi, abd
mariya zaharova, ukrayna krizi, abd

Zaharova: ABD, Ukrayna sorununun barışçıl çözümü konusunda dünya toplumunu aldatıyor

23:50 24.04.2024 (güncellendi: 23:51 24.04.2024)
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin ‘Ukrayna'daki ihtilafı çözmek’ bahanesiyle bazı ülkeleri ‘Zelenskiy formülü’ üzerine düzenlenecek konferanslara çekerek Zelenskiy'nin terörist potansiyelini artırmak istediğini belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), ATACMS taktik füzelerini Nisan ayında Ukrayna’ya gizlice teslim etmesini Telegram kanalından değerlendiren Zaharova, ABD’nin sözde Ukrayna'daki ihtilafı çözmek ve aynı zamanda Kiev'i silahlandırmak için bazı ülkeleri ‘Zelenskiy formülü’ üzerine düzenlenecek konferanslarda bir araya getirmeye çalışarak dünya toplumunu aldattığını ifade etti.
Zaharova, “Ve tüm bunlar, Anglo-Saksonlar ve Kiev rejiminin dünya toplumunu kandırarak ‘Zelenskiy formülü’ üzerine bazı konferanslara çekmeye yönelik sorunlu girişimleri zemininde yaşanıyor. Dünya çoğunluğu, Amerikalıların ne tür bir ‘niyete’ sahip olduğunu bilmeli. Washington'un planı mide bulandırıcı derecede basit: Herkesi ‘barışçıl niyetler’ bahanesiyle boş bir toplantıya çekmek ve Zelenskiy'in terörist potansiyelini artırmak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Pentagon, Sputnik’e ATACMS uzun menzilli taktik füzelerini ‘egemen Ukrayna topraklarında’ kullanılmak üzere Kiev rejimine teslim ettiğini doğrulamıştı.
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