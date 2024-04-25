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Akaryakıt fiyatları değişti: Motorine indirim geldi
Akaryakıt fiyatları değişti: Motorine indirim geldi
Sputnik Türkiye
Dizel yakıtlı araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Akaryakıt istasyonlarında yapılan değişikliklerle birlikte, güncel akaryakıt fiyatları da netlik... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Benzin fiyatları ve motorin fiyatları son bir aydır sabit seyrediyordu. Ancak bugün itibarıyla motorin fiyatlarında bir düşüş yaşandı.Araç sahipleri ‘bugün benzine, motorine indirim, zam var mı?’ diye araştırırken Bu kapsamda en son 21 Mart’ta değişen mazot fiyatına 1 lira 17 kuruş indirim geldi.Benzine indirim var mıBenzin grubunda fiyatlar değişmezken herhangi bir indirim ya da zam haberi de bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/ehliyet-alimi-ve-yenilemede-yeni-donem-testi-gecemeyen-trafige-cikamayacak-1083131389.html
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Akaryakıt fiyatları değişti: Motorine indirim geldi

08:51 25.04.2024 (güncellendi: 09:11 25.04.2024)
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AA
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Dizel yakıtlı araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Akaryakıt istasyonlarında yapılan değişikliklerle birlikte, güncel akaryakıt fiyatları da netlik kazandı. Motorin grubuna gece yarısından 1 lira 17 kuruş indirim geldi. 25 Nisan 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Benzin fiyatları ve motorin fiyatları son bir aydır sabit seyrediyordu. Ancak bugün itibarıyla motorin fiyatlarında bir düşüş yaşandı.
Araç sahipleri ‘bugün benzine, motorine indirim, zam var mı?’ diye araştırırken Bu kapsamda en son 21 Mart’ta değişen mazot fiyatına 1 lira 17 kuruş indirim geldi.

Benzine indirim var mı

Benzin grubunda fiyatlar değişmezken herhangi bir indirim ya da zam haberi de bulunmuyor.
İstanbul
Benzin: 43,58 TL
Motorin: 40,97 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 44,46 TL
Motorin fiyatı: 41,87 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 44,72 TL
Motorin fiyatı: 42,12 TL
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