https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/iside-yonelik-7-ilde-duzenlenen-operasyonu-yerlikaya-duyurdu-23-supheli-yakalandi-1083130546.html
IŞİD'e yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonu Yerlikaya duyurdu: 23 şüpheli yakalandı
IŞİD'e yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonu Yerlikaya duyurdu: 23 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen Bozdoğan-29 operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T08:11+0300
2024-04-25T08:11+0300
2024-04-25T08:31+0300
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7 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-29' operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.Bakan Yerlikaya'nın operasyonun detaylarına yönelik paylaşımı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/piyasalarda-kritik-bekleyis-merkez-bankasi-faiz-karari-aciklayacak-1083130251.html
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işid, ali yerlikaya, daeş, deaş, operasyon
işid, ali yerlikaya, daeş, deaş, operasyon
IŞİD'e yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonu Yerlikaya duyurdu: 23 şüpheli yakalandı
08:11 25.04.2024 (güncellendi: 08:31 25.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen Bozdoğan-29 operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
7 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-29' operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya'nın operasyonun detaylarına yönelik paylaşımı şöyle: