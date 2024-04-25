https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/macaristan-disisleri-bakani-ukraynadaki-catismayi-batinin-fiyaskosu-olarak-nitelendirdi-1083137781.html

Macaristan Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki çatışmayı Batı'nın fiyaskosu olarak nitelendirdi

Macaristan Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki çatışmayı Batı'nın fiyaskosu olarak nitelendirdi

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'daki çatışmanın Batı'nın tam bir fiyaskosu olduğunu söyledi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T11:25+0300

2024-04-25T11:25+0300

2024-04-25T11:32+0300

ukrayna krizi

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macaristan

peter szijjarto

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Azerbaycan ve Macaristan hükümetleri arasında ekonomik işbirliğine ilişkin ortak komisyonun 10. oturumu çerçevesinde Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Sahil Babayev ile bir araya gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımları sonucu ülkesinin zor durumda kaldığıı hatırlatırken, “Ukrayna’daki savaş, Batı için tam bir başarısızlıktır. AB yaptırımlarının bir sonucu olarak enflasyon ve enerji fiyatları yükseldi. Macaristan da bundan zarar gören ülkelerden biri. Ülkenin enerji borçları arttı ve enflasyon geçen yıl yüzde 2'den yüzde 27'ye yükseldi” diye konuştu.Batı yaptırımları sonrasında Macaristan hükümetinin büyüyen enflasyona odaklandığına dikkat çeken Szijjarto, “Hükümetimiz bunun üzerinde çalıştı. Enflasyon şu anda yüzde 4 gibi yönetilebilir bir seviyede ve bu seviyede tutmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.Daha önce konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın Batı'dan aldığı askeri ve mali desteğe rağmen Rusya'yı yenilgiye uğratamayacağını vurgulamıştı.Macar Kossuth radyosuna demeç veren Orban, "Batı ne kadar silah ve askeri yardım verirse versin, Ukrayna çatışmada Rusya'yı yenemeyecek, bu nedenle çatışmanın diplomatik yoldan çözülmesi gerekiyor" dedi.Batı'nın temel matematiksel gerçeklere dayalı olarak muharebe sahasında çözüme kavuşturulamayacak bir savaşa giremeyeceğinin altını çizen Orban, "Zira Ukrayna, onlara ne kadar para ve silah verirsek verelim Rusları yenemeyecek. Ordusuyla savaşa girmezse askeri üstünlük Rusya tarafında kalacak, en azından Ukraynalıların askeri üstünlüğünün kalmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/rus-buyukelci-antonov-abdnin-yaptirimlardan-amaci-enerji-piyasalarina-hukmetmek-1083087553.html

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