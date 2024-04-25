https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/piyasalarda-kritik-bekleyis-merkez-bankasi-faiz-karari-aciklayacak-1083130251.html

Piyasalarda kritik bekleyiş: Merkez Bankası faiz kararı açıklayacak

Piyasalarda kritik bekleyiş: Merkez Bankası faiz kararı açıklayacak

Sputnik Türkiye

Geçen ay sürpriz bir şekilde faiz artırımı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin genel... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T07:54+0300

2024-04-25T07:54+0300

2024-04-25T08:51+0300

ekonomi

piyasa

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

faiz

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faiz artırımı

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TCMB'nin faiz kararı, ekonomik açıdan büyük önem taşıyor ve piyasalarda geniş çapta takip ediliyor. Son dönemde enflasyonla mücadele ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle, Merkez Bankası'nın aldığı kararlar piyasaları doğrudan etkileyebiliyor.Bugün açıklanacak olan faiz kararı özellikle yatırımcılar ve iş dünyası tarafından yakından izlenecek. TCMB'nin kararıyla ilgili piyasalarda oluşacak hareketlilik ve alınacak önlemler, ekonomi gündemini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararı, bugün saat 14.00'te açıklanacak. Kamuoyu ve piyasalar, bu önemli kararın etkilerini yakından takip edecek. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti.Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36.96'dan yüzde 38.18'e çıktı.

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