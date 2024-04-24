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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/rus-buyukelci-antonov-abdnin-yaptirimlardan-amaci-enerji-piyasalarina-hukmetmek-1083087553.html
Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin yaptırımlardan amacı enerji piyasalarına hükmetmek
Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin yaptırımlardan amacı enerji piyasalarına hükmetmek
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Rusya’nın enerji sektörüne yönelik yaptırım baskısı oluşturma çabalarının enerji piyasalarına... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T09:35+0300
2024-04-24T09:35+0300
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Rus Büyükelçi Antonov, ABD’li yetkililerin Rusya’nın başta sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projeleri olmak üzere enerji sektörüne yönelik yaptırım baskısını güçlendirme planlarını değerlendirdi.Antonov’un yazılı açıklamasında, “Washington tarzı enerji güvenliği, piyasalara hükmetmek, uydu devletleri tamamen kendine tabi etmek ve her türlü rekabeti ortadan kaldırmak demek. Çok kutuplu dünyada bu tür yaklaşımların uygulanabilir olduğundan şüphe duyuyoruz” ifadesine yer verildi.Rusya’ya yönelik yaptırımların gerçek amacını artık gizlemeyen ABD’nin “adi fırsatçı ve yağmacı hırslar” sergilediğini kaydeden Rus diplomat, “Bayağı senaryo ortada. Amerikalılar adil ekonomik rekabete karşı dayanamıyorsa yaptırımlar devreye giriyor” diye kaydetti.Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatının başlamasıyla Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırım baskısı güçlenmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların tüm dünya ekonomisine büyük darbe olduğunu kaydetmişti. Rusya yaptırımların sonuçlarıyla başarıyla baş ederken Batı’da yaptırımların etkisiz olduğu yönündeki görüşler giderek artıyor.ABD, Kuzey Akım sonrası gözünü Rusya’nın Arctic LNG 2 projesine diktiGeçtiğimiz yılın sonunda, enerjiden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Pyatt, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki konuşmasında, Washington'un Rusya’nın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz üretim ve ihracat adımlarından biri olan Arctic LNG 2 projesini sonlandırmayı hedeflediğini söyledi.Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi ile birlikte Washington’un bu amaç dahilinde yaptırımlar uyguladığına dikkat çeken Pyatt, ABD’nin bu konuda G7 ortaklarıyla birlikte çalıştığına dikkat çekti.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Pyatt, ayrıca ABD'nin şu anda sıvılaştırılmış doğal gaz tedariklerinde lider konumda olduğunu ve küresel LNG pazarındaki payını artırmayı planladığını da sözlerine ekledi.Arctic LNG-2 projesi, 2017 yılında devreye alınan yıllık 16.5 milyon ton kapasiteli Yamal LNG tesisinden sonra NOVATEK'in ikinci büyük LNG ihracat projesi olarak bilinirken, tesislerin inşaatında Türk inşaat şirketleri de yer alıyor.Toplamda her biri 6.6 milyon ton (yılda toplam 19.8 milyon ton) kapasiteli üç teknolojik hat inşa edilmesi planlanırken, daha önce ilk hattın 2023, ikinci hattın 2024 ve üçüncü hattın ise 2025 yılında hizmete alınmasının planlandığı bildirilmişti.ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildiABD'li gazeteci Seymour Hersh, ABD’nin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması olayındaki rolüne dair izleri sildiğini belirtmişti.Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh, Substack platformundaki sayfasında yaptığı açıklamada Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması olayına karışan Amerikalıların herhangi bir iz bırakmadığını, ABD’de bu görev ile ilgili herhangi bir önemli bilgi bilgisayarlara işlenmediğini ifade etti.“Aylarca gizli bir şekilde Norveç'e girip çıkan Amerikalı erkekler ve kadınlar herhangi bir iz bırakmadı” diye yazan Hersh, operasyona dair önemli bilgilerin bilgisayara girilmediğini, Royal veya Smith Corona daktilosunda yazıldığını kaydetti ve ekledi:Ukrayna krizini fırsata dönüştüren ABD, AB ülkelerini ucuz Rus gazı yerine daha pahalı LNG almaya ikna ederken, ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz yılın mart ayında yaptığı açıklamada, "ABD ve AB, doğal gazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız" ifadesini kullanmıştı.Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını vurgulayan Biden, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını olabildiğince çabuk azaltmasına yardım edeceklerini anlattı.Söz konusu miktarın Avrupa'nın Rusya'dan tedarik ettiği LNG yerine geçeceği düşünülürken, ayrıca ABD'nin Avrupa'ya 2030 yılına kadar yıllık en az 50 milyar metreküp LNG arz etmesi de planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231116/abd-disisleri-rusyanin-petrol-gelirlerini-sinirlamak-icin-her-seyi-yapiyoruz-1077477785.html
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abd, rusya, enerji, rekabet, anatoliy antonov, washington, rusya'nın washington büyükelçiliği, ekonomi
abd, rusya, enerji, rekabet, anatoliy antonov, washington, rusya'nın washington büyükelçiliği, ekonomi

Rus Büyükelçi Antonov: ABD’nin yaptırımlardan amacı enerji piyasalarına hükmetmek

09:35 24.04.2024
© Sputnik / Илья ПиталевAnatoly Ivanovich Antonov
Anatoly Ivanovich Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Rusya’nın enerji sektörüne yönelik yaptırım baskısı oluşturma çabalarının enerji piyasalarına hükmetme isteğinden kaynaklandığını, lakin çok kutuplu dünyada başarısız olacağını belirtti.
Rus Büyükelçi Antonov, ABD’li yetkililerin Rusya’nın başta sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projeleri olmak üzere enerji sektörüne yönelik yaptırım baskısını güçlendirme planlarını değerlendirdi.
Antonov’un yazılı açıklamasında, “Washington tarzı enerji güvenliği, piyasalara hükmetmek, uydu devletleri tamamen kendine tabi etmek ve her türlü rekabeti ortadan kaldırmak demek. Çok kutuplu dünyada bu tür yaklaşımların uygulanabilir olduğundan şüphe duyuyoruz” ifadesine yer verildi.
Rusya’ya yönelik yaptırımların gerçek amacını artık gizlemeyen ABD’nin “adi fırsatçı ve yağmacı hırslar” sergilediğini kaydeden Rus diplomat, “Bayağı senaryo ortada. Amerikalılar adil ekonomik rekabete karşı dayanamıyorsa yaptırımlar devreye giriyor” diye kaydetti.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatının başlamasıyla Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırım baskısı güçlenmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların tüm dünya ekonomisine büyük darbe olduğunu kaydetmişti.
Rusya yaptırımların sonuçlarıyla başarıyla baş ederken Batı’da yaptırımların etkisiz olduğu yönündeki görüşler giderek artıyor.

ABD, Kuzey Akım sonrası gözünü Rusya’nın Arctic LNG 2 projesine dikti

Geçtiğimiz yılın sonunda, enerjiden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Pyatt, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki konuşmasında, Washington'un Rusya’nın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz üretim ve ihracat adımlarından biri olan Arctic LNG 2 projesini sonlandırmayı hedeflediğini söyledi.
Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi ile birlikte Washington’un bu amaç dahilinde yaptırımlar uyguladığına dikkat çeken Pyatt, ABD’nin bu konuda G7 ortaklarıyla birlikte çalıştığına dikkat çekti.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Pyatt, ayrıca ABD'nin şu anda sıvılaştırılmış doğal gaz tedariklerinde lider konumda olduğunu ve küresel LNG pazarındaki payını artırmayı planladığını da sözlerine ekledi.
Arctic LNG-2 projesi, 2017 yılında devreye alınan yıllık 16.5 milyon ton kapasiteli Yamal LNG tesisinden sonra NOVATEK'in ikinci büyük LNG ihracat projesi olarak bilinirken, tesislerin inşaatında Türk inşaat şirketleri de yer alıyor.
Toplamda her biri 6.6 milyon ton (yılda toplam 19.8 milyon ton) kapasiteli üç teknolojik hat inşa edilmesi planlanırken, daha önce ilk hattın 2023, ikinci hattın 2024 ve üçüncü hattın ise 2025 yılında hizmete alınmasının planlandığı bildirilmişti.

ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi

ABD'li gazeteci Seymour Hersh, ABD’nin Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması olayındaki rolüne dair izleri sildiğini belirtmişti.
Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh, Substack platformundaki sayfasında yaptığı açıklamada Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının patlatılması olayına karışan Amerikalıların herhangi bir iz bırakmadığını, ABD’de bu görev ile ilgili herhangi bir önemli bilgi bilgisayarlara işlenmediğini ifade etti.
Aylarca gizli bir şekilde Norveç'e girip çıkan Amerikalı erkekler ve kadınlar herhangi bir iz bırakmadı diye yazan Hersh, operasyona dair önemli bilgilerin bilgisayara girilmediğini, Royal veya Smith Corona daktilosunda yazıldığını kaydetti ve ekledi:

Operasyon tamamlanır tamamlanmaz basılı belgeler ve kopyalar imha edildi, böylece hiçbir fiziksel iz bırakılmadı, daha sonra özel savcı veya başkanlık tarihçisi tarafından ortaya çıkarılabilecek hiçbir kanıt kalmadı. Buna kusursuz suç denilebilir.

Ukrayna krizini fırsata dönüştüren ABD, AB ülkelerini ucuz Rus gazı yerine daha pahalı LNG almaya ikna ederken, ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz yılın mart ayında yaptığı açıklamada, "ABD ve AB, doğal gazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız" ifadesini kullanmıştı.
Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını vurgulayan Biden, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını olabildiğince çabuk azaltmasına yardım edeceklerini anlattı.
Söz konusu miktarın Avrupa'nın Rusya'dan tedarik ettiği LNG yerine geçeceği düşünülürken, ayrıca ABD'nin Avrupa'ya 2030 yılına kadar yıllık en az 50 milyar metreküp LNG arz etmesi de planlanıyor.
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