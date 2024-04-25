https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/akaryakit-fiyatlari-degisti-motorine-indirim-geldi-1083131004.html

Akaryakıt fiyatları değişti: Motorine indirim geldi

Akaryakıt fiyatları değişti: Motorine indirim geldi

Sputnik Türkiye

Dizel yakıtlı araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Akaryakıt istasyonlarında yapılan değişikliklerle birlikte, güncel akaryakıt fiyatları da netlik... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T08:51+0300

2024-04-25T08:51+0300

2024-04-25T09:11+0300

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Benzin fiyatları ve motorin fiyatları son bir aydır sabit seyrediyordu. Ancak bugün itibarıyla motorin fiyatlarında bir düşüş yaşandı.Araç sahipleri ‘bugün benzine, motorine indirim, zam var mı?’ diye araştırırken Bu kapsamda en son 21 Mart’ta değişen mazot fiyatına 1 lira 17 kuruş indirim geldi.Benzine indirim var mıBenzin grubunda fiyatlar değişmezken herhangi bir indirim ya da zam haberi de bulunmuyor.

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