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IŞİD'e yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonu Yerlikaya duyurdu: 23 şüpheli yakalandı
IŞİD'e yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonu Yerlikaya duyurdu: 23 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen Bozdoğan-29 operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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7 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-29' operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.Bakan Yerlikaya'nın operasyonun detaylarına yönelik paylaşımı şöyle:
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işid, ali yerlikaya, daeş, deaş, operasyon

IŞİD'e yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonu Yerlikaya duyurdu: 23 şüpheli yakalandı

08:11 25.04.2024 (güncellendi: 08:31 25.04.2024)
© İHA / İHA-AW187060operasyon, Ali Yerlikaya
operasyon, Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© İHA / İHA-AW187060
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen Bozdoğan-29 operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
7 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-29' operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya'nın operasyonun detaylarına yönelik paylaşımı şöyle:
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